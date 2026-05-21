Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε πολλά πράγματα να σχολιάσει στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το Final Four της Αθήνας. Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε μεταξύ άλλων σε όλα όσα θεωρεί ότι θα παίξουν ρόλο στον αυριανό (22/5) ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ σχολιάζοντας ότι η ομάδα θα παλεύει σε κάθε κατοχή, ενώ πρόσθεσε ότι εάν ο Θεός τους δώσει το τρόπαιο, τότε θα είναι όλοι χαρούμενοι.

Για το Final Four της Αθήνας σχολίασε: «Ποτέ δεν ξέρεις. Εξαρτάται από το αποτέλεσμα το αν είναι καλό ή κακό που είναι στην χώρα μας. Η διαφορά είναι ότι δεν ταξιδεύαμε. Πάντα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας, όπου και να παίζουμε, οπότε το σημαντικό ήταν να είμαστε εδώ. Όλοι ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να είσαι στο Φάιναλ Φορ. Εκτιμούμε τη στιγμή. Πρέπει να κάνουμε άλλο ένα βήμα. Να κερδίσουμε τη λίγκα».

Για το κομμάτι που λείπει για να φτάσει ο Ολυμπιακός στην κατάκτηση: «Δεν θα αντιμετωπίσω την ερώτηση ως προβοκατόρικη (σ.σ. γέλια). Είναι σημαντικό να είσαι εδώ. Πολλές φορές είναι ο Θεός, ή ο Γιουλ. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Εμείς θα παλεύουμε για κάθε κατοχή. Εάν ο θεός μας το δώσει θα είμαστε πολύ χαρούμενοι».

Παράλληλα, ο Γ. Μπαρτζώκας υποστήριξε ότι το φετινό ρόστερ του θυμίζει αρκετά την ομάδα που κατέκτησε την Euroleague το 2013. «Θα είναι μια φανταστική κατάσταση αλλά κυρίως για τον Ολυμπιακό αν καταφέρουμε να επαναλάβουμε ό,τι κάναμε το 2013. Είχαμε μια ομάδα με κίνητρο τότε και πολύ ταλέντο. Βλέπω παρόμοια πράγματα και φέτος. Έχουμε κάποιους παίκτες που μπορούν να ηγηθούν δια του παραδείγματος».

Τέλος, για τα 10 Final Four του Παπανικολάου είπε: «Τον ρώτησα τον Κώστα (Παπανικολάου) πόσα έχει και μου είπε 10. Είναι τρομερό επίτευγμα».

Παπανικολάου: «Εάν υπήρχε μαγικό ραβδάκι δεν θα το είχαμε χρησιμοποιήσει και τα προηγούμενα χρόνια;»

«Θέλω να είναι το φετινό το πιο σημαντικό. Αυτό που θυμάσαι είναι αυτό που κερδίζεις. Είναι απίστευτο αίσθημα όταν το κερδίζεις. Θέλεις όμως να κυνηγήσεις το καινούριο και να δώσεις αυτή την χαρά ξανά στους οπαδούς. Όταν κατακτάς το τρόπαιο είναι σπουδαίο και θέλω να γευτώ το νέκταρ αυτής της επιτυχίας», σχολίασε ο Παπανικολάου.

Για το τι θα έκανε αν είχε την μπάλα στα χέρια στο φινάλε: «Δεν είμαι γνωστός για τα νικητήρια σουτ. Θα την δώσω σε όποιον είναι δίπλα μου. Στον Σάσα, τον Εβάν, ή τον Τάιλερ. Οπότε είναι εύκολη η απάντηση», είπε.

Για το τι διαφορετικό έχει ο φετινός Ολυμπιακός: «Αν υπήρχε μαγικό ραβδάκι δεν θα το είχαμε βάλει και τα προηγούμενα χρόνια; Είναι ένα ματς 40 λεπτών, παίζουν και οι αντίπαλοι. Δεν υπάρχει κάτι μαγικό για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η μαγεία ου Final Four».

Τέλος, σχετικά με το εαν είναι κίνητρο ότι το Final Four διεξάγεται στην έδρα του Παναθηναϊκού ανέφερε: «Πιστεύω πως το πιο σημαντικό είναι να πάρουμε το τρόπαιο ανεξάρτητα από το γήπεδο, έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας το πόσο σημαντικό είναι για τους οπαδούς μας. Θα είναι ένα επιπλέον κίνητρο γιατί θα τους κάνουμε να χαρούμε».