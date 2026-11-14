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Δίχως τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στα εκτός έδρας παιχνίδια με Άρη και Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Greek Basketball League και την Euroleague.

Ο Σέρβος σέντερ υπέστη κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας στο δεξί του χέρι και θα χάσει τα επόμενα δύο δύσκολα παιχνίδια του Ολυμπιακού σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι τη Ρεάλ Μαδρίτης την Παρασκευή (20/11/2026).

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H ενημέρωση του Ολυμπιακού για τον τραυματισμό του Μιλουτίνοφ:

«Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υπέστη κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας δείκτου ΔΕ άκρας χειρός και δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον Άρη. ούτε στον αγώνα με τη Μακάμπι»

Η απουσία του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς ο Μιλουτίνοφ είναι το βασικό στέλεχος της ομάδας στη θέση του σέντερ, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό το πρόγραμμα της αποθεραπείας του…

Για την αναμέτρηση με τον Άρη, ο Έλληνας τεχνικός θα στηριχθεί στους Χολ και Καραγιαννίδη στη θέση του σέντερ. Παράλληλα, στη δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» επιστρέφει ο Κώστας Παπανικολάου.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Άρη: McIntyre, Ward, Papas, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζηπογλου, N’Diaye, Καραγιαννίδης, Joseph, Hall, Fournier.