Με ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, καθώς η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό για τις ημέρες των αγώνων στο Telekom Center Athens, όπου θα βρεθούν οπαδοί του Ολυμπιακού, της Φενερμπαχτσέ, της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν τόσο στο γήπεδο όσο και σε ολόκληρη την πρωτεύουσα, στο πλαίσιο δρακόντειων μέτρων για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και την ασφάλεια των φιλάθλων.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι οπαδοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο», οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε στον σταθμό «Θησείο» και οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια στο Παναθηναϊκό Στάδιο, για να πάνε συνοδεία από την αστυνομία μέχρι τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, αύριο Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.

Αναλυτικά η ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ.

Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου:

«Κυρίες και κύριοι,

ενόψει του Final Four της EuroLeague 2026, στις 22 και 24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ «TELEKOM CENTER ATHENS», θα σας παρουσιάσουμε σήμερα τα μέτρα που θα ληφθούν από την Ελληνική Αστυνομία με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Πρόκειται για μία διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας, με αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας και διαχείρισης μεγάλου αριθμού φιλάθλων και επισκεπτών. Για τον λόγο αυτό, ο σχεδιασμός μας βασίζεται στην πρόληψη, στον πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων, στην έγκαιρη πληροφόρηση, στην ταχεία επιχειρησιακή ανταπόκριση και στον ενιαίο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι η ασφαλής διεξαγωγή της διοργάνωσης αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η εφαρμογή των μέτρων θα είναι αυστηρή, καθολική και χωρίς εξαιρέσεις. Δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα βίας, παραβατικής συμπεριφοράς, πρόκλησης επεισοδίων ή απόπειρας παραβίασης των μέτρων ασφαλείας.

Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε απόπειρα διατάραξης της δημόσιας τάξης ή παραβίασης των μέτρων ασφαλείας θα αντιμετωπίζεται άμεσα και αποφασιστικά, ενώ σε βάρος των παραβατών θα ακολουθείται η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

Παράλληλα, καλούμε τους φιλάθλους και τους πολίτες να συνεργάζονται πλήρως με τις αστυνομικές δυνάμεις και τις αρμόδιες Αρχές, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που θα δοθούν και να προσέρχονται έγκαιρα στους προβλεπόμενους χώρους, συμβάλλοντας στην ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής θα παρουσιάσει αναλυτικά τα ειδικότερα μέτρα ασφάλειας, πρόσβασης και κυκλοφορίας που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.».

Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας:

«Κυρίες και κύριοι,

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για το Final Four της EuroLeague 2026, προβλέπεται η ανάπτυξη αυξημένων αστυνομικών δυνάμεων σε όλους τους χώρους ενδιαφέροντος, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, σε σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Παράλληλα, για τις ανάγκες της διοργάνωσης θα αξιοποιηθούν τεχνικά μέσα επιτήρησης και ελέγχου, ενώ θα υπάρχει συνεχής επιτήρηση της περιμέτρου των εγκαταστάσεων και διαρκής επιχειρησιακή εικόνα από τα σημεία συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα λειτουργεί στο Ο.Α.Κ.Α. ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων, υπό τον γενικό συντονισμό του Σ.Ε.Κ., με τη συμμετοχή συνδέσμων από όλους τους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Στόχος είναι η διαρκής επιχειρησιακή παρακολούθηση, η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, η ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση οποιουδήποτε περιστατικού.

Μετακίνηση φιλάθλων

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα. Για τον σκοπό αυτό, οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών, υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία.

Ειδικότερα, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο», οι φίλαθλοι της Fenerbahçe στον σταθμό «Θησείο», ενώ οι φίλαθλοι της Real Madrid και της Valencia στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Από τα σημεία αυτά θα πραγματοποιείται οργανωμένη, ελεγχόμενη και διαχωρισμένη μεταφορά προς το Ο.Α.Κ.Α.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αυστηρή τήρηση των προκαθορισμένων ωρών προσέλευσης και αναχώρησης των οργανωμένων φιλάθλων από τα σημεία συγκέντρωσης, καθώς ο επιχειρησιακός σχεδιασμός βασίζεται στον πλήρη διαχωρισμό των ροών μετακίνησης ανά ομάδα και στην αποφυγή συγχρωτισμού ή ανεπιθύμητων συναντήσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων φιλάθλων.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να προσέρχονται στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 13:00, με προγραμματισμένη αναχώρηση των συρμών στις 15:00. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Fenerbahçe θα πρέπει να βρίσκονται στο σημείο συγκέντρωσης στον σταθμό «Θησείο» από τις 12:00, με αναχώρηση των συρμών περίπου στις 14:00.

Οι φίλαθλοι της Real Madrid και της Valencia θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 14:00. Οι αναχωρήσεις των λεωφορείων έχουν προγραμματιστεί για τις 16:00 για τους φιλάθλους της Real Madrid και για τις 15:45 για τους φιλάθλους της Valencia.

Η έγκαιρη προσέλευση στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης είναι απαραίτητη για την ομαλή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, τη διατήρηση του διαχωρισμού των ροών μετακίνησης και την αποφυγή καθυστερήσεων, συνωστισμού ή ανεπιθύμητων συναντήσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων φιλάθλων.

Επισημαίνεται ότι δεν θα επιτραπεί, σε καμία περίπτωση, η αυθαίρετη μετακίνηση οργανωμένων ομάδων φιλάθλων εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών. Παράλληλα, απαγορεύεται αυστηρά η συνοδεία, η προσέγγιση ή η παρεμπόδιση των αποστολών των ομάδων κατά τις μετακινήσεις τους προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και προς και από τους χώρους διαμονής τους.

Απαγόρευση συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσω ότι, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει ήδη από τις 6 το πρωί σήμερα (21 Μαΐου) μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχόμενων δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη – Πλουτάρχου – Υψηλάντου – Μονής Πετράκη – Ραβινέ – Βλαδίμηρου Μπένση – Παπαδιαμαντοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου – Αντήνορος – Ριζάρη. Η σχετική απόφαση υπάρχει αναρτημένη τόσο στο Διαύγεια όσο και στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Διαδικασία πρόσβασης στο Ο.Α.Κ.Α.

Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο Ο.Α.Κ.Α., οι φίλαθλοι θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα και να φέρουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης, καθώς και το ισχύον εισιτήριό τους. Οι πύλες θα ανοίξουν εγκαίρως, ενώ θα λειτουργήσουν διακριτές ροές εισόδου για φιλάθλους, VIP, αποστολές, εκπροσώπους των ΜΜΕ και ΑμεΑ, με στόχο την αποφυγή συνωστισμού και την ασφαλή, ταχεία και ομαλή είσοδο όλων των κατηγοριών εισερχομένων.

Στο Ο.Α.Κ.Α. θα λειτουργήσουν τρεις διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι πολυεπίπεδοι, συνεχείς και αυστηροί και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους, καθώς και ελέγχους αντικειμένων, αποσκευών και λοιπών προσωπικών ειδών.

Η επίδειξη πρωτότυπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και το άτομο θα απομακρύνεται άμεσα από την εγκατάσταση.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φίλαθλοι θα λαμβάνουν ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Παράλληλα, εντός των ζωνών ασφαλείας θα πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληπτικοί επανέλεγχοι.

Οποιοδήποτε άτομο εντοπιστεί χωρίς έγκυρο εισιτήριο, επίσημη διαπίστευση ή την προβλεπόμενη σήμανση ασφαλείας θα απομακρύνεται άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης ότι θα εφαρμοστεί πολιτική μη επανεισόδου. Συγκεκριμένα, μετά την έξοδο από τις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης, δεν θα επιτρέπεται εκ νέου είσοδος.

Επαναλαμβάνεται ότι κανένα άτομο χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή επίσημη διαπίστευση δεν θα εισέρχεται ούτε θα παραμένει στις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης. Αντίστοιχα, κανένα όχημα χωρίς την προβλεπόμενη διαπίστευση QR Code της EuroLeague δεν θα μπορεί να προσεγγίζει την Περίμετρο Γ του Ο.Α.Κ.Α. Οι σχετικοί έλεγχοι θα είναι καθολικοί και δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις.

Επίσης, να προστεθεί ότι για την ημέρα του τελικού (Κυριακή, 24 Μαΐου) τα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων ενδέχεται να επικαιροποιηθούν ανάλογα με τα αποτελέσματα των ημιτελικών. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σχετική ενημέρωση με νεότερη ανακοίνωσή μας.

Fan Zone

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί ειδικός σχεδιασμός για τη Fan Zone στο Ζάππειο, η οποία θα λειτουργήσει στις 21 και 22 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού, στις 24 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η πρόσβαση στη Fan Zone θα πραγματοποιείται μέσω συστήματος προκράτησης, ενώ η ανώτατη πληρότητα έχει οριστεί στα 1.500 άτομα ανά χρονική στιγμή. Για τον λόγο αυτό, θα υπάρχει έλεγχος πληρότητας σε πραγματικό χρόνο, αστυνομική παρουσία στον χώρο και, εφόσον απαιτηθεί, εφαρμογή σχεδίου αποσυμφόρησης προς ασφαλείς κατευθύνσεις, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού ή ανεξέλεγκτης συγκέντρωσης ατόμων.

Μέτρα Τροχαίας

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα τροχαίας, από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου θα εφαρμοστούν σταδιακές και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές πέριξ του Ο.Α.Κ.Α., του SUNEL ARENA, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της διοργάνωσης «Adidas NextGen EuroLeague», των ξενοδοχείων διαμονής των ομάδων, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα, τα κυκλοφοριακά μέτρα περιλαμβάνουν:

απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους πλησίον των αθλητικών εγκαταστάσεων,

σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος των διαδρομών μετακίνησης των αποστολών, ιδίως στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στην οδό Π. Κανελλοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού και στην Αττική Οδό, ανάλογα με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες,

αυξημένη παρουσία τροχονόμων σε κεντρικές διασταυρώσεις, με σκοπό τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών.

Αναλυτικά τα μέτρα τροχαίας και οι οδοί που θα επηρεαστούν από αυτά θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας με νεότερη ανακοίνωση.

Καλούμε τους πολίτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε ειδικό μπάνερ στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές των εκδηλώσεων και, όπου είναι εφικτό, να προτιμούν τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Επίσης, οι φίλαθλοι καλούνται:

να προσέρχονται πολύ νωρίτερα από την έναρξη των αγώνων,

να φέρουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης και

να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες των αστυνομικών και των διοργανωτών.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι:

Κανένα άτομο χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή επίσημη διαπίστευση δεν θα εισέρχεται ή θα παραμένει στις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης.

Κανένα όχημα χωρίς την προβλεπόμενη διαπίστευση QR Code της EuroLeague δεν θα προσεγγίζει την «Περίμετρο Γ» του Ο.Α.Κ.Α.

Η συμβολή και η συνεργασία όλων είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου η σημαντική αυτή διεθνής αθλητική διοργάνωση να διεξαχθεί σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας, τάξης και ομαλότητας, διασφαλίζοντας την προστασία των αθλητών, των φιλάθλων και του συνόλου των πολιτών.»

(Με πληροφορίες από astynomia.gr)