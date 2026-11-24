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Τα μέτρα καθορίζουν ανώτατα όρια εισαγωγών ανά χώρα και θα ισχύσουν για 200 ημέρες, επηρεάζοντας κράτη με σημαντικό μερίδιο στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η απόφαση ελήφθη μετά την κατακόρυφη αύξηση των κινεζικών εισαγωγών, η οποία προκάλεσε σημαντική πίεση στους Ευρωπαίους κατασκευαστές οχημάτων τα τελευταία χρόνια.

Το Πεκίνο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, επιφυλασσόμενο για κάθε νόμιμο δικαίωμα σχετικά με την απόφαση.

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Προσωρινούς ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων από την 1η Δεκεμβρίου επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε εφαρμογή της συνεννόησης στην οποία κατέληξαν ΕΕ και Κίνα στις 9 Οκτωβρίου και με στόχο την προστασία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας από τη ραγδαία αύξηση των εισαγωγών. Τα μέτρα, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην Κίνα, αλλά έχουν ευρύτερη εφαρμογή, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Η Κομισιόν καθορίζει ανώτατο αριθμό εισαγόμενων οχημάτων ανά χώρα ή ομάδα χωρών. Οι εισαγωγές πέραν των καθορισμένων ποσοστώσεων απαγορεύονται, ενώ τα προσωρινά μέτρα θα ισχύσουν για 200 ημέρες, έως τις 18 Ιουνίου 2027.

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Οι ποσοστώσεις ανά χώρα

Σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, οι συνολικές ποσοστώσεις για την περίοδο εφαρμογής των μέτρων διαμορφώνονται ως εξής:

Κίνα: 191.780 οχήματα

Ιαπωνία: 170.889

Τουρκία: 126.320

Ηνωμένο Βασίλειο: 105.402

Νότια Κορέα: 67.924

Μεξικό: 34.755

Μαρόκο: 23.954

Σερβία: 19.353

Ηνωμένες Πολιτείες: 18.482

Λοιπές χώρες που υπάγονται στα μέτρα: 822

Οι ειδικές ποσοστώσεις αφορούν τις υπαγόμενες στα μέτρα χώρες με μερίδιο άνω του 2% των εισαγωγών το 2025 και υπολογίστηκαν με βάση τις εισαγωγές εκείνου του έτους, προσαυξημένες κατά λίγο περισσότερο από 15% και αναλογικά προς τη διάρκεια των μέτρων.

Εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, η Νορβηγία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Ουκρανία, η Κένυα και αναπτυσσόμενες χώρες με περιορισμένο μερίδιο εισαγωγών, όπως η Νότια Αφρική.

Στο επίκεντρο η Κίνα – Αύξηση εισαγωγών κατά 958%

Αν και η Κίνα λαμβάνει τη μεγαλύτερη ποσόστωση, βρίσκεται στο επίκεντρο των περιορισμών. Το όριο των 191.780 οχημάτων αντιστοιχεί σε περίπου 350.000 σε ετήσια βάση, έναντι 486.582 που εισήχθησαν το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2025 – Ιουνίου 2026, δηλαδή σε περιορισμό του πρόσφατου ρυθμού εισαγωγών κατά περίπου 28%.

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Για τα οχήματα κινεζικής καταγωγής απαιτείται επίσης πιστοποιητικό εξαγωγικής ποσόστωσης από το αρμόδιο κινεζικό εμπορικό επιμελητήριο (CCCME).

Η έρευνα της Κομισιόν έδειξε ότι οι συνολικές εισαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 49% μεταξύ του 2023 και του τελευταίου εξεταζόμενου δωδεκαμήνου, φθάνοντας τα 1,42 εκατομμύρια οχήματα. Οι κινεζικές εισαγωγές εκτινάχθηκαν κατά 958%, από 46.001 σε 486.582 οχήματα.

Η Κίνα αποτελεί πλέον τον μεγαλύτερο προμηθευτή της ΕΕ, με μερίδιο 34,2% στις εισαγωγές του συγκεκριμένου δωδεκαμήνου, ακολουθούμενη από την Ιαπωνία (18%) και την Τουρκία (14,6%), η οποία υπάγεται στους περιορισμούς παρά την τελωνειακή ένωση με την ΕΕ.

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Κίνδυνος σοβαρής ζημίας για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Η ίδια η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι οι πρόσθετοι δασμοί που επέβαλε το 2024 στα κινεζικά αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα δημιούργησαν κίνητρο στους Κινέζους κατασκευαστές να στραφούν στα υβριδικά. Παράλληλα, η παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και οι εμπορικοί φραγμοί σε αγορές όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Τουρκία εντείνουν τις πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παρά την αύξηση της ευρωπαϊκής ζήτησης κατά 45% σε σχέση με το 2023, το μερίδιο των Ευρωπαίων παραγωγών υποχώρησε από 74% το 2025 σε 72% κατά το τελευταίο εξεταζόμενο δωδεκάμηνο. Η Επιτροπή διαπιστώνει επικείμενο κίνδυνο σοβαρής ζημίας για τον κλάδο.

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Τα μέτρα καλύπτουν τα υβριδικά χωρίς εξωτερική φόρτιση (HEV), συμπεριλαμβανομένων των ήπιων υβριδικών (mild hybrid), καθώς και τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά (plug-in hybrid).

Η συμφωνία του Οκτωβρίου και οι προειδοποιήσεις του Πεκίνου

Η σημερινή απόφαση έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας ΕΕ – Κίνας της 9ης Οκτωβρίου, όπως είχε γράψει η HuffPost, για τη μείωση κατά περισσότερο από 50% των προβλεπόμενων κινεζικών εξαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων σε βάθος τετραετίας. Ο Επίτροπος Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας, Μάρος Σέφτσοβιτς, είχε τότε κάνει λόγο για αρκετά εκατομμύρια λιγότερα αυτοκίνητα, χωρίς να αποκαλύψει τον μηχανισμό εφαρμογής.

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Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου κάλεσε σήμερα την ΕΕ να τηρήσει τα συμφωνηθέντα, τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης, επισημαίνοντας ότι η απόφαση για προσωρινά μέτρα ελήφθη σε λιγότερο από έναν μήνα από την έναρξη της έρευνας, στις 30 Οκτωβρίου.

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Το Πεκίνο διαμήνυσε ότι επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στον ΠΟΕ και της διεκδίκησης εμπορικής αντιστάθμισης.

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι ο προστατευτισμός δεν οδηγεί πουθενά και ότι η ανοικτή συνεργασία αποτελεί τη σωστή επιλογή, εκφράζοντας την ελπίδα για ένα σταθερό, προβλέψιμο και βιώσιμο εμπορικό και επενδυτικό περιβάλλον για τις βιομηχανίες των δύο πλευρών.

Η κινεζική τοποθέτηση δεν συνιστά ρητή απόρριψη της συμφωνίας, αλλά προειδοποίηση για την τήρηση των συμφωνηθέντων.

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Η έρευνα της Κομισιόν συνεχίζεται, με δυνατότητα επιβολής οριστικών μέτρων εντός εννέα μηνών από την έναρξή της, με περιθώριο δίμηνης παράτασης.