Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το 22ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο περιλαμβάνει τον αποκλεισμό 60 ρωσικών τραπεζών από το σύστημα SWIFT και επιπλέον περιορισμούς στη ναυτιλία και την ενέργεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την απαγόρευση εισόδου σε Ρώσους μαχητές, επικαλούμενη κινδύνους για την ασφάλεια και την κλιμάκωση των επιχειρήσεων Ρώσων πρακτόρων στην ευρωπαϊκή επικράτεια.

Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι κανόνες χορήγησης θεωρήσεων εισόδου για Ρώσους τουρίστες, ενώ προτείνεται ο αποκλεισμός αθλητών και καλλιτεχνών που εκπροσωπούν τη Ρωσία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι νέες οδηγίες προβλέπουν ενισχυμένους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν, με χρήση βιομετρικών δεδομένων και ερωτηματολογίων, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος προσώπων που συνδέονται με τον πόλεμο.

Τα μέτρα στοχεύουν στον περιορισμό των οικονομικών πόρων της Ρωσίας και θα τεθούν σε ισχύ εφόσον λάβουν την απαραίτητη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

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Απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για Ρώσους νυν και πρώην μαχητές, αποκλεισμό αθλητών που εκπροσωπούν τη Ρωσία και αυστηρότερους περιορισμούς για καλλιτέχνες και τουρίστες προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παράλληλα με νέες κυρώσεις στη ναυτιλία, στις τράπεζες και στην ενέργεια. Παρουσιάζοντας σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, από το Στρασβούργο το 22ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε επίσης την προτεινόμενη απομάκρυνση 60 ρωσικών τραπεζών από το SWIFT, την ένταξη περισσότερων από 70 πλοίων του «σκιώδους στόλου» στον κατάλογο κυρώσεων και την απαγόρευση δεξαμενόπλοιων που ασφαλίζονται στη Ρωσία.

«Χτυπάμε ακόμη πιο σκληρά τους μηχανισμούς με τους οποίους η Ρωσία χρηματοδοτεί τον πόλεμό της, στοχεύοντας τις τράπεζες και τις πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων. Απομονώνουμε ακόμη περισσότερο τη Ρωσία. Κλείνουμε την πόρτα στη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκές αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αυστηροποιούμε τους κανόνες για τις θεωρήσεις εισόδου και ενισχύουμε την εφαρμογή των κυρώσεων», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

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Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι «θα συνεχίσουμε να προτείνουμε νέες κυρώσεις έως ότου η Ρωσία δείξει πραγματική πρόθεση για μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία».

With this package, we are increasing the pressure.



We are striking harder at Russia’s ways to finance its war, by targeting its banks and crypto platforms.



We are further isolating Russia.



We are shutting the door to its participation to European sports and cultural events.… pic.twitter.com/9Ltkpohylq November 23, 2026

«Οι Ρώσοι πρώην μαχητές αποτελούν κίνδυνο για την Ευρώπη»

Η φον ντερ Λάιεν συνέδεσε την απαγόρευση εισόδου με την κλιμάκωση των επιχειρήσεων Ρώσων πρακτόρων στην ευρωπαϊκή επικράτεια.

«Το τελευταίο διάστημα έχουμε δει κλιμάκωση μη συμβατικών επιχειρήσεων με χρήση βίας από Ρώσους πράκτορες στην Ευρώπη. Αυτή η απαγόρευση αποτελεί μέρος της απάντησής μας», τόνισε.

«Οι Ρώσοι πρώην μαχητές αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να κυκλοφορούν ελεύθερα στις χώρες μας. Επομένως, η είσοδός τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύεται». Advertisement Οι περιορισμοί αφορούν όσους υπηρέτησαν στον ρωσικό στρατό ή σε συνδεδεμένες ένοπλες ομάδες από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 και συμμετείχαν άμεσα σε πολεμικές επιχειρήσεις. Καλύπτουν και μαχητές άλλων εθνικοτήτων που υπηρέτησαν στις ρωσικές δυνάμεις. Η πρωτοβουλία είχε προαναγγελθεί τον Ιούνιο, ενώ το 21ο πακέτο κυρώσεων, τον Ιούλιο, δημιούργησε τη νομική βάση. Όπως είχε καταγράψει η HuffPost σε προηγούμενο ρεπορτάζ τον Σεπτέμβριο, η Κομισιόν εργαζόταν ήδη για την ενεργοποίησή της.

Οι νέες οδηγίες προβλέπουν ερωτηματολόγια στρατιωτικής θητείας, υπεύθυνες δηλώσεις και δυνατότητα απαίτησης στρατιωτικών εγγράφων, όπως το στρατιωτικό βιβλιάριο. Με τον τρόπο αυτό, οι εθνικές αρχές θα μπορούν να εξετάζουν εάν οι αιτούντες βίζα είχαν συμμετάσχει στις πολεμικές επιχειρήσεις, αντί να βασίζονται αποκλειστικά στα στοιχεία των ταξιδιωτικών εγγράφων τους. Το Συμβούλιο θα αποφασίσει πότε θα τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση.

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Αυστηρότερες βίζες για τουρίστες, αθλητές και καλλιτέχνες

«Οι Ρώσοι υπήκοοι εξακολουθούν να συνιστούν υψηλό κίνδυνο για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επισημαίνει η Κομισιόν, επικαλούμενη υβριδικές απειλές, παραπληροφόρηση, δολιοφθορές, κατασκοπεία και άλλες εχθρικές δραστηριότητες. Για τον λόγο αυτό, οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές συστήνουν ιδιαίτερα αυστηρή αντιμετώπιση των αιτήσεων τουριστικής βίζας από Ρώσους πολίτες, ενώ τα κράτη-μέλη καλούνται να μη δέχονται πλέον ρωσικά διαβατήρια χωρίς βιομετρικά στοιχεία, λόγω αυξημένων κινδύνων απάτης και ασφάλειας.

Συστήνει στα κράτη-μέλη να μη δέχονται ρωσικά διαβατήρια χωρίς βιομετρικά στοιχεία και να ενισχύσουν τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν, με συνεντεύξεις και ελέγχους δακτυλικών αποτυπωμάτων στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν.

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Οι έλεγχοι θα αφορούν όλους τους Ρώσους πολίτες που επιδιώκουν να εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν, ανεξάρτητα από τη χώρα από την οποία ταξιδεύουν. Οι εθνικές αρχές ενθαρρύνονται επίσης να καταχωρίζουν στο σύστημα ειδοποιήσεις για πρόσωπα στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, ώστε να αποτρέπεται η είσοδός τους από άλλο συνοριακό πέρασμα.

«Οι αθλητικές διοργανώσεις δεν μπορούν να αποτελούν βήμα προπαγάνδας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, ανακοινώνοντας πρόταση αποκλεισμού ρωσικών ομάδων και αθλητών που εκπροσωπούν τη Ρωσία, καθώς και απαγόρευση επίσημων ρωσικών συμβόλων.

Εφόσον εγκριθεί, τα κράτη-μέλη θα καλούνται να εξετάζουν την άρνηση χορήγησης βίζας σε αθλητές που συμμετέχουν σε διοργανώσεις υπό τη ρωσική σημαία.

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«Ιδιαίτερη προσοχή ζητά η Κομισιόν και στις αιτήσεις εισόδου μεμονωμένων Ρώσων καλλιτεχνών που συμμετέχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στην ΕΕ, χρηματοδοτούνται από τις ρωσικές αρχές και ενδέχεται να αξιοποιήσουν τη δημόσια προβολή τους για να υποστηρίξουν τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

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Οι οδηγίες διατηρούν εγγυήσεις προστασίας για αντιφρονούντες, υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανεξάρτητους δημοσιογράφους, καθώς και τη δυνατότητα ανθρωπιστικών εξαιρέσεων για Ουκρανούς που απέκτησαν αναγκαστικά ρωσική υπηκοότητα.

We are giving Ukraine the strength to secure peace.



And Russia, every reason to choose it.



Today we present our 22nd package of sanctions ↓ pic.twitter.com/n2RZgJmPVR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 23, 2026

Ναυτιλία, 60 τράπεζες και κρυπτονομίσματα

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Στη ναυτιλία, η Κομισιόν προτείνει κυρώσεις σε περισσότερα από 70 επιπλέον πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου» και απαγόρευση όλων των δεξαμενόπλοιων που ασφαλίζονται στη Ρωσία. Πρόκειται για δύο διαφορετικά μέτρα, καθώς το πρώτο αφορά συγκεκριμένα πλοία που εντάσσονται στον κατάλογο κυρώσεων, ενώ το δεύτερο συνδέεται με τη ρωσική ασφαλιστική κάλυψη.

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η Κομισιόν προτείνει την επέκταση της απαγόρευσης συναλλαγών σε περίπου 60 ρωσικές τράπεζες, οι οποίες θα αποκλειστούν επίσης από το διεθνές σύστημα SWIFT. Παράλληλα, αυστηροποιεί τους περιορισμούς στις πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και στα δίκτυα πληρωμών, στοχεύοντας όχι μόνο τη Ρωσία αλλά και τρίτες χώρες που τη βοηθούν να παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Η φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε την αντιμετώπιση αυτών των πρακτικών μία από τις βασικές προτεραιότητες του νέου πακέτου, τονίζοντας την ανάγκη συντονισμού με διεθνείς εταίρους. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή δημιούργησε ειδική ομάδα εργασίας, την Crypto Sanctions Task Force.

Η Επιτροπή διευρύνει επίσης την απαγόρευση ευρωπαϊκών υπηρεσιών για την κατασκευή, λειτουργία και επισκευή ρωσικών ενεργειακών υποδομών, ιδιαίτερα διυλιστηρίων. Για πρώτη φορά καλύπτονται και οι υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, προτείνεται να απαγορευθεί σε Ευρωπαίους να κατέχουν διοικητικές θέσεις σε ρωσικές εταιρείες. «Δεν μπορεί οι οικονομικές μας σχέσεις με τη Ρωσία να συνεχίζονται σαν να μη συμβαίνει τίποτα», υπογράμμισε η φον ντερ Λάιεν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 22ο πακέτο χρειάζεται την ομόφωνη έγκριση των 27 κρατών-μελών, με στόχο συμφωνία στη Σύνοδο του Δεκέμβριου. Οι αναθεωρημένες οδηγίες για τις βίζες έχουν ήδη υιοθετηθεί, αλλά η ενεργοποίηση της απαγόρευσης εισόδου των μαχητών απαιτεί απόφαση του Συμβουλίου.

«Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δίνουμε στην Ουκρανία τη δύναμη να εξασφαλίσει την ειρήνη και στη Ρωσία κάθε λόγο για να την επιλέξει», κατέληξε η φον ντερ Λάιεν.