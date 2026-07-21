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Ο ίδιος εξέφρασε τη συγκίνησή του για την ιστορία της απόδρασης, η οποία αποτελούσε μέρος των παιδικών του αναμνήσεων μέσω των διηγήσεων του πατέρα του.

Μπαρτζώκας υπογράμμισε την αλληλεγγύη των κρατουμένων, σημειώνοντας πως η απόδραση αποτέλεσε ζήτημα επιβίωσης για ανθρώπους που ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο δήμαρχος Χρήστος Βρεττάκος, η Μάγδα Φύσσα και η Ελένη Παπαδοπούλου.

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Στην προβολή του ντοκιμαντέρ «Απόδραση από τα Βούρλα» του Στέλιου Κούλογλου βρέθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας για την προσωπική του σχέση με την ιστορία της ταινίας και τις δύσκολες εμπειρίες που είχε ζήσει η οικογένειά του όταν φυλακίστηκε ο πατέρας του.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού εξήρε την καταγραφή της θρυλικής απόδρασης ενώ στον ίδιο χώρο βρέθηκαν και ο δήμαρχος της Δραπετσώνας-Κερατσινίου, Χρήστος Βρεττάκος, η Μάγδα Φύσσα και η Ελένη Παπαδοπούλου.

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Στην αρχή της ομιλίας του ο Μπαρτζώκας ανέφερε: «η αλήθεια είναι ότι ντρέπομαι που είμαι εδώ. Είναι ένα πεδίο, στο οποίο δεν έχω συνηθίσει να είμαι. Συνήθως μιλάω για άλλα πράγματα. Αυτό είναι πολύ ευαίσθητο θέμα για εμένα. Ήθελα να έρθω για να αποτίσω ένα φόρο τιμής τόσο στον πατέρα μου, που έχει πεθάνει δέκα χρόνια τώρα, όσο και στους συντρόφους του, όλοι αυτοί που μιλούσαν είναι οι παιδικές μου αναμνήσεις».

Ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» εμφανώς συγκινημένος αναφέρθηκε στους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν στην ιστορία της απόδρασης, εξηγώντας πως αποτελούσαν κομμάτι της ζωής του από μικρή ηλικία. «Μεγάλωσα με αυτούς και συγκινούμαι που το λέω, μάλιστα, ήθελα να έρθω εδώ για να τους δω να μιλάνε».

Ο ίδιος έμαθε την ιστορία όχι μόνο μέσα από το ντοκιμαντέρ αλλά και από τις αφηγήσεις του πατέρα του. «Έχω ζήσει αυτή την ιστορία και από διηγήσεις και από τα λόγια του πατέρα μου. Φυσικά είναι δύσκολο να αποτυπωθεί σε λόγια τι ακριβώς είναι αυτή η φάση που είδαμε».

Παράλληλα, στάθηκε στη συνεργασία και την αλληλεγγύη που επέδειξαν οι 27 κρατούμενοι, οι οποίοι για μεγάλο χρονικό διάστημα προετοίμαζαν την απόδρασή τους μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

«Σκεφτείτε τι μπορεί να έδενε αυτούς τους ανθρώπους, όταν όλοι εμείς στο περιβάλλον μας θεωρούμε σημαντική μια αθλητική νίκη, μια εκδρομή, μια εμπειρία που ζούμε όλοι μαζί, σκεφτείτε τι έχουν ζήσει αυτοί τέσσερις μήνες Τι άγχος είχαν, τι στρες… Τι διακυβευόταν από αυτή την απόδραση. Καταρχήν διακυβεβόταν το πιο σημαντικό για αυτούς η απόρριψη από το ίδιο τους το κόμμα, γιατί το κόμμα δεν συμφωνούσε με την απόδραση.

Οι περισσότεροι από αυτούς ή και όλοι ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο, αν δεν είχαν αποδράσει πιθανώς θα είχαν εκτελεστεί, κάποιοι από αυτούς εκτελέστηκαν, οι περισσότεροι όταν απέδρασαν μετά από λίγες ημέρες ο πατέρας μου πήγε σε ένα σπίτι, τον κατέδωσαν και συνελήφθη ξανά. Ήταν το πιο σημαντικό για αυτούς αν δεν είχαν αποδράσει, θα είχαν εκτελεστεί».

Όπως σημείωσε ο πατέρας του συνελήφθη ξανά μόλις δύο ημέρες μετά την απόδραση από τις φυλακές. «Όταν απέδρασαν ο πατέρας μου πήγε σε ένα σπίτι, τον κατέδωσαν και τον συνέλαβαν ξανά. Σκεφτείτε ότι μετά από τέσσερις μήνες και όλη αυτή τη διαδικασία και την ελευθερία, σε δύο μέρες ξαναμπήκε φυλακή. Κάποιοι εκτελέστηκαν, κάποιοι ήταν πιο τυχεροί έφυγαν στο εξωτερικό, κάποιοι έζησαν.

Με κάποιο τρόπο αποτύπωσαν μέσω του Στέλιου όλη αυτή την ιστορία, την μετέφεραν για να την ξέρουν και οι νεότεροι. Θα ήθελα να σας πω ένα ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να ξαναθυμηθώ αυτά τα πράγματα και να ξαναζήσω αυτή την εμπειρία».