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Η πρόταση αυτή προβλέπει περικοπή 160 δισ. ευρώ σε σχέση με την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να εντοπίζονται στους τομείς της ανταγωνιστικότητας και της εξωτερικής δράσης.

Παρά τη συνολική συρρίκνωση, διατηρείται η χρηματοδότηση για τη συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, ενώ προβλέπεται ειδικός μηχανισμός προστασίας των εθνικών κατανομών των κρατών-μελών.

Οι διαπραγματεύσεις για το τελικό ύψος του προϋπολογισμού αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας πριν από το τέλος του 2026.

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Η Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ κατέθεσε νέα συμβιβαστική πρόταση (negotiating box) για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης, της περιόδου 2028–2034, προτείνοντας τη μείωσή του κατά 8%, στα 1,83 τρισ. ευρώ, από σχεδόν 2 τρισ. ευρώ που είχε εισηγηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για περικοπή περίπου 160 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο «ψαλίδι» να πέφτει στην ανταγωνιστικότητα και την εξωτερική δράση της ΕΕ.

Η νέα πρόταση, που παρουσιάστηκε σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, προχωρά σημαντικά πέρα από εκείνη της Κυπριακής Προεδρίας του Ιουνίου, η οποία είχε περιοριστεί σε περικοπή μόλις 2%. Σε σταθερές τιμές 2025, ο προτεινόμενος προϋπολογισμός μειώνεται στα 1,622 τρισ. ευρώ, έναντι 1,730 τρισ. ευρώ της κυπριακής πρότασης: επιπλέον μείωση περίπου 108 δισ. ευρώ ή 6,2%.

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Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους φακέλους της ΕΕ, καθώς θα καθορίσει πού θα κατευθυνθούν σχεδόν 1,83 τρισ. ευρώ ευρωπαϊκών πόρων: από τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις επενδύσεις στις περιφέρειες έως την άμυνα, την έρευνα, τη φύλαξη των συνόρων και την Ουκρανία.

Η πρόταση θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της 15ης και 16ης Οκτωβρίου, ενώ η τελική συμφωνία απαιτεί ομοφωνία των 27 κρατών-μελών. Αντιδρούν ήδη οι δημοσιονομικά αυστηρότερες χώρες, οι λεγόμενοι «φειδωλοί»: Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία, Δανία και Φινλανδία.

Τέσσερις ημέρες νωρίτερα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε προειδοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά των μεγάλων περικοπών, επικαλούμενη τον κίνδυνο για τις κοινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Από την πλευρά της η Ιρλανδική Προεδρία παρουσιάζει το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο ως πρόταση για έναν «φιλόδοξο, σύγχρονο και ευέλικτο» ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υποστηρίζοντας ότι επενδύει σε νέες προτεραιότητες ανταγωνιστικότητας, προστατεύει την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τη Συνοχή και ενισχύει τη στήριξη για την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Σε σημερινή ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, χαρακτηρίζει την παρουσίαση «σημαντική στιγμή στις διαπραγματεύσεις», εκτιμώντας ότι φέρνει την Ένωση πιο κοντά σε έγκαιρη συμφωνία, με απτά οφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες.

🇪🇺📑Today the Irish Presidency presents its revised proposal for an ambitious, modern and flexible EU budget.



➡️More info here: https://t.co/LXyrtorKgU pic.twitter.com/vwvMbl2C0K Advertisement October 10, 2026

Ο Ιρλανδός υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Τόμας Μπερν υπογράμμισε κατά τη συνέντευξη Τύπου ότι το «ψαλίδι» αφορά την αρχική πρόταση της Κομισιόν, όχι μείωση έναντι του σημερινού προϋπολογισμού. Η Ιρλανδία παρουσιάζει το νέο πλαίσιο ως περίπου 30% μεγαλύτερο από εκείνο της περιόδου 2021–2027, σύγκριση που απαιτεί προσοχή λόγω των διαφορετικών βάσεων τιμών.

Πού πέφτουν οι μεγαλύτερες περικοπές

Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στην ανταγωνιστικότητα, την ευημερία και την ασφάλεια: από 589,6 δισ. ευρώ της πρότασης της Κομισιόν σε 514,4 δισ. ευρώ, δηλαδή 75 δισ. λιγότερα (12,8%). Η εξωτερική δράση (Global Europe) υποχωρεί από 215,2 σε 177,7 δισ. ευρώ (17,4%). Αντίθετα, ο τομέας που περιλαμβάνει Συνοχή, γεωργία, αλιεία και μετανάστευση περιορίζεται κατά 3,4%, από 1,062 σε 1,026 τρισ. ευρώ. Πρόκειται για τρέχουσες τιμές.

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Σε σταθερές τιμές 2025, τα επιμέρους προγράμματα εμφανίζουν μειώσεις:

Horizon Europe : Από 154,9 σε 140 δισ. ευρώ (9,6%).

Από 154,9 σε 140 δισ. ευρώ (9,6%). Connecting Europe Facility : Από 72,3 σε 61,9 δισ. ευρώ (14,4%), με τις ενεργειακές διασυνδέσεις από 26,5 σε 21,25 δισ.

Από 72,3 σε 61,9 δισ. ευρώ (14,4%), με τις ενεργειακές διασυνδέσεις από 26,5 σε 21,25 δισ. Erasmus +: Από 36,2 σε 34,7 δισ. ευρώ (4,1%).

Από 36,2 σε 34,7 δισ. ευρώ (4,1%). Frontex και Europol : Μειώσεις περίπου 25% για καθεμία.

Μειώσεις περίπου 25% για καθεμία. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας: Από 9,46 σε 6,15 δισ. ευρώ (35%).

Το ευρύτερο πακέτο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, εξαιρουμένου του Ταμείου Καινοτομίας, μειώνεται από 362,3 σε 320,4 δισ. ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση για την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια, την αμυντική βιομηχανία και το διάστημα από 115,7 σε 100,7 δισ.

«Υπάρχουν μειώσεις σε σχέση με τις προτάσεις της Επιτροπής, αλλά εξακολουθεί να προβλέπεται υπερδιπλασιασμός των δαπανών» στον τομέα της ανταγωνιστικότητας, αντέτεινε ο Μπερν, συγκρίνοντας με την τρέχουσα περίοδο.

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Στη διοίκηση της ΕΕ, η περικοπή υπερβαίνει τα 9 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές 2025. Σύμφωνα με διευκρινίσεις του τεχνικού briefing, εγκαταλείπεται η πρόβλεψη για 2.500 πρόσθετες θέσεις προσωπικού, χωρίς να πρόκειται για απολύσεις υφιστάμενων υπαλλήλων.

Παρά τη μείωση της εξωτερικής δράσης, διατηρείται η πρόταση για ειδική χρηματοδότηση έως 100 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, πέραν των ανώτατων ορίων του προϋπολογισμού.

Τι προστατεύεται – Η ελληνική διάσταση

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Η Ιρλανδία διατηρεί τις εθνικές κατανομές του κυπριακού σχεδίου, όπως επιβεβαίωσε ο Μπερν. Η χρηματοδότηση της Συνοχής και συναφών παρεμβάσεων προβλέπεται στα 410,1 δισ. ευρώ, έναντι 404,9 δισ. της αρχικής πρότασης της Κομισιόν. Παραμένουν τουλάχιστον 261 δισ. ευρώ για την εισοδηματική στήριξη των αγροτών και 3,55 δισ. για την αλιεία.

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Για την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία το πρόσθετο πακέτο 5,2 δισ. ευρώ για τις χώρες του Ταμείου Συνοχής, με ανώτατο όριο 1,5 δισ. ανά κράτος-μέλος, και η προστασία συγκεκριμένων εθνικών κατανομών στο 80%–105% του αντίστοιχου μεριδίου της περιόδου 2021–2027. Οι προβλέψεις προέρχονται από το κυπριακό σχέδιο και ενδιαφέρουν την Αθήνα, μέλος των 17 «Φίλων της Συνοχής».

«Εάν τα παιδιά σας είναι αγρότες ή ζουν σε φτωχότερες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουν να δουν αυτές τις πολιτικές να προστατεύονται», απάντησε ο Μπερν στις επικρίσεις για την προστασία των παραδοσιακών πολιτικών.

Επιπλέον, η σύνδεση των νέων Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της Κομισιόν εξειδικεύεται: αφορά τις συστάσεις που συνδέονται άμεσα με τους σκοπούς των σχεδίων. Η σύνδεση με τις μεταρρυθμίσεις δεν καταργείται, αλλά αποσαφηνίζεται.

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Ειδική πρόβλεψη διατηρείται και για τα μικρά νησιά του Αιγαίου, με δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών ποσοστών ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης στις αγροτικές παρεμβάσεις. Σύμφωνα με την Κομισιόν, το υφιστάμενο ειδικό πρόγραμμα διαθέτει 23,93 εκατ. ευρώ ετησίως για τη μείωση του πρόσθετου κόστους εφοδιασμού και την ενίσχυση της τοπικής αγροτικής παραγωγής. Η ιρλανδική πρόταση διατηρεί την ειδική μεταχείριση των νησιών, χωρίς όμως να προσδιορίζει ακόμη ξεχωριστό ποσό για την περίοδο 2028–2034.

Η μάχη των εσόδων και το χρονοδιάγραμμα

Οι έξι δημοσιονομικά αυστηρότερες χώρες αντιτίθενται στον νέο κοινό δανεισμό και αντιμετωπίζουν με επιφυλάξεις τους νέους ευρωπαϊκούς φόρους, σύμφωνα με τους

Η Ιρλανδική Προεδρία υπολογίζει περίπου 55 δισ. ευρώ ετησίως από νέους «ίδιους πόρους», προτείνοντας αύξηση από 75% σε 90% του ευρωπαϊκού μεριδίου από τον μηχανισμό CBAM και σταδιακή εφαρμογή του πόρου από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS). Πρόκειται για εκτιμήσεις, όχι εξασφαλισμένα έσοδα.

Παράλληλα, προβλέπονται 149,3 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές 2025 για την εξυπηρέτηση και αποπληρωμή του χρέους του NextGenerationEU.

Ο Μπερν ελπίζει σε συμφωνία πριν από τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, οι διαφορές παραμένουν μεγάλες και οι εκλογές του 2027 ενδέχεται να δυσκολέψουν τον συμβιβασμό. Αν οι συνομιλίες παραταθούν, η Ελλάδα μπορεί να αναλάβει τον φάκελο κατά τη δική της Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Προς το παρόν, όλα τα ποσά παραμένουν υπό διαπραγμάτευση: «Τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα».