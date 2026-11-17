Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Τζον Κόντσαρ με τον Αμερικανό να προλαβαίνει να αγωνιστεί μόλις σε δύο ματς των Πειραιωτών και συνολικά 34:34’.

Ο Τζον Κόντσαρ είχε υπογράψει συμβόλαιο 1+1 χρόνων με τον Ολυμπιακό, όμως ζήτησε να αποχωρήσει, αφού δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στη χώρα ματς, μετά την καριέρα του στο NBA με τις φανέλες των Γκρίζλις και Τζαζ.

Advertisement

Advertisement

Ο Αμερικανός στη δήλωσή του ανέφερε ότι προσωπικοί του λόγοι δεν του επέτρεψαν να συνεχίσει στο σύλλογο, τον οποίο ευχαρίστησε που του επέτρεψε να αποχωρήσει.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Τζον Κόντσαρ, κατόπιν επιθυμίας του ίδιου του αθλητή. Η ομάδα μας τον ευχαριστεί για την παρουσία του στον Ολυμπιακό και του εύχεται κάθε επιτυχία στη καριέρα του.

Η δήλωση του Κόντσαρ: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Ολυμπιακό για την ευκαιρία που μου έδωσε να αποτελέσω μέλος ενός τόσο σπουδαίου συλλόγου, αλλά και για τον απόλυτο σεβασμό που έδειξε στην επιθυμία μου να αποχωρήσω.

Από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή ένιωσα τη στήριξη και την εκτίμηση των ανθρώπων της ομάδας και αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Δυστυχώς, προσωπικοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω την παρουσία μου εδώ. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, όμως αυτή τη στιγμή είναι κάτι που πρέπει να κάνω.

Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου και φυσικά τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της σεζόν».