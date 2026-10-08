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Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά καταγγελία που υποβάλλει ο Παναθηναϊκός εναντίον του Ολυμπιακού και των στελεχών του μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στο πλαίσιο των νομικών αυτών ενεργειών, ο Παναθηναϊκός ζητά την αφαίρεση δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό λόγω της μήνυσης που κατέθεσαν οι Πειραιώτες κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Η διοίκηση του Ολυμπιακού υποστηρίζει ότι οι «πράσινοι» επιλέγουν να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη ακόμη και για ζητήματα που θεωρούνται από τους ίδιους ήσσονος σημασίας.

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Σε καταγγελία του Παναθηναϊκού προς τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ σχετικά με τον Γιώργο Μπαρτζώκα αναφέρθηκε ο Ολυμπιακός, με αφορμή όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή για την πρεμιέρα της Basket League.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ενημέρωσε τους εκπροσώπους του Τύπου πως ο Παναθηναϊκός προσέφυγε στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ κατά του προπονητή του Ολυμπιακού, αναφορικά με το εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας του στη Θεσσαλονίκη.

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Όπως επισημαίνει ο Ολυμπιακός, δεν πρόκειται για την πρώτη αντίστοιχη κίνηση του Παναθηναϊκού AKTOR το τελευταίο διάστημα, καθώς, σύμφωνα με τους «ερυθρόλευκους», έχουν προηγηθεί ακόμη τρεις καταγγελίες.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Λάβαμε σήμερα (08/10) την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ εναντίον του κόουτς Μπαρτζώκα για τον αγώνα Ηρακλής – Ολυμπιακός. Είναι η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες μέρες, αφού είχε προηγηθεί αυτή εναντίον του για τον αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας, η καταγγελία εναντίον του κόουτς στην ΕΦΙΠΗΔ για τον περσινό αγώνα Ντουμπάι – Ολυμπιακός και η καταγγελία κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την υποβολή μήνυσης σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών, με την οποία ζητάνε να τιμωρηθούμε με αφαίρεση 2 βαθμών».

Τέταρτη καταγγελία σε μερικές μέρες

Πρόκειται για την τέταρτη καταγγελία σε βάρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην οποία προχωρά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά των Πειραιωτών, ζητώντας μάλιστα την αφαίρεση δύο βαθμών από την ομάδα του Ολυμπιακού.

Η συγκεκριμένη απαίτηση των «πράσινων» δεν αφορά αγωνιστικό περιστατικό, αλλά την απόφαση του Ολυμπιακού να καταθέσει μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε ποινικό όργανο. Όπως υποστηρίζει ο Παναθηναϊκός, μια τέτοια προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη δεν επιτρέπεται βάσει των κανονισμών του ΕΣΑΚΕ.

Ως εκ τούτου, το αίτημα για την αφαίρεση των δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό δεν συνδέεται με οποιοδήποτε περιστατικό ή συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν λόγο για αλλαγή στάσης από την πλευρά του Παναθηναϊκού, υποστηρίζοντας ότι πλέον οι «πράσινοι» προσφεύγουν στα δικαστήρια ακόμη και για ζητήματα που θεωρούνται ήσσονος σημασίας.