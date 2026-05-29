Ο Ολυμπιακός απάντησε με τον δικό του τρόπο στην ανακοίνωση του Παναθηναϊκού κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα, επιλέγοντας να δημοσιεύσει ένα χαρακτηριστικό βίντεο από τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της EuroLeague. Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, ο Έλληνας τεχνικός εμφανίζεται να τραγουδά σύνθημα των «ερυθρόλευκων» μαζί με τον κόσμο της ομάδας, στα επινίκια που πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5).

Η κίνηση αυτή ήρθε ως έμμεση απάντηση στα σχόλια των «πράσινων», οι οποίοι στην ανακοίνωσή τους χαρακτήρισαν «παράφωνο» τον προπονητή του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες απέφυγαν να εκδώσουν επίσημη ανακοίνωση και προτίμησαν να δώσουν συνέχεια στην αντιπαράθεση μέσω των social media, ανεβάζοντας το σχετικό βίντεο.

Το κλίμα ανάμεσα στις δύο ομάδες παραμένει ήδη τεταμένο και όλα δείχνουν πως η ένταση θα κορυφωθεί ακόμη περισσότερο, εφόσον επιβεβαιώσουν την πρόκρισή τους στους τελικούς της GBL, μετά τις νίκες που πέτυχαν στους πρώτους ημιτελικούς.