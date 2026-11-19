Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το γαλλικό πολιτικό σκηνικό παρουσιάζει έντονη αβεβαιότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, καθώς καταγράφονται περίπου τριάντα δηλωμένες ή δυνητικές υποψηφιότητες από διαφορετικούς πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους.

Η Μαρίν Λεπέν προηγείται στις δημοσκοπήσεις του πρώτου γύρου, ενώ ο Ζαν-Λικ Μελανσόν ακολουθεί στη δεύτερη θέση σε αρκετές από τις πρόσφατες μετρήσεις.

Η τελική λίστα των υποψηφίων παραμένει αβέβαιη, καθώς για την επίσημη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία απαιτείται η συγκέντρωση πεντακοσίων έγκυρων υπογραφών από αιρετούς αξιωματούχους.

Παράλληλα, η παρουσία προσωπικοτήτων όπως η Κριστίν Λαγκάρντ και ο Τεντί Ρινέρ σε δημοσκοπικά σενάρια αναδεικνύει το εύρος των προσώπων που συζητούνται, παρά την απουσία επίσημης υποψηφιότητάς τους.

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Η Γαλλία αναζητεί πρόεδρο, αλλά πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσει πόσοι θέλουν να γίνουν πρόεδροι!

Πέντε μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027, το γαλλικό πολιτικό σκηνικό θυμίζει μια τεράστια αρένα, στην οποία παραδοσιακοί πολιτικοί, πρώην πρωθυπουργοί, τραπεζίτες, δημοσιογράφοι, ακόμη και προσωπικότητες του αθλητισμού διεκδικούν μια θέση στην κούρσα για το Μέγαρο των Ηλυσίων.

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Οι Γάλλοι έχουν μια χαρακτηριστική έκφραση: «Sauve qui peut», δηλαδή «ο σώζων εαυτόν σωθήτω» ή «ο καθένας για τη πάρτη του». Μια φράση που αποτυπώνει την αβεβαιότητα των πολιτικών επιτελείων μπροστά στις εκλογές που θα σηματοδοτήσουν το τέλος της εποχής Εμανουέλ Μακρόν.

Η Μαρίν Λεπέν προηγείται στις δημοσκοπήσεις του πρώτου γύρου, ενώ ο Ζαν-Λικ Μελανσόν καταγράφεται δεύτερος σε ορισμένες πρόσφατες μετρήσεις. Πίσω τους, ο Εντουάρ Φιλίπ, ο Ραφαέλ Γκλικσμάν και μια σειρά άλλων υποψηφίων διεκδικούν πολιτικό χώρο.

Η Le Monde καταγράφει περίπου 30 δηλωμένες ή δυνητικές υποψηφιότητες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εμφανιστούν τελικά 30 ονόματα στο ψηφοδέλτιο: απαιτούνται 500 έγκυρες υπογραφές αιρετών αξιωματούχων.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Η δημοσκόπηση του Cluster17 για το Politico, στις 9 και 10 Νοεμβρίου, εξέτασε σενάριο 18 υποψηφίων. Η Μαρίν Λεπέν συγκεντρώνει 27%, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν 19%, ενώ ο Ραφαέλ Γκλικσμάν, ο Εντουάρ Φιλίπ, ο Νταβίντ Λισνάρ και η Κριστίν Λαγκάρντ εμφανίζονται με 8% έκαστος.

Ο Μπρουνό Ρεταγιό ακολουθεί με 5%, η Νατάσα Πολόνι με 3%, ενώ ο Γκαμπριέλ Ατάλ, ο Ερίκ Ζεμούρ, ο Φρανσουά Ρουφέν και ο Ολυμπιονίκης Τεντί Ρινέρ καταγράφουν από 2%. Πρόκειται για συγκεκριμένο δημοσκοπικό σενάριο, όχι για πρόβλεψη αποτελέσματος.

Στη μέτρηση Toluna-Harris Interactive για RTL και M6, που δημοσιεύθηκε στις 9 Νοεμβρίου, η Λεπέν συγκεντρώνει 34%-36% και ο Μελανσόν 18%-19%, ανάλογα με τους υποψηφίους του σεναρίου. Η σύγκριση διαφορετικών δημοσκοπήσεων χρειάζεται προσοχή.

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RTL και M6: Η υποχώρηση του Εντουάρ Φιλίπ

Το RTL επισημαίνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ χάνει έδαφος. Στην έρευνα RTL και M6 περιορίζεται στο 14% όταν εμφανίζεται ως μοναδικός εκπρόσωπος του κεντρώου χώρου. Με την παρουσία και του Γκαμπριέλ Ατάλ το ποσοστό του υποχωρεί περισσότερο. Ο δήμαρχος Καννών Νταβίντ Λισνάρ φθάνει έως το 9% σε ορισμένα σενάρια.

Le Parisien: Η έκπληξη με τον Τεντί Ρινέρ

Η Le Parisien αφιέρωσε στις 11 Νοεμβρίου δημοσίευμα στην έρευνα Cluster17 για το Politico. Ο πέντε φορές χρυσός Ολυμπιονίκης του τζούντο Τεντί Ρινέρ εμφανίζεται με 2%, όσο και ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ στο συγκεκριμένο σενάριο. Η σύγκριση δείχνει το εύρος των προσώπων που περιλαμβάνονται στη δημόσια συζήτηση, όχι ισοδύναμη πολιτική παρουσία.

Le Monde: Περίπου 30 ονόματα, αλλά πόσα θα φτάσουν στην κάλπη;

Η Le Monde καταγράφει περίπου 30 δηλωμένους και δυνητικούς διεκδικητές, μεταξύ των οποίων η Λεπέν, ο Μελανσόν, ο Φιλίπ, ο Γκλικσμάν, ο Ατάλ, ο Ρεταγιό, ο Λισνάρ, ο Ζεμούρ, ο Φαμπιέν Ρουσέλ και η Μαρίν Τοντελιέ. Στα πιο ασυνήθιστα ονόματα συγκαταλέγονται η δημοσιογράφος Νατάσα Πολόνι, ο δικηγόρος Χουάν Μπράνκο, ο τραγουδιστής Φρανσίς Λαλάν και ο Τεντί Ρινέρ. Ο οριστικός αριθμός θα προκύψει μόνο μετά τον έλεγχο των υπογραφών.

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Κριστίν Λαγκάρντ: Από την ΕΚΤ στο Ελιζέ;

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ περιλαμβάνεται σε δημοσκοπικά σενάρια χωρίς να έχει ανακοινώσει υποψηφιότητα. Σύμφωνα με το Reuters, σε μέτρηση για το Politico συγκεντρώνει 14% ως μοναδική κεντρώα υποψήφια, έναντι 13,5% του Εντουάρ Φιλίπ σε αντίστοιχο σενάριο. Η ίδια δεν έχει ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει την προεδρία.

Η γαλλική Αριστερά: Μελανσόν και Γκλικσμάν

Ο Μελανσόν εκπροσωπεί τη La France insoumise, ενώ ο Γκλικσμάν επιδιώκει ευρύτερη σοσιαλδημοκρατική και φιλοευρωπαϊκή συσπείρωση. Οι διαφωνίες για τις συμμαχίες, την οικονομία και την ευρωπαϊκή πολιτική διατηρούν την πολυδιάσπαση της Αριστεράς. Ο Φρανσουά Ρουφέν, οι Οικολόγοι και οι κομμουνιστές προσθέτουν νέες μεταβλητές.

Η δικαστική εκκρεμότητα της Λεπέν και ο Μπαρντελά

Η Λεπέν αντιμετωπίζει δικαστική εκκρεμότητα στην υπόθεση των κοινοβουλευτικών βοηθών του πρώην Εθνικού Μετώπου. Ο Ζορντάν Μπαρντελά παραμένει κεντρικό πρόσωπο του Εθνικού Συναγερμού και έχει συζητηθεί ως εναλλακτική υποψηφιότητα σε περίπτωση νομικού εμποδίου για τη Λεπέν.

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BFMTV, LCI, Le Figaro: Οι μετρήσεις και τα σενάρια

Το BFMTV και η La Tribune Dimanche συνδέονται με πρόσφατη μέτρηση της Elabe, ενώ το LCI, η Le Figaro και το Sud Radio με έρευνες Ifop-Fiducial. Το CNews έχει συνεργαστεί με την OpinionWay. Η συχνότητα των εναλλακτικών σεναρίων αναδεικνύει την αβεβαιότητα γύρω από την εκπροσώπηση του κέντρου και της παραδοσιακής Δεξιάς.

Η επόμενη μέρα του Μακρόν και η Ευρώπη

Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία. Η νέα προεδρία θα αντιμετωπίσει δημοσιονομικές πιέσεις, κοινωνικές αντιδράσεις, ζητήματα μετανάστευσης και ασφάλειας, αλλά και τις διεθνείς σχέσεις μιας πυρηνικής δύναμης που είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Πόσοι θα είναι τελικά οι υποψήφιοι;

Ο πρώτος γύρος είναι προγραμματισμένος για τις 18 Απριλίου 2027 και ο δεύτερος για τις 2 Μαΐου. Σήμερα καταγράφονται περίπου 30 δηλωμένες ή πιθανές υποψηφιότητες, όχι όμως 30 εγκεκριμένοι υποψήφιοι. Η τελική λίστα θα καθοριστεί από τις επίσημες δηλώσεις και τη διαδικασία των 500 υπογραφών. Η Λεπέν καταγράφεται πρώτη και ο Μελανσόν δεύτερος σε ορισμένες μετρήσεις, αλλά τα ποσοστά εξαρτώνται από τη σύνθεση του εκάστοτε δημοσκοπικού σεναρίου.

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Πηγές τεκμηρίωσης

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Le Monde – Οδηγός υποψηφίων προεδρικών εκλογών 2027

Le Parisien – Δημοσκόπηση 18 προσωπικοτήτων, 11 Νοεμβρίου 2026

RTL – Δημοσκόπηση Toluna-Harris Interactive

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Reuters – Ρεπορτάζ για τη Λαγκάρντ και τις προεδρικές δημοσκοπήσεις