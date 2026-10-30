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Τη δεύτερη φρεγάτα τύπου FDI (Belharra), με την ονομασία «Νέαρχος», απέκτησε επισήμως το Πολεμικό Ναυτικό, μετά την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας που πραγματοποιήθηκε στα ναυπηγεία της Naval Group, στο Λοριάν της Γαλλίας.

Με αφορμή την ένταξη του νέου πολεμικού πλοίου στον ελληνικό στόλο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ανάρτηση, στην οποία εξέφρασε την υπερηφάνειά του για την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

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Αναλυτικά η ανάρτηση του Πρωθυπουργού

Σήμερα είναι μία σπουδαία στιγμή για το Πολεμικό μας Ναυτικό και μία ακόμη ημέρα υπερηφάνειας για την πατρίδα: η γαλανόλευκη σημαία κυματίζει, ήδη, στον ιστό της φρεγάτας «Νέαρχος», της δεύτερης Belharra, που εντάσσεται στον εθνικό στόλο μετά τον «Κίμωνα». Διευρύνεται, έτσι, η αποτρεπτική ισχύς των Ενόπλων μας Δυνάμεων και ενισχύεται η σταθερότητα σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Πρόκειται για ένα επιπλέον βήμα από τα πολλά που περιλαμβάνει το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα, καθιστώντας τη χώρα πιο ασφαλή από ποτέ. Ένα πρόγραμμα που γίνεται μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Πολιτείας να θωρακιστούν αμυντικά και διπλωματικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Με το κάθε ευρώ απ’ το υστέρημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων να πιάνει τόπο και να φέρνει αποτέλεσμα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες και τους άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού, που εκπαιδεύονται εντατικά για να υπηρετήσουν στα νέα υπερσύγχρονα σκάφη μας. Γιατί ας μη ξεχνάμε, ότι ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε και δύο ακόμη φρεγάτες αυτού του τύπου: σύντομα τον «Φορμίωνα» και τον «Θεμιστοκλή» το 2028. Συνεχίζουμε, έτσι, να βαδίζουμε μπροστά. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια!

Καλοτάξιδος, λοιπόν ο «Νέαρχος» στις πάντα ελεύθερες και γαλανές θάλασσές μας.