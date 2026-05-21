Η Αθήνα κινείται στους παλμούς του Final Four της Euroleague, με τις αποστολές των ομάδων να μεταφέρονται με ειδικά διαμορφωμένα πούλμαν, «ντυμένα» στα χρώματα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το ΟΑΚΑ έχει ήδη φορέσει τα «καλά» του και ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ολυμπιακός, Βαλένθια, Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν φτάσει στην Αθήνα, διεκδικώντας το τρόπαιο σε ένα τριήμερο που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των οπαδών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν στις 22 Μαΐου, ενώ ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 24 Μαΐου στην Telekom Center Athens.

Για το Final Four της Αθήνας, οι αποστολές φιλοξενούνται σε ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης, όπου βρίσκονται σταθμευμένα και τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για τις μετακινήσεις προς τις προπονήσεις, το γήπεδο και τις επίσημες υποχρεώσεις της διοργάνωσης.

Τα συγκεκριμένα πούλμαν τραβούν εύκολα τα βλέμματα, χάρη στην ξεχωριστή εμφάνισή τους. Το αμάξωμά τους έχει διακοσμηθεί με ειδικά γραφικά του Final Four, στα χαρακτηριστικά μοβ και πορτοκαλί χρώματα της Euroleague, ενώ ξεχωρίζουν το λογότυπο της διοργάνωσης, το σύνθημα #F4GLORY και η αναφορά Athens 2026.

Πίσω από αυτή την εντυπωσιακή εικόνα βρίσκεται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα στον χώρο των τουριστικών λεωφορείων. Πρόκειται για τα Mercedes-Benz Tourismo δεύτερης γενιάς, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως σε τουριστικές, επαγγελματικές αλλά και VIP μετακινήσεις. Το Tourismo ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων τουριστικών πούλμαν, με μήκος που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 14 μέτρα, ενώ έχει σχεδιαστεί για απαιτητικά ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Ανάλογα με την έκδοση, το Mercedes-Benz Tourismo εξοπλίζεται με εξακύλινδρους πετρελαιοκινητήρες της γερμανικής εταιρείας, με κορυφαία επιλογή τον OM 470 των 10,7 λίτρων. Στην πιο ισχυρή εκδοχή του, ο κινητήρας αποδίδει έως και 456 ίππους, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη ισχύ για ένα πούλμαν αυτού του μεγέθους, ιδιαίτερα όταν ταξιδεύει πλήρως φορτωμένο με επιβάτες και αποσκευές.