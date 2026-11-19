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Λίγες ημέρες μετά τον τραυματισμό του Γκουστάβο Πουέρτα, στο φιλικό με την Κολομβία, ο Ολυμπιακός θα στερηθεί για αρκετό διάστημα έναν ακόμα βασικό του παίκτη. Ο Τσικίνιο υπέστη κάταγμα στον μετατάρσιο και θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους 2-2.5 μήνες.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Τσικίνιο υπέστη σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια της προπόνησης του Ολυμπιακού την Πέμπτη (19.11.2026).

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Υπενθυμίζεται ότι ο Σαντιάγο Έσε χτύπησε στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Γκουστάβο Πουέρτα τραυματίστηκε σε φιλικό την εθνικής Κολομβίας και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα Μέσα της χώρας του, θα μείνει εκτός δράσης για 4 με 6 εβδομάδες (απομένει να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις στην Ελλάδα).

Πλέον, μοναδικές λύσεις για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στο κέντρο είναι οι Ρέμο Φρόιλερ, Λορέντσο Σιπιόνι και οι Χρήστος Φίλης, Θεοφάνης Μπακούλας και Πασχάλης Τουφάκης.