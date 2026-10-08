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Ο αθλητικός δικαστής της Euroleague απάλλαξε τον Γιώργο Μπαρτζώκα από κάθε κατηγορία μετά την καταγγελία που έκανε ο Παναθηναϊκός για την συμπεριφορά του μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με την Βίρτους Μπολόνια.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το φινάλε της αναμέτρησης, οι παίκτες της ιταλικής ομάδας πανηγύρισαν το νικητήριο καλάθι μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού και τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος φαίνεται να αντιδρά.

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Virtus players started celebrating right next to Giorgos Bartzokas, and he wasn't having any of it 😤



🎥 @DilloABoncio pic.twitter.com/kgoEzeEjw8 — BasketNews (@BasketNews_com) October 2, 2026

Το περιστατικό έφερε την αντίδραση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς το «τριφύλλι» απευθύνθηκε στα πειθαρχικά όργανα της EuroLeague, ζητώντας να διερευνηθεί η στάση του Μπαρτζώκα.

Η εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο, δεν οδήγησε σε επιβολή ποινής στον τεχνικό των «ερυθρόλευκων». Ο αθλητικός δικαστής της διοργάνωσης έκρινε ότι ο Μπαρτζώκας δεν θα πρέπει να τιμωρηθεί και αποφάσισε την απαλλαγή του, κλείνοντας έτσι την υπόθεση.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της διαδικασίας είχε και η ίδια η Βίρτους Μπολόνια, η οποία τάχθηκε υπέρ του προπονητή του Ολυμπιακού καταθέτοντας σχετικά στοιχεία στο πλαίσιο της εξέτασης της υπόθεσης.

Να σημειωθεί ότι οι «πράσινοι» έκαναν νέα καταγγελία κατά του Έλληνα προπονητή, όπως γνωστοποίησε σήμερα (8/10) η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα όσα ακολούθησαν μετά το τέλος του παιχνιδιού Ηρακλής-Ολυμπιακός στην Θεσσαλονίκη.