Λίγο πριν από την έναρξη της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε με χιουμοριστικό τρόπο τον Νίκο Χριστοδουλίδη, αποδίδοντάς του μέρος της επιτυχίας του Ολυμπιακού, καθώς, όπως είπε, έφερε γούρι στην ομάδα.
Ο Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Χριστοδουλίδη για τον Ολυμπιακό
«Χθες νομίζω έγινε το ματς ίσως της δεκαετίας της Ευρωλίγκας και ήσουν παρών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας παράλληλα αναφορά και στην κόκκινη γραβάτα που επέλεξε να φορέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
«Είμαστε ενδυματολογικά εναρμονισμένοι σήμερα. Το χθεσινό ματς μας θύμισε ότι ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ μέχρι να λήξει ο διαιτητής την λήξη του. Οπότε σε ευχαριστώ και πάλι για αυτή την ευγενική φιλοξενία όπως πάντα στην αγαπημένη μας Κύπρο», κατέληξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.