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Καταγγελία στην EuroLeague κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα κατέθεσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με αφορμή τα όσα σημειώθηκαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Βίρτους Μπολόνια με τον Ολυμπιακό, όταν οι παίκτες των γηπεδούχων πανηγύρισαν μπροστά στον προπονητή των Πειραιωτών και εκείνος αντέδρασε.

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αναφέρει χαρακτηριστικά:

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«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε καταγγελία ενώπιον της EuroLeague κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα έπειτα από όσα απαράδεκτα επανέλαβε την Πέμπτη (1/10) μετά από το τέλος της αναμέτρησης του αγώνα και της ήττας της ομάδας του από τη Βίρτους Μπολόνια, όταν-μεταξύ άλλων- έσπρωξε αντίπαλους παίκτες μαινόμενος.

Μέσω αυτής ζητεί την παραδειγματική τιμωρία του προπονητή του Ολυμπιακού αναφέροντας το σύνολο των ανάρμοστων συμπεριφορών του καθ’ υποτροπή ανεξέλεγκτου παραβάτη τα τελευταία χρόνια, οι οποίες αποτελούν απόλυτη δυσφήμιση για το άθλημα και το προϊόν της Ευρωλίγκα. Μεταξύ άλλων επεσήμαναν όσα αδιανόητα έκανε μετά το περσινό εκτός έδρας ματς με την Ντουμπάι, οταν επιτέθηκε σε φιλάθλους στην εξέδρα, καθύβρισε γυναίκα φίλαθλο, την αντίστοιχη συμπεριφορά του στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι και πλήθος άλλων.

Επίσης επισημαίνεται πως δεν είναι δυνατόν ο κ. Μπαρτζώκας να συνεχίσει ανεξέλεγκτος να δυσφημεί συνεχώς το άθλημα και παράλληλα να τυγχάνει ασυλίας από τη διοργανώτρια αρχή, ενώ άλλοι παράγοντες του αθλήματος τιμωρούνται αυστηρά και δικαίως.

Στο μπάσκετ γίνονται τεράστιες επενδύσεις και ο κ. Μπαρτζώκας το δυσφημεί συνεχώς και μένει ατιμώρητος, κάτι που πρέπει να σταματήσει!»

Δείτε το βίντεο:

Virtus players started celebrating right next to Giorgos Bartzokas, and he wasn't having any of it 😤



🎥 @DilloABoncio pic.twitter.com/kgoEzeEjw8 — BasketNews (@BasketNews_com) October 2, 2026