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Μια ονειρική σεζόν, που βρήκε τον Ολυμπιακό απόλυτο κυρίαρχο τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, ολοκληρώθηκε με τον ιδανικότερο τρόπο. Μετά τη στέψη των «ερυθρολεύκων» ως πρωταθλητών Ελλάδας για 16η φορά στην ιστορία τους, η ομάδα ακολούθησε το γλέντι μέχρι πρωίας σε νυχτερινό κέντρο.

Οι επικοί πανηγυρισμοί για το 16ο πρωτάθλημα και το σόου του Βεζένκοφ

Για τη μεγάλη αυτή βραδιά, η ομάδα επέλεξε την Κατερίνα Λιόλιου, η οποία έχει πλέον ταυτιστεί με τις επιτυχίες του συλλόγου, για να διασκεδάσει παίκτες και επιτελείο.

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😆🔊🎧 MVP και στην μουσική ο Σάσα Βεζένκοφ! pic.twitter.com/2O8CtjKWBk — Athletiko (@athletiko_gr) June 14, 2026

Από το πάρτι δεν έλειψαν οι στιγμές που έγιναν viral, με τον Σάσα Βεζένκοφ να αναβαίνει στη σκηνή, να παίζει τον ρόλο του DJ, να ξεσηκώνει τους πάντες, χορεύοντας το «Bangaranga», το νικητήριο τραγούδι της φετινής Eurovision.

Ο διεθνής με την Βουλγαρία φόργουορντ απευθύνθηκε αρχικά στον προπονητή του, Γιώργο Μπαρτζώκα… αποκαλύπτοντας ουσιαστικά πως του είχε απαγορεύσει να πηγαίνει στα μπουζούκια.

«Κόουτς, όταν μου είπες να μην έρχομαι εδώ, εγώ ερχόμουνα και κρυβόμουν εκεί πίσω. Τώρα μπορώ να ανέβω και πάνω στη σκηνή και να μη κρύβομαι εκεί πίσω», είπε ο Βεζένκοφ με το πλήθος να… παραληρεί φωνάζοντας «M-V-P». Στη συνέχεια ανέφερε: «Λοιπόν, τι είπε ο κόουτς, να το πάμε λίγο αλλιώς;» και ξεκίνησε το γνωστό σύνθημα «παίρνω θέση στη κερκίδα…».

Ο ηγέτης του Ολυμπιακού αναφερόταν στην ξεχωριστή στιγμή από την γιορτή των Ερυθρόλευκων για την κατάκτηση της Euroleague στο Δημοτικό Θέατρο που ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε πάρει το μικρόφωνο τραγουδώντας το συγκεκριμένο σύνθημα.

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Η Κατερίνα Λιόλιου, στην έναρξη του προγράμματός της, απηύθυνε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, λέγοντας: «Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τους νικητές της χρονιάς. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό», με το κοινό να απαντά ρυθμικά με συνθήματα για τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης.

Δείτε φωτογραφίες από το γλέντι:

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Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η εκτέλεση της επιτυχίας της «Νοικιάστηκε», που έχει συνδεθεί με τους εορτασμούς των «ερυθρόλευκων» μετά τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ στις έδρες των αντιπάλων του.

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