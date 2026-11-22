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Όχι μόνο έπεσε επάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, αλλά χτύπησε και τους ιδιοκτήτες τους, που του ζήτησαν το λόγο. Το περιστατικό έγινε το απόγευμα του Σαββάτου, στο Μενίδι, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως.

Ο 26χρονος οδηγός προκάλεσε ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα και δύο οδηγοί, που άκουσαν τον θόρυβο κατέβηκαν από τα διαμερίσματά τους. Αρχικά διαπληκτίστηκαν και πολύ γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο και οι εμπλεκόμενοι πιάστηκαν στα χέρια. Τότε ο 26χρονος άρπαξε έναν λοστό και χτύπησε μία 56χρονη γυναίκα και έναν 69χρονο άνδρα.

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Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων.