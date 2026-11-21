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Το αναθεωρημένο πλαίσιο, συνολικού ύψους 1,78 τρισ. ευρώ, περιλαμβάνει για πρώτη φορά μειώσεις στην Πολιτική Συνοχής, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Η πρόταση περιλαμβάνει αυξήσεις σε τομείς όπως η άμυνα, η ανταγωνιστικότητα και η φύλαξη συνόρων, ενώ εισάγει νέες πηγές εσόδων από ψηφιακές δραστηριότητες και ραδιοσυχνότητες 5G και 6G.

Παρά τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας πριν από τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2027, το σχέδιο απορρίπτεται επί του παρόντος από τη Γαλλία και το Ευρωκοινοβούλιο ως ανεπαρκές.

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Νέο «ψαλίδι» 44 δισ. ευρώ στον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2028–2034 (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο – MFF), σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας, προτείνει ο Αντόνιο Κόστα, επιχειρώντας να ξεπεράσει το αδιέξοδο μεταξύ των 27. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρουσίασε σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου, το αναθεωρημένο διαπραγματευτικό πλαίσιο (Negotiating Box – Negobox), ύψους 1,78 τρισ. ευρώ. Οι συνολικές περικοπές φτάνουν πλέον τα 204 δισ. ευρώ, ή περίπου 10%, σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν.

Παράλληλα, ο Κόστα προτείνει πέντε νέες πηγές εσόδων για να συγκρατήσει τις εθνικές συνεισφορές:

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από τις ψηφιακές υπηρεσίες μεγάλων επιχειρήσεων,

τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα,

τα μη ανακυκλωμένα ηλεκτρονικά απόβλητα,

τα προϊόντα καπνού και

το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών.

Όπως δήλωσε, μαζί με τις υφιστάμενες πηγές, τα έσοδα αυτά μπορούν να αποφέρουν περίπου 60 δισ. ευρώ ετησίως στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

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(Όλο το σχέδιο εδώ)

Ο Κόστα στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι είναι πεπεισμένος ότι αυτή η πρόταση αποτελεί καλή βάση για μια τελική συμφωνία», δήλωσε, εξηγώντας ότι στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: «Έναν προϋπολογισμό που ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες μας, διατηρεί τις εθνικές συνεισφορές σε λογικά επίπεδα και περιλαμβάνει ένα ισορροπημένο πακέτο νέων ιδίων πόρων».

Όπως τόνισε, οι εθνικές συνεισφορές θα αυξηθούν κατά μέσο όρο μόλις από 0,80% σε 0,82% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος των κρατών-μελών. «Ακούσαμε τις ανησυχίες των κρατών-μελών. Δεν είναι εύκολο να βρεθεί αυτή η ισορροπία», παραδέχθηκε.

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Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το νέο ταμείο που θα στηρίζει την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής «θα παραμείνει το μεγαλύτερο ταμείο του προϋπολογισμού», παρά τις συνολικές περικοπές.

Today, I am putting forward a new proposal for the next EU long-term budget – one that I believe can bring us closer to a final agreement. https://t.co/qID6xJ9o9R — António Costa (@eucopresident) November 21, 2026

Περικοπές, αλλά αυξήσεις σε άμυνα και ανταγωνιστικότητα

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Παρά τη συνολική μείωση, ο Κόστα προτείνει, σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό 2021–2027 και σε σταθερές τιμές, αυξήσεις 232% για την άμυνα, 120% για την ανταγωνιστικότητα και 23% για την εξωτερική δράση, ενώ διπλασιάζονται οι πόροι για τη μετανάστευση και τη φύλαξη συνόρων. Το Horizon Europe ενισχύεται κατά 57% και το Erasmus κατά 25%.

Για πρώτη φορά προβλέπεται χρηματοδότηση για προσιτή κατοικία, με στόχους 14% για κοινωνικές προτεραιότητες και 35% για το κλίμα και το περιβάλλον. «Η οικονομική προσιτότητα αποτελεί βασική ανησυχία των πολιτών μας», δήλωσε ο Κόστα, συνδέοντας την ενεργειακή μετάβαση με την ελάφρυνση των λογαριασμών νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Οι πρόσθετες περικοπές των 44 δισ. ευρώ σε σχέση με την ιρλανδική πρόταση αφορούν κυρίως την ανταγωνιστικότητα (20 δισ.), τη Συνοχή (8 δισ.), την εξωτερική βοήθεια (7 δισ.) και τη μετάθεση αποπληρωμών του χρέους του NextGenerationEU (10 δισ.), με μερική αντιστάθμιση από την ενίσχυση κονδυλίων αντιμετώπισης κρίσεων.

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Ψηφιακοί κολοσσοί, καπνός και η ελληνική πρόταση Πιερρακάκη

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Στο επίκεντρο των νέων εσόδων βρίσκεται εισφορά 3% επί συγκεκριμένων ψηφιακών εσόδων επιχειρήσεων όπως η Google και η Meta, με ψηφιακό κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατ. ευρώ στην ΕΕ και συνολικό παγκόσμιο κύκλο εργασιών άνω των 750 εκατ. ευρώ. Η πρόταση αντικαθιστά την εταιρική εισφορά CORE και προϋποθέτει νέα ευρωπαϊκή οδηγία.

Για τα προϊόντα καπνού και το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS), ο Κόστα προβλέπει σταδιακή εφαρμογή, «ώστε το πακέτο να μην έχει δυσανάλογο αντίκτυπο στα κράτη-μέλη που επηρεάζονται περισσότερο».

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω στην πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για έναν νέο ίδιο πόρο που θα βασίζεται στα κρυπτοστοιχεία. Και θα αναθέσουμε επίσης στην Επιτροπή να επεξεργαστεί πρόσθετα έσοδα από μελλοντικές δημοπρασίες ραδιοσυχνοτήτων», δήλωσε.

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Η αναφορά συνδέεται με την ελληνική πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερρακάκη για μια «Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος» (European Spectrum Union), που είχε παρουσιάσει η HuffPost τον Σεπτέμβριο. Το σχέδιο εξετάζει έσοδα από την ανώτερη ζώνη των 6 GHz για το 6G και, μελλοντικά, από άλλες συχνότητες, όπως του 5G, όταν λήγουν οι άδειες. Πρόκειται για «λοιπά έσοδα», όχι νέο ίδιο πόρο. Η ελληνική πρωτοβουλία είχε συνδεθεί με δυνητικά έσοδα 12–15 δισ. ευρώ, χωρίς επίσημη πρόβλεψη.

Γαλλικό «όχι» και αντίδραση του ΕΛΚ

Η γαλλική προεδρία χαρακτήρισε την πρόταση «βαθιά απογοητευτική», τονίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ιδιαίτερα στη διασφάλιση του εισοδήματος των αγροτών. «Ως έχει, η πρόταση δεν αποτελεί βάση για συμφωνία», ανακοίνωσε το Ελιζέ. Η ελάχιστη εισοδηματική στήριξη παραμένει στα 293,7 δισ. ευρώ, αλλά το Παρίσι θεωρεί ανεπαρκή τη συνολική χρηματοδότηση.

Ο Ζίγκφριντ Μουρεσάν, αντιπρόεδρος του ΕΛΚ και επικεφαλής διαπραγματευτής του για τον προϋπολογισμό, χαρακτήρισε την πρόταση «απλώς απαράδεκτη». «Το Συμβούλιο έχει εμμονή με τις περικοπές, τη στιγμή που η Ευρώπη χρειάζεται φιλοδοξία και πόρους», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Το ΕΛΚ ζητά αύξηση 10% και νέους ίδιους πόρους.

Το δύσκολο παζάρι πριν από τις Συνόδους Κορυφής

Η περικοπή στη Συνοχή προκαλεί αντιδράσεις από τους 17 «Φίλους της Συνοχής», μεταξύ των οποίων Ελλάδα και Κύπρος, απέναντι στους «Φειδωλούς» που πιέζουν για συγκράτηση των δαπανών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει απορρίψει περικοπές στην ΚΑΠ και στη Συνοχή.

Μετά τις άκαρπες διαπραγματεύσεις επί των προτάσεων της Κυπριακής και της Ιρλανδικής Προεδρίας, κρίσιμες θεωρούνται η έκτακτη Σύνοδος 26–27 Νοεμβρίου και εκείνη της 17ης Δεκεμβρίου. Ο Κόστα, σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, έχει προειδοποιήσει ότι «δεν θα υπάρξουν Χριστούγεννα» χωρίς συμφωνία, ενώ ο Φρίντριχ Μερτς συνέστησε στους ηγέτες να πάρουν «μερικά επιπλέον πουκάμισα», προετοιμάζοντάς τους για παρατεταμένες συνομιλίες.

Στο παζάρι προστίθεται η χρηματοδότηση της Ουκρανίας, με την οποία ο Μερτς έχει συνδέσει τη γερμανική συναίνεση. Ακόμη και αν συμφωνήσουν οι 27, θα χρειαστεί η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.