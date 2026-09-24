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Δύο διαφορετικές χώρες, δύο διαφορετικές εποχές, δύο άνθρωποι με κοινό πάθος για τη μηχανική και την τεχνολογία. Ο Ιάπωνας Σοϊτσίρο Χόντα και ο Γερμανός Καρλ Ραπ συνδέθηκαν με τη δημιουργία δύο από τις διασημότερες αυτοκινητοβιομηχανίες του πλανήτη: της Honda και της BMW.

Η 24η Σεπτεμβρίου συνδέει ιστορικά τις δύο εταιρείες. Το 1882 γεννήθηκε ο Καρλ Ραπ, ενώ το 1948 ιδρύθηκε επισήμως η Honda Motor Co. Η Honda ξεκίνησε από τα μηχανοκίνητα ποδήλατα και τις μοτοσικλέτες· η BMW προήλθε από τη γερμανική αεροναυπηγική βιομηχανία.

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Σοϊτσίρο Χόντα: Από τα μηχανοκίνητα ποδήλατα στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1948, στη Χαμαμάτσου της Ιαπωνίας, ο Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει τη Honda Motor Co., με αρχικό κεφάλαιο ενός εκατομμυρίου γεν. Η Ιαπωνία προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η ανάγκη για οικονομικές μετακινήσεις είναι τεράστια.

Ο Χόντα είχε γεννηθεί το 1906, γιος σιδηρουργού. Από μικρός αγαπούσε τις μηχανές και τα ποδήλατα. Το 1946 άρχισε να προσαρμόζει μικρούς κινητήρες σε ποδήλατα. Το 1947 κατασκεύασε τον κινητήρα A-Type και το 1949 παρουσιάστηκε η πρώτη ολοκληρωμένη μοτοσικλέτα Honda, η Dream D-Type. Το 1958 ακολούθησε το θρυλικό Super Cub.

Η επίσημη ιστορία της εταιρείας καταγράφει αυτά τα πρώτα βήματα. Πηγή

Η μεγάλη είσοδος στα αυτοκίνητα

Το 1963 η Honda περνά στους τέσσερις τροχούς, παρουσιάζοντας το μικρό επαγγελματικό T360 και το σπορ S500. Ακολουθούν το N360, το Civic το 1972 και το Accord το 1976. Το Civic γίνεται σύμβολο της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ το Accord αποκτά ισχυρή παρουσία στην αμερικανική αγορά.

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Από τη Formula 1 μέχρι τα αεροπλάνα

Το 1964 η Honda εισέρχεται στη Formula 1 και το 1965 κατακτά την πρώτη της νίκη στο Μεξικό. Οι κινητήρες της συνδέονται αργότερα με τις επιτυχίες των Άιρτον Σένα και Αλέν Προστ. Η εταιρεία επεκτείνεται επίσης σε γεννήτριες, εξωλέμβιους κινητήρες, μηχανήματα και αεροσκάφη HondaJet. Ο Σοϊτσίρο Χόντα πέθανε το 1991.

Η ελληνική Honda παρουσιάζει τη διαδρομή από τα ποδήλατα έως τα αεροσκάφη.

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Καρλ Ραπ: Ο Γερμανός μηχανικός που έβαλε τα θεμέλια της BMW

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1882 γεννιέται ο Καρλ Ραπ. Η ιστορία του δεν ξεκινά από τα αυτοκίνητα, αλλά από τους κινητήρες αεροσκαφών. Το 1913 ιδρύει στο Μόναχο τη Rapp Motorenwerke, μια επιχείρηση που θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς προδρόμους της BMW.

Το 1917 η Rapp Motorenwerke μετονομάζεται σε Bayerische Motoren Werke, δηλαδή Βαυαρικά Εργοστάσια Κινητήρων. Η BMW αναγνωρίζει ως επίσημη ημερομηνία ίδρυσής της την 7η Μαρτίου 1916, λόγω της εταιρικής ιστορίας που συνδέει τη Rapp Motorenwerke με την Bayerische Flugzeugwerke του Γκούσταβ Ότο. Ο Ραπ, συνεπώς, είναι θεμελιωτής της προϊστορίας της και όχι ο μοναδικός ιδρυτής της σημερινής εταιρείας.

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Από τους κινητήρες αεροσκαφών στις μοτοσικλέτες

Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι περιορισμοί στη γερμανική αεροπορική βιομηχανία οδηγούν την BMW σε νέες δραστηριότητες. Το 1923 παρουσιάζει την R32, με δικύλινδρο κινητήρα boxer και μετάδοση με άξονα, χαρακτηριστικά που θα σημαδέψουν τις μοτοσικλέτες της.

Η BMW κατακτά τους τέσσερις τροχούς

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Το 1928 η BMW εισέρχεται στην αυτοκινητοβιομηχανία με την απόκτηση της Fahrzeugfabrik Eisenach. Το 1929 ακολουθεί η BMW 3/15 και στη δεκαετία του 1930 η σπορ BMW 328. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η εταιρεία αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες, αλλά ανασυγκροτείται. Η Neue Klasse της δεκαετίας του 1960 και αργότερα οι σειρές 3, 5 και 7 διαμορφώνουν την ταυτότητά της. Ο όμιλος περιλαμβάνει επίσης τις MINI και Rolls-Royce Motor Cars και έχει επεκταθεί στην ηλεκτροκίνηση.

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Η BMW παρουσιάζει την ιστορία και τις εταιρικές της ρίζες. Πηγή

Δύο διαφορετικές φιλοσοφίες, μια κοινή κληρονομιά

Ο Σοϊτσίρο Χόντα δημιούργησε μια επιχείρηση που συνέδεσε την ιαπωνική μηχανική με την καθημερινή μετακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο Καρλ Ραπ συνέβαλε στη βιομηχανική βάση από την οποία προέκυψε μία από τις γνωστότερες γερμανικές μάρκες. Η 24η Σεπτεμβρίου ενώνει συμβολικά τη γέννηση ενός μηχανικού το 1882 και την ίδρυση μιας εταιρείας το 1948.

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