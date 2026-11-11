Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την αναμέτρηση με την Dubai BC για την ενδέκατη αγωνιστική της Euroleague, επιδιώκοντας βελτίωση στη δημιουργία και την εκτέλεση.

Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει εκτός ομάδας λόγω τιμωρίας και η επιστροφή του παραμένει αβέβαιη.

Αναφορικά με την ενίσχυση του ρόστερ μετά τον τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο, ο τεχνικός τόνισε πως η περιορισμένη αγορά απαιτεί την απόκτηση ενός παίκτη υψηλού επιπέδου.

Μπαρτζώκας σημείωσε πως η ομάδα αντιμετωπίζει ζητήματα ισορροπίας και χημείας, τα οποία σταδιακά βελτιώνονται μέσω της καθημερινής προπόνησης.

Παράλληλα, ο ίδιος ανέφερε ότι ο περιορισμένος χρόνος προετοιμασίας λόγω του πυκνού αγωνιστικού προγράμματος αποτελεί μια πραγματικότητα για όλα τα ευρωπαϊκά σύνολα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Dubai BC (12/11/26, 21:15) για την 11η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μίλησε για το ματς, αλλά και για την κατάσταση με την επιστροφή του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι τιμωρημένος από τον Ολυμπιακό για την ανάρτησή του μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του τόνισε ότι δεν ξέρει αν ο ομογενής γκαρντ θα επιστρέψει στη δράση με την ερυθρόλευκη φανέλα. Ο Έλληνας προπονητής υπογράμμισε μόνο ότι θα είναι εκτός για το ματς με τους Σαουδάραβες.

Advertisement

Advertisement

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε και για την απόκτηση γκαρντ από τον Ολυμπιακό, μετά το σοβαρό τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο αναφέροντας ότι για να αποκτηθεί κάποιος, θα πρέπει να είναι πολύ καλός παίκτης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

Για το αν θα επιστρέψει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σε ματς του Ολυμπιακού: «Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι αύριο με την ομάδα. Όλα με το χρόνο τους. Δεν είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω, αλλά καλύτερα να μιλήσουμε για το αυριανό παιχνίδι με το ρόστερ που έχουμε και μετά θα αναλύσουμε και τα άλλα θέματα».

Για την απόκτηση γκαρντ: «Η αγορά είναι περιορισμένη, οι καλοί παίκτες δεν φεύγουν από τις ομάδες τους. Υπάρχει ένας συνδυασμός πραγμάτων που σκεφτόμαστε. Αν πάρεις παίκτης από την Αμερική θα θέλει χρόνο προσαρμογής, αν θες από την Ευρώπη δεν είναι εύκολο να φύγει από την ομάδα του αν είναι καλός παίκτης.

Στον Ολυμπιακό το επίπεδο της ομάδας μας είναι τόσο ψηλό, στις προσδοκίες και στο επίπεδο που παίζουμε, που δεν είναι εύκολο για έναν παίκτη να μπει και να έχει άμεση επίδραση. Πρέπει να είναι πολύ καλός παίκτης».

Για το ματς με την Dubai BC: «Θέλουμε να έχουμε καλύτερη δημιουργία και καλύτερη εκτέλεση. Με τον Ερυθρό Αστέρα παίξαμε πρόχειρα, όχι οργανωμένα. Κύριο μέλημά μας είναι αυτό».

Για τη Sunel Arena και την προσαρμογή της ομάδας του στο γήπεδο: «Πιστεύω πως έχει σχέση με τον αντίπαλο, με τι υλικό είχαμε όταν παίξαμε με τον συγκεκριμένο αντίπαλο. Χάνοντας κάποιους παίκτες το τελευταίο διάστημα η ομάδα μας αντιμετωπίζει κάποια ζητήματα ισορροπιών και χημείας που μέρα με τη μέρα νομίζω βελτιώνονται. Θα είμαστε καλύτεροι στο πώς θα εκτελέσουμε. Είναι καθαρά συμπτωματικό και δεν έχει σχέση με το γήπεδο».

Advertisement

Για τη δύσκολη νίκη στο Μαρούσι: «Ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος που κερδίζει ένα ματς εκτός έδρας, προφανώς χωρίς καλή εμφάνιση, και υπάρχει συζήτηση στα ΜΜΕ για το τι δεν κάνουμε καλά. Σε αυτό πρέπει να προσαρμοστούμε. Το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ ανταγωνιστικό, αλλά δεν νομίζω πως το ματς αυτό ήταν καμπανάκι. Σε κάποια ματς θα παίξουμε καλά και σε άλλα όχι. Δεν νομίζω πως πρέπει να μας προβληματίσει σε κάτι».

Για το αν είχε χρόνο να δουλέψει: «Το ρεπό είναι υποχρεωτικό με βάση τον κανονισμό του συνδικάτου των παικτών. Οπότε οι τρεις μέρες μεταξύ των αγώνων είναι πρακτικά δύο. Όλα οδηγούν στο να έχουμε πολλά παιχνίδια, που είναι πολύ ελκυστικά για το κοινό και τους χορηγούς, αλλά μειώνεται ο χρόνος προετοιμασίας της ομάδας. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να γινόμαστε καλύτεροι».

Για τα εγκώμια του Νίκολα Βούτσεβιτς για τον ίδιο: «Δεν το γνωρίζω το παιδί προσωπικά. Με τιμάει, αλλά θέλω να επικεντρωθούμε περισσότερο στον Ολυμπιακό και όχι σε μένα».

Advertisement