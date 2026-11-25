Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες για τη διαπραγμάτευση του νέου πολυετούς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Η Ελλάδα απορρίπτει περαιτέρω περικοπές στους πόρους της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, κρίνοντας ότι υπονομεύουν τις επενδυτικές δυνατότητες της Ένωσης.

Η Αθήνα υποστηρίζει τη δημιουργία νέων ίδιων πόρων για τον προϋπολογισμό, προτείνοντας ενδεικτικά την αξιοποίηση εσόδων από τις μελλοντικές δημοπρασίες ραδιοσυχνοτήτων δικτύων 6G.

Η κυβέρνηση επιδιώκει έναν ισορροπημένο συμβιβασμό που θα προστατεύει την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή, χωρίς να επιβαρύνει δυσανάλογα τα κράτη-μέλη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σαφές μήνυμα ότι δεν θα γίνουν ανεκτές περαιτέρω περικοπές στους πόρους της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) αναμένεται να στείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διήμερη έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, στις 26 και 27 Νοεμβρίου.

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκεται η νέα πρόταση για τον πολυετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περιόδου 2028–2034, την οποία παρουσίασε το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προβλέποντας περικοπές ύψους 204 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές έναντι της αρχικής πρότασης της Κομισιόν.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Αθήνα αναγνωρίζει την προσπάθεια του Αντόνιο Κόστα να γεφυρώσει διαμετρικά αντίθετες απόψεις των κρατών-μελών, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) μέχρι το τέλος του έτους.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι λεγόμενες «φειδωλές» χώρες, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Δανία, που πιέζουν για περαιτέρω περιορισμό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, και από την άλλη οι χώρες της ομάδας των «Φίλων της Συνοχής», μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που διεκδικούν επαρκή χρηματοδότηση των πολιτικών που συμβάλλουν στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ.

Η Ελλάδα προσέρχεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με εποικοδομητική διάθεση. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, δεν συμφωνεί με έναν προϋπολογισμό που αποδυναμώνει τις συνολικές ευρωπαϊκές επενδυτικές δυνατότητες και υποβαθμίζει την πολιτική συνοχής.

«Η Ελλάδα διεκδικεί έναν προϋπολογισμό αντάξιο των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών, με αλληλεγγύη, ασφάλεια και συνοχή. Δεν μπορεί η Ευρώπη να ζητά από τον εαυτό της περισσότερα και ταυτόχρονα να επιλέγει να επενδύει λιγότερα. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Οι ελληνικές κόκκινες γραμμές

Η Αθήνα θεωρεί ότι στη νέα διαπραγματευτική πρόταση έχουν ενταχθεί και αναγνωριστεί πολλές από τις ελληνικές θέσεις. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι δεν θα γίνουν ανεκτές περαιτέρω περικοπές στους πόρους της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Advertisement

Η Πολιτική Συνοχής χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, έργα υποδομών, περιφερειακής ανάπτυξης και απασχόλησης, με στόχο τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ. Στην Ελλάδα, μεγάλο μέρος των πόρων αυτών αξιοποιείται μέσω του ΕΣΠΑ.

«Χρειαζόμαστε έναν πραγματικά ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με φιλοδοξία και επαρκείς πόρους. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις ανταγωνιστικότητας, συνοχής, ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας. Δεν μπορούμε, από τη μία πλευρά, να αναγνωρίζουμε την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις, όπως υπογραμμίζει και η έκθεση Ντράγκι, και από την άλλη να καταλήγουμε σε έναν προϋπολογισμό που περιορίζει τις διαθέσιμες δυνατότητες της Ένωσης», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

«Η ελληνική θέση είναι σαφής: δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω περικοπές σε ένα ήδη περιορισμένο δημοσιονομικό πλαίσιο», υπογραμμίζουν.

Advertisement

Οι νέοι ίδιοι πόροι και η ελληνική πρόταση για το 6G

Ως προς τους νέους ίδιους πόρους, δηλαδή τις πρόσθετες πηγές εσόδων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ανάγκη αύξησης των εθνικών συνεισφορών, η Ελλάδα υποστηρίζει ένα δικαιότερο και πιο ισορροπημένο σύστημα ιδίων πόρων και εξέταση νέων πηγών εσόδων – μεταξύ αυτών και των μελλοντικών δημοπρασιών ραδιοφάσματος 6G.

Πρόκειται για την πρωτοβουλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, για την αξιοποίηση μέρους των εσόδων από τις μελλοντικές δημοπρασίες αδειών χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη των δικτύων κινητών επικοινωνιών έκτης γενιάς (6G).

Advertisement

Η ελληνική πρωτοβουλία έχει συμπεριληφθεί στη νέα διαπραγματευτική πρόταση Κόστα προς περαιτέρω εξέταση από την Κομισιόν.

Όπως υπογραμμίζουν κυβερνητικές πηγές, ο τελικός συμβιβασμός πρέπει να διασφαλίζει την επενδυτική ικανότητα της Ένωσης, να προστατεύει την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, να μην επιβαρύνει δυσανάλογα συγκεκριμένα κράτη-μέλη.

Advertisement