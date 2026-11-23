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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Μαρίν Λεπέν διατύπωσε τρία πιθανά σενάρια για την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο πρόκλησης ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου.

Η υποψήφια πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για διπλωματικές διαπραγματεύσεις με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές ώστε να επιτευχθεί ειρήνη και σταθερότητα.

Παράλληλα, η ίδια εξέφρασε την επιθυμία της να επισκεφθεί την Ουκρανία για να συζητήσει το ζήτημα της οικονομικής βοήθειας με τον πρόεδρο Ζελένσκι.

Η Λεπέν υπογράμμισε τις σοβαρές ανθρωπιστικές και οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης, ενώ δεσμεύτηκε να διακόψει τη χρηματοδότηση προς την Ουκρανία σε περίπτωση εκλογής της.

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Η υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας Μαρίν Λεπέν δηλώνει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να εξελιχθεί σύμφωνα με τρία πιθανά σενάρια, ένα εκ των οποίων θα μπορούσε να οδηγήσει στον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τόνισε την ανάγκη για διαπραγματεύσεις με όλες τις πλευρές.

Η Λεπέν δήλωσε σε συνέντευξή της στο αιγυπτιακό κανάλι Al-Achira ότι υπάρχουν μόνο τρία πιθανά σενάρια για την Ουκρανία: η είσοδος του ΝΑΤΟ στον πόλεμο, που θα πυροδοτήσει τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο· η παρατεταμένη σύγκρουση για χρόνια· ή η αποδοχή των συνεπειών από όλες τις χώρες. Πρόσθεσε ότι, αν εκλεγεί πρόεδρος, θα συνομιλήσει με όλες τις πλευρές.

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🇫🇷 Die im Meinungsumfragen führende Kandidatin für das französische Präsidentenamt, Marine Le Pen, über den größten außenpolitischen Fehler der EU: „Ich habe vor dieser Feindseligkeit gewarnt, die die Europäische Union gegenüber Russland zeigt, und zwar schon vor dem Krieg in der Ukraine, bevor all das passierte. Ich habe gesagt, dass dies dazu führen würde, dass Russland in die Arme Chinas getrieben wird. Ich halte es weder für eine gute Idee für Europa noch für die ganze Welt, Russland in Richtung China zu drängen und eine so enge Verbindung zwischen diesen beiden sehr großen Ländern zuzulassen.“ — Nachrichten (@NewsFokus) November 23, 2026

Είπε ότι η άρνηση διαλόγου με ορισμένα μέρη καθιστά αδύνατη την πρόοδο.

Οι θέσεις της Λεπέν για την Ουκρανία

Η Λεπέν δήλωσε ότι ελπίζει στην ειρήνη και θα κάνει ό,τι μπορεί για να βρεθεί μια διπλωματική λύση στη σύγκρουση.

Ανέφερε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει οικονομικές και ανθρωπιστικές συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, και θα μπορούσε να παραταθεί για χρόνια, με περιστασιακές περιόδους ηρεμίας στις μάχες.

Η Λεπέν τόνισε επίσης την ανάγκη να δοθεί στην Ουκρανία η ευκαιρία να ανοικοδομηθεί, επισημαίνοντας την δεινή ανθρωπιστική και οικονομική κατάσταση της χώρας καθώς και τις ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της.

Η Λεπέν έχει δεσμευτεί να διακόψει τη χρηματοδότηση προς την Ουκρανία εάν εκλεγεί. Επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν σκοπεύει να ακυρώσει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

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Ο Ζελένσκι απάντησε στη Λεπέν λέγοντας ότι οι εταίροι της Ουκρανίας βοηθούν τη χώρα να γίνει ισχυρότερη και ότι η Ουκρανία, με τη σειρά της, θα παρέχει ασφάλεια σε κάποιον χάρη στην εμπειρία της.

Η Λεπέν δήλωσε επίσης ότι είναι έτοιμη να ταξιδέψει στην Ουκρανία για μια συζήτηση με τον Ζελένσκι σχετικά με την οικονομική βοήθεια.

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