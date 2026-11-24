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Η συμβιβαστική πρόταση του Κόστα, η οποία περιλαμβάνει περικοπές 204 δισ. ευρώ, συναντά αντιδράσεις τόσο από τις «φειδωλές» χώρες όσο και από εκείνες που διεκδικούν τη διατήρηση των πολιτικών συνοχής.

Οι διαπραγματεύσεις εστιάζουν επίσης στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας για το 2027 και στην ανανέωση της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Προκειμένου να γεφυρωθούν οι έντονες διαφωνίες, ο Αντόνιο Κόστα προγραμματίζει τη διεξαγωγή διμερών διαβουλεύσεων κατά τη διάρκεια της Συνόδου, επιδιώκοντας την οριστικοποίηση μιας ισορροπημένης συμφωνίας εντός του τρέχοντος έτους.

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Σε κλίμα έντονης διχογνωμίας μεταξύ των «27» και με τη συμβιβαστική πρότασή του για τον νέο πολυετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να δέχεται πυρά από διαφορετικές πλευρές, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να προσέλθουν με πνεύμα συμβιβασμού στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της 26ης και 27ης Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, προβλέποντας μάλιστα διακοπή των εργασιών της ολομέλειας για τη διεξαγωγή διμερών διαβουλεύσεων.

Αντιμέτωπος από τη μία πλευρά με τις απαιτήσεις των λεγόμενων «φειδωλών» χωρών για περαιτέρω περιορισμό των δαπανών και από την άλλη με τις διεκδικήσεις των «Φίλων της Συνοχής», στους οποίους συγκαταλέγεται και η Ελλάδα, για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης των παραδοσιακών ευρωπαϊκών πολιτικών (ΚΑΠ- Συνοχή), ο Κόστα επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές, την ώρα που η χρηματοδότηση της Ουκρανίας περιπλέκει ακόμη περισσότερο τις διαπραγματεύσεις.

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«Ήρθε η ώρα να καταλήξουμε σε συμφωνία», υπογραμμίζει στην επιστολή πρόσκλησης που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, θέτοντας στο επίκεντρο των διήμερων διαβουλεύσεων το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της περιόδου 2028–2034 και τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας για το 2027. Στην ημερήσια διάταξη της έκτακτης Συνόδου περιλαμβάνεται επίσης η ανανέωση της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

«Ενόψει της συνάντησης, κατέθεσα μια συνολική πρόταση, την οποία ελπίζω ότι θα εξετάσετε με πνεύμα συμβιβασμού», αναφέρει.

On 26-27 November, EU leaders will meet in Brussels to discuss:



▫️my proposal for the next long-term EU budget (MFF)

▫️Ukraine’s financing needs for 2027

▫️⁠the renewal of the ECB leadership



My invitation letter ↓https://t.co/0vrX3UTalh — António Costa (@eucopresident) November 24, 2026

«Έχουμε συλλογικά την ευθύνη να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη συμφωνία που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας: να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, την ασφάλεια και την άμυνά μας, καθώς και την παρουσία της Ευρώπης στον κόσμο, διατηρώντας παράλληλα τις πολιτικές που έχουν αποδείξει την αξία τους», προσθέτει.

Ο Κόστα επιμένει στην ανάγκη διατήρησης των εθνικών συνεισφορών σε «λογικά επίπεδα», υποστηρίζοντας ότι ένα ισορροπημένο σύνολο νέων ιδίων πόρων θα συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Αντιδράσεις παρά τις περικοπές των 204 δισ. ευρώ

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Η έκκληση Κόστα έρχεται παρά τις σημαντικές υποχωρήσεις που ενσωμάτωσε στη συμβιβαστική πρόταση που παρουσίασε το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, μειώνοντας κατά 204 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η νέα πρόταση προβλέπει προϋπολογισμό ύψους περίπου 1,78 τρισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές (1,582 τρισ. ευρώ σε σταθερές τιμές του 2025).

Ωστόσο, οι δημοσιονομικά «φειδωλές» χώρες εξακολουθούν να θεωρούν υπερβολικά υψηλές τις δαπάνες, ενώ οι χώρες που διεκδικούν την προστασία της πολιτικής συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής αντιδρούν στις περικοπές των αντίστοιχων κονδυλίων.

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Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι, μόλις χθες, κατά τη συνάντησή τους στην Μπρατισλάβα, οι ηγέτες των χωρών της Ομάδας του Βίσεγκραντ, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία και Σλοβακία, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη νέα πρόταση Κόστα.

Η Σύνοδος του Δεκεμβρίου και το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων-μαραθωνίου

Η έκτακτη Σύνοδος ακολουθεί την αδυναμία επίτευξης σύγκλισης στη Σύνοδο του Οκτωβρίου επί της διαπραγματευτικής πρότασης της ιρλανδικής προεδρίας, ενώ ο επόμενος κρίσιμος σταθμός είναι η τακτική Σύνοδος Κορυφής της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου.

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Ο Κόστα έχει ήδη προειδοποιήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι δεν θα αποχωρήσουν χωρίς συμφωνία για τον προϋπολογισμό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι διαπραγματεύσεις του Δεκεμβρίου να υπερβούν το προγραμματισμένο διήμερο.

Ενδεικτική είναι και η παλαιότερη χιουμοριστική προτροπή του Γερμανού καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς, προς τους ομολόγους του να φέρουν μαζί τους περισσότερα πουκάμισα.

Η επιδίωξη πολιτικής συμφωνίας έως το τέλος του έτους αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς χρόνου για την ολοκλήρωση των νομοθετικών διαδικασιών εντός του 2027, πριν από την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου.

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Το ανοιχτό μέτωπο της Ουκρανίας

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Έντονες αντιδράσεις από τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Τσεχία και τη Βουλγαρία έχει προκαλέσει η θέση του Γερμανού καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος συνέδεσε την έγκριση του νέου πολυετούς προϋπολογισμού με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, Ρόμπερτ Φίτσο, έκανε μάλιστα λόγο για «εκβιασμό», ενώ ο Ούγγρος ομόλογός του, Πέτερ Μάγιαρ, επανέλαβε τη Δευτέρα ότι η Βουδαπέστη απορρίπτει κατηγορηματικά τη σύνδεση των δύο ζητημάτων.

«Θα πρέπει επίσης να συζητήσουμε πώς θα καλύψουμε, από κοινού με τους εταίρους μας, τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για το 2027,στη βάση της πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή και πέραν αυτού», σημειώνει ο Κόστα.

«Η στήριξή μας προς την Ουκρανία αποτελεί επίσης επένδυση στην ασφάλεια της ίδιας της Ευρώπης», τονίζει.

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Διμερείς διαβουλεύσεις

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαδικασία που περιγράφει στην επιστολή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Θα ξεκινήσω παρουσιάζοντας την πρότασή μου για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και οι ηγέτες θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν επ’ αυτής. Στη συνέχεια θα διακόψουμε τις εργασίες για τη διεξαγωγή διμερών συναντήσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Κόστα προτίθεται να παρουσιάσει στους ηγέτες ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των διαβουλεύσεων, προτού οι «27» επιστρέψουν στο κοινό τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εκτιμά ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή, χωρίς να προσδιορίζει την ώρα λήξης της Συνόδου.

Με Πιερρακάκη και Λαγκάρντ η έναρξη της Συνόδου

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Πέμπτη στις 10.00 το πρωί, ώρα Βρυξελλών (11.00 ώρα Ελλάδας), με τη Σύνοδο Κορυφής της ευρωζώνης σε διευρυμένη σύνθεση, παρουσία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, και του προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις εκτιμήσεις τους για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αντόνιο Κόστα έχει συμπεριλάβει στη συμβιβαστική του πρόταση την ελληνική πρωτοβουλία, που είχε παρουσιάσει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, για την αξιοποίηση μέρους των εσόδων από τις μελλοντικές δημοπρασίες ραδιοφάσματος προς όφελος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, προβλέποντας την περαιτέρω επεξεργασία της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης η ανανέωση της ηγεσίας της ΕΚΤ, με τον Κόστα να επισημαίνει την ανάγκη έγκαιρης λήψης απόφασης.

Η συνάντηση, όπως αναφέρει, θα αποτελέσει και ευκαιρία να ευχαριστήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες την Κριστίν Λαγκάρντ για τη «σταθερή και αποφασιστική καθοδήγησή της» στο τιμόνι της ΕΚΤ από τον Νοέμβριο του 2019 και την «αταλάντευτη προσήλωσή της στο ευρωπαϊκό εγχείρημα».