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Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, καθώς ένας οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα έγινε περίπου στις 8:00 το πρωί, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο, στο ύψος των Α’ Λιμανακίων, μετά τη λίμνη Βουλιαγμένης.

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Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα ο οδηγός της να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο μοτοσικλετιστής δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.