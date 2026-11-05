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Είναι πλέον γνωστό ότι όποτε του επιτρέπει το πρόγραμμα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί περιοδείες σε διάφορα σημεία της χώρας, με στόχο την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και την επαφή με πολίτες σε μία προσπάθεια επαναπροσέγγισης του κόσμου που είχε στηρίξει την Νέα Δημοκρατία και συσπείρωσης της παράταξης.

Μία τέτοια περιοδεία θα κάνει και σήμερα. Μόνο που υπάρχει μία ιδιαιτερότητα σε σύγκριση με προηγούμενες. Μεταβαίνει στη Μεσσηνία, μία περιοχή που θεωρείται «κάστρο» του Αντώνη Σαμαρά ο οποίος -όπως όλα δείχνουν- ετοιμάζεται να ανακοινώσει το νέο του κόμμα.

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Και όπου βρίσκει ευκαιρία ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κυρίως για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική αλλά και για τη διαχείριση που κάνει το Μέγαρο Μαξίμου στο πεδίο της ακρίβειας.

Οπότε η σημερινή περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μεσσηνία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του, ο πρωθυπουργός στις 10.30 θα επισκεφθεί το Οικοτροφείο Ατόμων με Αυτισμό στη Μερόπη του Δήμου Οιχαλίας και στη συνέχεια την υδροπονική θερμοκηπιακή μονάδα παραγωγής ντομάτας που κατασκευάζεται στην Οιχαλία.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, όπου θα γίνει παρουσίαση των έργων αναβάθμισής του, και μετά θα επισκεφθεί εργοτάξιο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Μεθώνη.

Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Καλαμάτα, όπου θα παραστεί στα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας.

Στις 17.30 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Εκεί αναμένεται να αναφερθεί στη συνεργασία κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης ενώ αναμένεται -μεταξύ άλλων- να τονίσει την ανάγκη διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας ως ένα από τα βασικά διλήμματα των εκλογών που θα διεξαχθούν την άνοιξη.

Τελευταίος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μεσσηνία θα είναι η Μεγαλόπολη όπου θα παραστεί στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή σωφρονιστικού καταστήματος στην περιοχή.