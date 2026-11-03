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Η κυβέρνηση εφαρμόζει το δόγμα «Νομιμότητα Παντού» ενισχύοντας τη συνεργασία Αστυνομίας, ΑΑΔΕ και Δικαιοσύνης για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δημόσιοι υπάλληλοι που εμπλέκονται σε παράνομα κυκλώματα θα αποπέμπονται άμεσα από τη Δημόσια Διοίκηση και θα οδηγούνται στη δικαιοσύνη.

Η κυβερνητική στρατηγική εστιάζει στην αυστηροποίηση των ποινών, σε αντίθεση με προηγούμενες πολιτικές, επιδιώκοντας την ολική επαναφορά του νόμου απέναντι σε κάθε μορφή αυθαιρεσίας.

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Σαφές μήνυμα για τη συνέχιση της μάχης κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της ανομίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). Ο πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο το δόγμα «Νομιμότητα Παντού», τονίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η «ολική επαναφορά» του Νόμου απέναντι σε κάθε μορφή αυθαιρεσίας, ενώ υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα της ειδικής αυτής αστυνομικής δομής δικαιώνουν την επιλογή της δημιουργίας της.

Τα στοιχεία του απολογισμού της ΔΑΟΕ αποτυπώνουν, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, την έκταση της επιχειρησιακής δράσης της υπηρεσίας. Μέσα σε 24 μήνες, η Διεύθυνση χειρίστηκε 1.510 υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, απέδωσε κατηγορίες σε 5.454 πρόσωπα και εξάρθρωσε 259 εγκληματικές συμμορίες. Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν κυκλώματα παράνομων καυσίμων, λαθρεμπορίου τσιγάρων και διασυνοριακού εγκλήματος, αλλά και δίκτυα που φέρονται να δραστηριοποιούνταν σε εφορίες, πολεοδομίες και φυλακές.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στις πρόσφατες αποκαλύψεις υποθέσεων οργανωμένης παρανομίας, ασκώντας κριτική σε όσους αναρωτιούνται πώς προκύπτουν οι συγκεκριμένες αποκαλύψεις. Όπως υποστήριξε, είδηση δεν είναι ότι υπάρχει παρανομία, αλλά ότι πλέον αυτή αποκαλύπτεται και διώκεται με οργανωμένο τρόπο. Τη συγκεκριμένη εξέλιξη απέδωσε στην πολιτική της κυβέρνησης και στη λειτουργία της ΔΑΟΕ, η οποία δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίζει συστηματικά εγκληματικά δίκτυα.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αντιπαρέβαλε τις σημερινές κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αυστηροποίηση των ποινών με προηγούμενες αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες και πολιτικές αποφυλακίσεων. Ειδική αναφορά έκανε στην καταψήφιση της σχετικής μεταρρύθμισης από την αντιπολίτευση, επισημαίνοντας ότι οι πολιτικές δυνάμεις δεν έχουν την ίδια προσέγγιση απέναντι στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

«Άλλοι νόμοι άλλων κυβερνήσεων αποφυλάκιζαν σωρηδόν κρατούμενους και άλλαζαν τους ποινικούς κώδικες πριν τις εκλογές, εμείς προωθούμε ρυθμίσεις που τους συλλαμβάνουν, αυστηροποιώντας τις ποινές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μητσοτάκης: Ενιαίο μέτωπο Αστυνομίας, ΑΑΔΕ και Δικαιοσύνης

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η στενή συνεργασία των κρατικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Όπως τόνισε, για πρώτη φορά η αστυνομική έρευνα, οι φορολογικές διασταυρώσεις, η ΑΑΔΕ και η δικαστική συνδρομή λειτουργούν ως ένα ενιαίο μέτωπο, με στόχο να κλείσουν όλες οι πιθανές «χαραμάδες» ασυλίας για τα εγκληματικά δίκτυα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός συνέδεσε την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση των δημόσιων εσόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής εξασφαλίζονται περισσότερα από 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για το 2025, ενώ για το 2026 εκτιμάται ότι το ποσό μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Όπως σημείωσε, τα πρόσθετα αυτά έσοδα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των συνεπών φορολογουμένων και δημιουργούν επιπλέον δημοσιονομικό χώρο για την ενίσχυση της Υγείας, της Παιδείας, της Άμυνας και της Πολιτικής Προστασίας.

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Μητσοτάκης για τις Πολεοδομίες: Δεν έχουν θέση στη Δημόσια Διοίκηση όσοι στηρίζουν κυκλώματα

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο πρωθυπουργός και στην αντιμετώπιση της διαφθοράς στο εσωτερικό του κρατικού μηχανισμού, με αναφορά στις Πολεοδομίες και σε δημόσιους υπαλλήλους που ενδέχεται να εμπλέκονται σε παράνομα κυκλώματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι όσοι δημόσιοι υπάλληλοι αποδεικνύεται ότι διευκολύνουν ή στηρίζουν εγκληματικά δίκτυα δεν έχουν θέση στη Δημόσια Διοίκηση. Όπως υπογράμμισε, θα εντοπίζονται, θα οδηγούνται στη Δικαιοσύνη και θα αποπέμπονται από τις υπηρεσίες τους.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού με αφορμή τα δύο χρόνια λειτουργίας της ΔΑΟΕ ήταν ότι η πολιτική της «Νομιμότητας Παντού» δεν περιορίζεται στην καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά επεκτείνεται σε κάθε πεδίο όπου εκδηλώνονται φαινόμενα αυθαιρεσίας και διαφθοράς, ακόμη και μέσα στο ίδιο το κράτος.

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«Κανένα εγκληματικό δίκτυο δεν είναι ισχυρότερο από την Πολιτεία», ήταν το κεντρικό μήνυμα της κυβερνητικής προσέγγισης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει ως στόχο την πλήρη εφαρμογή του νόμου απέναντι σε κάθε μορφή οργανωμένης παρανομίας.