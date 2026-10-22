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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε στη media day του Ολυμπιακού για να μιλήσει για το αυριανό ματς των «ερυθρόλευκων» με την Φενέρμπαχτσε στη «Sunel Arena» για τη Euroleague (23.10.2026, 21:15), αλλά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στις εξελίξεις των τελευταίων ωρών στο ελληνικό μπάσκετ, μετά και τη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκαθάρισε πως ο ίδιος και ο Ολυμπιακός είναι υπέρ της νομιμότητας. «Είναι αποκαλύψεις πολύ έντονες που συγκλονίζουν το ελληνικό μπάσκετ γιατί δεν είναι κάτι που μπορείς να το προσπεράσεις. Εγώ προσωπικά και η ομάδα μου είμαστε υπέρ της διαφάνειας, υπέρ της νομιμότητας.

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Άρα λοιπόν είναι καλύτερο να μην υπάρχουν σκιές, να αποφανθεί η δικαιοσύνη για το τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Θα παρακολουθήσουμε και εμείς όπως όλοι με ενδιαφέρον, προσπαθώντας βέβαια να μην ξεφύγουμε από τη ρουτίνα μας που είναι πολύ απαιτητική» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας κόουτς.