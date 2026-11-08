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Στόχος της επίσκεψης είναι η συσπείρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των επερχόμενων εκλογών της άνοιξης.

Η παρουσία του πρωθυπουργού αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Κώστας Αχ.

Καραμανλής δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έχει εκφράσει διαφωνίες με την κυβερνητική πολιτική σε εθνικά θέματα και τις σχέσεις με την Τουρκία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θρησκευτικές εκδηλώσεις, επισκέψεις σε υποδομές και την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου για την επιστροφή εκκλησιαστικών κειμηλίων.

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Μετά την Καλαμάτα και το «κάστρο» του Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται σήμερα τις Σέρρες. Μία πόλη που είναι ταυτισμένη με την Νέα Δημοκρατία αλλά κυρίως με την οικογένεια Καραμανλή, μια και από εκείνη την περιοχή καταγόταν ο ιδρυτής του κόμματος Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Αφορμή της επίσκεψης του πρωθυπουργού είναι η γιορτή των Ταξιαρχών που είναι οι πολιούχοι των Σερρών. Στόχος όμως -εν όψει των εκλογών της άνοιξης- είναι η επαναπροσέγγιση πολιτών που είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, η συσπείρωση ψηφοφόρων της παράταξης και η ενίσχυση των δημοσκοπικών επιδόσεων στη Μακεδονία, όπου έχει καταγραφεί μείωση των ποσοστών του κόμματος και ενίσχυση δυνάμεων που κινούνται δεξιότερα της ΝΔ.

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Η μεγάλη ιδιαιτερότητα της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Σέρρες, συγκριτικά με προηγούμενες φορές, είναι ότι ο κομματικός μηχανισμός ετοιμάζεται για την εκλογική μάχη χωρίς όμως να υπάρχει στο ψηφοδέλτιο το επώνυμο Καραμανλής καθώς ο Κώστας Αχ. Καραμανλής έχει ανακοινώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές.

Την ίδια ώρα ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έχει πάρει αποστάσεις από την ηγεσία του κόμματος και δεν είναι λίγες οι φορές που -με ήπιο τρόπο- έχει εκφράσει διαφωνίες για την πολιτική που εφαρμόζει, ειδικά στα εθνικά θέματα και στις σχέσεις με την Τουρκία.

Οπότε η σημερινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο προπύργιο του καραμανλισμού αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του, ο πρωθυπουργός θα παραστεί το πρωί στη Θεία Λειτουργία και τη λιτανεία για τον εορτασμό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, πολιούχων των Σερρών, στον Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Στη συνέχεια θα βρεθεί στο κέντρο της πόλης των Σερρών.

Αμέσως μετά θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, σε μία επίσκεψη που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιστροφή εκκλησιαστικών κειμηλίων μετά την πρόσφατη συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας ενώ στη συνέχεια θα πάει και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά, όπου η λειτουργία του έχει αποκατασταθεί.

Επίσης δεν αποκλείεται να περιοδεύσει και σε σημεία που κατασκευάζονται σημαντικά έργα υποδομής.