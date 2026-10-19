Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εγκαινίασε τον εθνικό υπερυπολογιστή Δαίδαλο στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η νέα υποδομή θωρακίζει την ψηφιακή αυτονομία της χώρας και επιτρέπει την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε πολλούς τομείς.

Η Ελλάδα διαθέτει πλέον έναν από τους ισχυρότερους υπερυπολογιστές στην Ευρώπη, ενισχύοντας τη θέση της στην παγκόσμια τεχνολογική επανάσταση για τα επόμενα χρόνια.

Η κυβέρνηση στοχεύει στη μέγιστη αξιοποίηση του Δαιδάλου για τη στήριξη της έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών μέσω της τεχνολογίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη ελέγχου των αρνητικών επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι η χώρα διαθέτει πλέον την απαιτούμενη τεχνογνωσία και υποδομές.

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Πατώντας το κουμπί εκκίνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε “στην πρίζα” τον εθνικό υπερυπολογιστή “Δαίδαλο”, ολοκληρώνοντας έτσι τα εγκαίνια για τη λειτουργία του.

Την εκδήλωση διοργάνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, και ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Τίμο Κουρεμένο.

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Μετά από το 2019 και την πρώτη συζήτηση για την ψηφιοποίηση του κράτους μέχρι σήμερα με τα εγκαίνια του υπερυπολογιστή, έχουν αλλάξει πολλά, εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας αναφορά αρχικά στο gov.gr

“Έπρεπε ως χώρα να περάσουμε στο επόμενο βήμα, του πως αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουμε τις υποδομές που θα μας επιτρέψουν να είμαστε στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής επανάστασης. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι πράγματι εντυπωσιακό”, τόνισε ο πρωθυπουργός εκφράζοντας παράλληλα τα συγχαρητήρια του για τη δουλεια που έγινε ώστε “να έχουμε ως χώρα έναν από τους πιο ισχυρούς υπερυπολογιστές στην Ευρώπη”, σημειώνοντας παράλληλα ότι η τοποθέτηση του έγινε σε ένα από τα πιο ιστορικά κτήρια.

“Αν δεν επενδύσουμε εμείς στις δικές μας υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, πάντα μπορεί να είμαστε εκτεθειμένοι στην επιθυμία κάποιου να μας κόψει την πρόσβαση σε υπολογιστική δύναμη”, σημείωσε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός δίνοντας παράλληλα παραδείγματα αξιοποίησης του “Δαίδαλου” σε διάφορους τομείς, από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα έως την έρευνα.

“Να τον αξιοποιούμε στο μέγιστο της δύναμης του”, έθεσε ως στόχο ο πρωθυπουργός σημειώνοντας παράλληλα ότι “η Ελλάδα έχει κάνει άλμα στην ψηφιακή διακυβέρνηση”.

Παράλληλα εστίασε στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, τονίζοντας ότι “είμαστε ακόμα στην αρχή ενός συναρπαστικού ταξιδιού”, σημειώνοντας όμως και τη σημασία του ελέγχου των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη.

“Νομίζω θα είναι ένα στοίχημα για όλες τις χώρες για τα επόμενα χρόνια, αλλά σίγουρα έχουμε πια την τεχνογνωσία και τις υποδομές για να είμαστε πρωταγωνιστές. Και να μην τρέχουμε πίσω από τους καλύτερους”.

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Ερωτηθείς για το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει το επόμενο gov.gr, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι αυτό ήδη συμβαίνει και μίλησε για την εφαρμογή της σε τομείς όπως η παιδεία. “Όλα αλλάζουν με μία πολύ μεγάλη ταχύτητα”, εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι “είμαστε στην αρχή μιας διαδρομής αλλά θα υπάρξουν πολλοί κυματισμοί από τη τεχνητή νοημοσύνη. Και οι χώρες που θα μπορέσουν να χαλιναγωγήσουν τη δύναμη αυτής της τεχνολογίας και να ελέγξουν τις αρνητικές επιπτώσεις, πραγματικά θα είναι αυτές που θα διακριθούν”.

Παράλληλα εστίασε στην ανάπτυξη εφαρμογών που θα έχουν χρηστικότητα και οικονομικό αντικείμενο για τη χώρα.

Αναφορά έκανε επίσης στη δημιουργία των giga data centers, ένα επίσης σημαντικό σχέδιο για τη χώρα.

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Αναφερόμενος στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε τις αλλαγές που μπορουν να γίνουν στην πολιτική προστασία και στην άμυνα. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε επίσης στο ανθρώπινο δυναμικό και στο ταλέντο που υπάρχει στη χώρα καθώς και σε επιστήμονες που μπορεί να σκεφτούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν χρησιμοποιεί και ο ίδιος εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε θετικά καθώς πληροφορίες που μπορεί να απαιτούσαν χρόνο για να συγκεντρωθούν, τώρα γίνεται σε πολύ λιγότερο χρόνο, κάνοντας λόγο για ένα πολύ σημαντικό υποστηρικτικό εργαλείο που είναι η τεχνητή νοημοσύνη αλλά ξεκαθαρίζοντας ότι “η απόφαση είναι δικιά μας”

Εξηγώντας ότι “αν δεν είχαμε αυτή την υποδομή δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τα άλματα που οραματιζόμαστε για τη χώρα”, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι “η δυνατότητα να βλέπουμε λίγο πιο μακριά στο μέλλον τι γινεται, και κυρίως να αντιστεκόμαστε στους εύκολους πειρασμούς και στις εύκολες ατάκες, όλα αυτά συνοψίζονται στην επιλογή μας να γίνουμε πρωταγωνιστές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Πρωταγωνιστές όχι μόνο στις ευκαιρίες αλλά και στον έλεγχο”, κάνοντας αναφορά και στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για την πρόσβαση των νέων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

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Οι δυνατότητες του «Δαίδαλου»

Ο «Δαίδαλος» είναι ο νέος εθνικός υπερυπολογιστής της Ελλάδας και αποτελεί μία από τις ισχυρότερες υπολογιστικές υποδομές στην Ευρώπη.

Σχεδιάστηκε για να εκτελεί τεράστιο όγκο πολύπλοκων υπολογισμών σε ελάχιστο χρόνο, προσφέροντας δυνατότητες που μέχρι σήμερα η ελληνική ερευνητική και επιστημονική κοινότητα αναζητούσε σε αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού.

Η υπολογιστική του ισχύς ανέρχεται σε 85,69 petaflops, γεγονός που τον κατατάσσει ανάμεσα στους ισχυρότερους υπερυπολογιστές διεθνώς. Το σύστημα αποτελείται από χιλιάδες υπολογιστικούς πυρήνες που λειτουργούν παράλληλα, επιτρέποντας την ταχύτατη επίλυση προβλημάτων τα οποία θα απαιτούσαν πολύ περισσότερο χρόνο σε συμβατικούς υπολογιστές.

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Ο υπερυπολογιστής κατασκευάστηκε από την Hewlett Packard Enterprise (HPE) και βασίζεται στην αρχιτεκτονική NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογές υψηλών επιδόσεων και εκπαίδευσης μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, διαθέτει σύστημα άμεσης υγρής ψύξης, το οποίο συμβάλλει στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στη σταθερή λειτουργία του.

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Οι δυνατότητές του αναμένεται να αξιοποιηθούν σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ιατρική έρευνα, η κλιματική μοντελοποίηση, η πολιτική προστασία, η άμυνα και η επεξεργασία μεγάλων δεδομένων, ενώ θα είναι διαθέσιμος σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.

Ο υπερυπολογιστής δεν είναι ένας μόνο υπολογιστής, αλλά ένα σύνολο χιλιάδων επεξεργαστών και υπολογιστικών μονάδων που λειτουργούν ταυτόχρονα.

Όταν του ανατίθεται ένα πολύπλοκο πρόβλημα, το «σπάει» σε χιλιάδες μικρότερα τμήματα και τα επεξεργάζεται παράλληλα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ολοκληρώνει εργασίες που θα απαιτούσαν εβδομάδες ή ακόμη και μήνες σε συμβατικά συστήματα μέσα σε λίγα λεπτά ή ώρες.

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