Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την έκθεση ΧΕΝΙΑ 2026, όπου συνομίλησε με εκθέτες για την πορεία του τουριστικού κλάδου και τις μελλοντικές του προοπτικές.

Κατά την περιήγησή του, ενημερώθηκε για καινοτόμες υπηρεσίες, πράσινες τεχνολογίες και σύγχρονο εξοπλισμό που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων.

Στο περίπτερο του Υπουργείου Τουρισμού, η ηγεσία του παρουσίασε στον Πρωθυπουργό την πρωτοβουλία για την προώθηση της γαστρονομίας, του οινοτουρισμού και του αγροτουρισμού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της ελληνικής μεταποίησης, η οποία στηρίζει τον τουρισμό μέσω της προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του για τον δυναμισμό του κλάδου, επισημαίνοντας την ανθεκτικότητα που επιδεικνύει ο τουρισμός παρά τις διεθνείς προκλήσεις.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι την έκθεση ΧΕΝΙΑ 2026, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 500 εκθέτες του κλάδου της φιλοξενίας, στο Metropolitan Expo.

Ο Πρωθυπουργός περιηγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης και συνομίλησε με εκθέτες, επιχειρηματίες και επισκέπτες από πολλές περιοχές της Ελλάδας για την πορεία του τουρισμού το 2026 και τις προοπτικές του το επόμενο έτος.

Advertisement

Advertisement

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές, αρχιτεκτονικές τάσεις, σύγχρονο εξοπλισμό και νέες, «πράσινες» λύσεις για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων. Πολλοί εκθέτες σημείωσαν ότι διαθέτουν εγχώριες μονάδες παραγωγής ή συνεργάζονται με ελληνικές βιοτεχνίες και εργαστήρια, ενώ τονίστηκε η σημασία της σταθερής ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ενίσχυσης του ελληνικού εφοδιαστικού οικοσυστήματος.

Ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε στάση στο περίπτερο του Υπουργείου Τουρισμού, όπου τον υποδέχτηκαν η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη και η Υφυπουργός Άννα Καραμανλή, οι οποίες τον ενημέρωσαν για την πρωτοβουλία «TAG Greece – Tradition, Agritourism and Gastronomy», που αποσκοπεί στην προβολή της γαστρονομίας και της εγχώριας αγροτικής παραγωγής, στην προώθηση του οινοτουρισμού και του αγροτουρισμού.

«Χαίρομαι πολύ που επισκέπτομαι σήμερα την έκθεση ΧΕΝΙΑ 2026. Πράγματι ο ελληνικός τουρισμός πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ. Αναμένουμε και το 2026 να είναι μία ακόμα εμβληματική χρονιά και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο εισέπραξα και από την επίσκεψή μου στην έκθεση: έναν μεγάλο δυναμισμό, μία μεγάλη αισιοδοξία. Παρ’ ότι ζούμε σε ταραγμένους καιρούς, ο ελληνικός τουρισμός έχει κερδίσει το στοίχημα της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας», επισήμανε ο Πρωθυπουργός στο τέλος της επίσκεψής του.

«Θέλω, επίσης, να τονίσω ότι πίσω από κάθε τουριστική επιχείρηση κρύβονται εκατοντάδες, ενίοτε χιλιάδες, προμηθευτές. Αυτοί εκθέτουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους σε αυτή την έκθεση, πολλοί εκ των οποίων παράγουν και στηρίζουν την ελληνική μεταποίηση. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω την αμέριστη στήριξη της κυβέρνησης στην ελληνική βιομηχανία, στην ελληνική μεταποίηση, η οποία έχει τη δυνατότητα να υποκαταστήσει πολλές εισαγωγές οι οποίες γίνονται και στον τουριστικό εξοπλισμό.

Είδα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσουν μεγάλη δυναμική. Άρα, να μην ξεχνάμε ότι πίσω από την επιτυχία του τουρισμού κρύβονται πάρα πολλοί προμηθευτές, οι οποίοι και αυτοί χαίρονται όταν ο ελληνικός τουρισμός πηγαίνει καλά», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Forum ΑΕ, Θάνος Παναγούλιας, σημείωσε: «Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Πρωθυπουργό για τη σημερινή του επίσκεψη στην έκθεση ΧΕΝΙΑ, την κορυφαία έκθεση για τον ελληνικό τουρισμό και τη φιλοξενία. Νομίζω ότι είχε τη δυνατότητα να δει, ιδίοις όμμασι, πραγματικά, πόσο καλά έχει πάει ο ελληνικός τουρισμός το 2026, αλλά και την προσδοκία που έχουμε για το 2027. Τον ευχαριστώ θερμά γι’ αυτή την επίσκεψη».