Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Αυξημένη ζήτηση καταγράφεται στην ελληνική αγορά για προϊόντα πρώτης ανάγκης, καθώς οι καταναλωτές προετοιμάζονται για την κάλυψη των αναγκών τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η τάση αυτή ενισχύθηκε από σχετική σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση αποθεμάτων επιβίωσης διάρκειας 72 ωρών στα νοικοκυριά.

Οι πωλήσεις σε είδη όπως κονσέρβες, μπαταρίες, φακοί και εμφιαλωμένο νερό παρουσιάζουν σημαντική άνοδο, προκαλώντας σε ορισμένες περιπτώσεις ελλείψεις στα ράφια των καταστημάτων.

Ένα ενδεικτικό καλάθι προετοιμασίας με δεκατρία βασικά προϊόντα κοστίζει περίπου 62,92 ευρώ, ανάλογα με τις επιλογές και τις ανάγκες κάθε οικογένειας.

Οι αρμόδιοι φορείς τονίζουν ότι η προετοιμασία αποτελεί μέτρο στοιχειώδους ετοιμότητας και δεν υποδηλώνει την ύπαρξη άμεσης απειλής ή την ανάγκη για πανικό.

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Αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται στην ελληνική αγορά για προϊόντα που περιλαμβάνονται στο λεγόμενο «κιτ επιβίωσης των 72 ωρών». Αρκετοί καταναλωτές στρέφονται σε κονσέρβες, εμφιαλωμένο νερό, μπαταρίες, φακούς και γκαζάκια, θέλοντας να δημιουργήσουν ένα απόθεμα βασικών αγαθών για την περίπτωση μιας έκτακτης κατάστασης.

Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προετοιμασία των νοικοκυριών ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους για τουλάχιστον τρία εικοσιτετράωρα έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στην αγορά. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πλέον σε όσους ασχολούνται με την κατασκήνωση και τις υπαίθριες δραστηριότητες, αλλά επεκτείνεται σε απλά νοικοκυριά.

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Ποια προϊόντα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς που δημοσιεύονται σήμερα οι πωλήσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταγράφουν σημαντική άνοδο:

Κονσέρβες: αύξηση περίπου 15%, με αναφορές για ημέρες κατά τις οποίες αδειάζουν τα ράφια.

Γκαζάκια και μπαταρίες: άνοδος άνω του 10%.

Φακοί: αυξημένο ενδιαφέρον από τα νοικοκυριά.

Εμφιαλωμένο νερό: περισσότερες αγορές για αποθήκευση.

Τρόφιμα μακράς διάρκειας: τόνος, σαρδέλες, έτοιμα γεύματα, κράκερ και μπισκότα.



Παράλληλα, καταγράφεται αυξημένη ζήτηση για τροφές κατοικιδίων. Σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, μάλιστα, αναφέρονται ελλείψεις λόγω της αυξημένης ζήτησης.

Πόσο κοστίζει το καλάθι επιβίωσης;

62,92 ευρώ

Ενδεικτικό κόστος για καλάθι 13 προϊόντων

Σύμφωνα με καταγραφή τιμών σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ένα βασικό καλάθι προετοιμασίας 72 ωρών κοστίζει περίπου 62,92 ευρώ. Το τελικό ποσό διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οικογένειας και τα προϊόντα που θα επιλέξει.

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Τι πρέπει να περιλαμβάνει το σακίδιο των 72 ωρών;

Οι ευρωπαϊκές οδηγίες προβλέπουν την ύπαρξη βασικών προμηθειών για τρεις ημέρες:

Πόσιμο νερό, περίπου 2 λίτρα ανά άτομο ημερησίως.

Τρόφιμα μακράς διάρκειας.

Φαρμακείο πρώτων βοηθειών και προσωπικά φάρμακα.

Φακός και εφεδρικές μπαταρίες.

Φορητό ραδιόφωνο και power bank.

Είδη προσωπικής υγιεινής.

Αντίγραφα σημαντικών εγγράφων και μετρητά.

Εφόδια για παιδιά, ηλικιωμένους και κατοικίδια. ertnews.gr +1

Δεν υπάρχει λόγος πανικού

Η αυξημένη κινητικότητα στην αγορά αποτυπώνει την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς μπροστά στη διεθνή αβεβαιότητα. Η ευρωπαϊκή σύσταση δεν σημαίνει ότι επίκειται κάποια συγκεκριμένη καταστροφή ή ότι οι πολίτες πρέπει να αδειάσουν τα ράφια.

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Το μήνυμα των οδηγιών είναι σαφές: κάθε οικογένεια πρέπει να έχει μια στοιχειώδη ετοιμότητα, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία τις πρώτες 72 ώρες μιας έκτακτης κατάστασης.