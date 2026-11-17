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Ο Σάσα Βεζένκοφ πρωταγωνίστησε στην αναμέτρηση σημειώνοντας 37 πόντους και οδηγώντας την ομάδα του στην παράταση με εύστοχο σουτ από το κέντρο.

Η ελληνική ομάδα διατηρούσε διψήφια διαφορά στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ωστόσο η Μακάμπι αντέδρασε ανατρέποντας το σκορ στην τέταρτη περίοδο.

Τη νίκη για τους Πειραιώτες εξασφάλισε ο Κόρι Τζόσεφ, πετυχαίνοντας το καθοριστικό καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης μετά από λάθος των αντιπάλων.

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Μία από τις πιο συναρπαστικές νίκες της ιστορίας του πέτυχε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 97-95 στην παράταση (82-82 κ.δ.), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ στη Λεμεσό.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση με 37 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ πέτυχε ένα απίθανο buzzer-beater από το κέντρο του γηπέδου, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση. Τη μεγάλη νίκη των Πειραιωτών υπέγραψε ο Κόρι Τζόσεφ, με ένα καθοριστικό καλάθι στην εκπνοή.

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Ο Ολυμπιακός μπήκε εντυπωσιακά στο παιχνίδι και με τους Βεζένκοφ και Γουόρντ να δίνουν τον ρυθμό απέκτησε γρήγορα διψήφια διαφορά, φτάνοντας ακόμη και στο +13 (6-19). Η Μακάμπι προσπάθησε να αντιδράσει, όμως τα τρίποντα του Φουρνιέ στο τέλος της πρώτης περιόδου διατήρησαν τους «ερυθρόλευκους» σε θέση ισχύος (18-28).

Η κυριαρχία της ελληνικής ομάδας συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, με τον Βεζένκοφ να είναι ασταμάτητος και να οδηγεί την ομάδα του στο +15. Ο Νετζήπογλου πρόσθεσε ένα εντυπωσιακό γκολ-φάουλ, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προηγείται 49-36.

Στην τρίτη περίοδο ο ρυθμός έπεσε, με τη Μακάμπι να βρίσκει λύσεις και να πλησιάζει στο σκορ. Ο Φουρνιέ έδωσε προσωρινά ανάσα στους Πειραιώτες με τρίποντο, ενώ ο Τζόουνς διαμόρφωσε το 54-61 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Η τέταρτη περίοδος εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τον Ολυμπιακό. Οι Ισραηλινοί πραγματοποίησαν ένα εντυπωσιακό σερί 13-0 και πέρασαν μπροστά με 67-61, βάζοντας δύσκολα στην ομάδα του Πειραιά. Ο ΜακΙντάιρ έδωσε λύσεις με δύο μακρινά σουτ, ενώ ο Βεζένκοφ ανέλαβε ξανά δράση, μειώνοντας αρχικά με καλάθι και φάουλ και στη συνέχεια με ένα σπουδαίο τρίποντο για το 78-77.

Η Μακάμπι έφτασε κοντά στη νίκη, καθώς προηγήθηκε με 82-77, όμως ο Ολυμπιακός δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Μετά τις δύο εύστοχες βολές του Χολ και το λάθος του Μαντάρ, ο Βεζένκοφ πήρε την μπάλα από την επαναφορά του ΜακΙντάιρ, μόλις 1,2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, και με ένα απίθανο σουτ μπροστά από το κέντρο έστειλε την αναμέτρηση στην παράταση (82-82).

Στο έξτρα πεντάλεπτο ο Βεζένκοφ συνέχισε να εντυπωσιάζει, σημειώνοντας ακόμη επτά πόντους. Η Μακάμπι, ωστόσο, βρήκε ξανά τον τρόπο να πάρει το προβάδισμα, φτάνοντας στο 95-91, 28 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Φουρνιέ με μεγάλο σουτ μείωσε σε 95-94 και στη συνέχεια οι Ισραηλινοί υπέπεσαν σε καθοριστικό λάθος στην επαναφορά.

Ο Κόρι Τζόσεφ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και με ένα απίθανο καλάθι χάρισε στον Ολυμπιακό μια τεράστια νίκη με 97-95, ολοκληρώνοντας με τον πιο δραματικό τρόπο ένα παιχνίδι που θα μείνει αξέχαστο.

Τα δεκάλεπτα: 18-28, 36-49, 54-61, 82-82 (κ.δ.), 95-97 (παρ.).