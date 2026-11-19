Εγκυος στα 59 γνωστή παρουσιάστρια: Το ανακοίνωσε στον αέρα της εκπομπής, το πάνελ έμεινε με το στόμα ανοιχτό - Πηγή: Instagram

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η παρουσιάστρια και ιατρός Dr Renée Hoenderkamp ανακοίνωσε δημόσια ότι κυοφορεί το τρίτο της παιδί σε ηλικία πενήντα εννέα ετών.

Η εγκυμοσύνη επιτεύχθηκε μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης με χρήση κατεψυγμένων ωαρίων, έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες και ιατρική διαδικασία στην Πολωνία.

Η ίδια απάντησε στις έντονες επικρίσεις για την ηλικία της επισημαίνοντας την κοινωνική ανισότητα στην αντιμετώπιση των μεγαλύτερων σε ηλικία γονέων.

Παρά την προσωπική της επιλογή, η ιατρική κοινότητα επισημαίνει ότι οι κυήσεις σε προχωρημένη ηλικία ενέχουν αυξημένους κινδύνους για τη μητέρα και το έμβρυο.

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Η είδηση ότι περιμένει το τρίτο της παιδί σε ηλικία 59 ετών αποκάλυψε στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής η Dr Renée Hoenderkamp, παρουσιάστρια του GB News της Βρετανίας και γενική ιατρός στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας (NHS). Η ανακοίνωσή της αιφνιδίασε τους συνεργάτες της στο πάνελ, καθώς, όπως αποκάλυψε, κανείς τους δεν γνώριζε ότι είναι έγκυος, ενώ βρίσκεται ήδη στη 12η εβδομάδα της κύησης.

Το εντυπωσιακό στην ιστορία της είναι ότι το μεγαλύτερο παιδί της είναι σήμερα 37 ετών, ενώ η μικρότερη κόρη της είναι μόλις 8 ετών. «Είμαι μητέρα ενός ενήλικου αγοριού και ενός πολύ μικρού κοριτσιού. Και σήμερα έχω να ανακοινώσω κάτι στους συναδέλφους μου στο πάνελ, που δεν το γνωρίζουν, όπως άλλωστε και κανένας άλλος: σε λίγο καιρό θα γίνω μητέρα τριών παιδιών», είπε χαρακτηριστικά η Dr Hoenderkamp, μητέρα του 37χρονου Calum και της 8χρονης Alice.

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Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι η εγκυμοσύνη επιτεύχθηκε μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης, χρησιμοποιώντας ωάρια που είχε καταψύξει όταν ήταν νεότερη. Για να προχωρήσει στη διαδικασία, μάλιστα, ταξίδεψε στην Πολωνία, καθώς, όπως ανέφερε, δεν βρήκε γιατρό στη Βρετανία που να αναλάβει την περίπτωσή της λόγω της ηλικίας της.

«Δεν θα προσποιηθώ ότι η διαδρομή ήταν εύκολη, γιατί δεν ήταν. Χρειάστηκαν τρεις προσπάθειες», εξομολογήθηκε, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να πετύχει τον στόχο της.

‘I’m going to be a mother of 3 shortly…’



GB News contributor Dr Renee Hoenderkamp announces she is expecting a baby! pic.twitter.com/2GYkgsqCAV — GB News (@GBNEWS) November 14, 2026

Έγκυος στα 59: Η απάντηση στα επικριτικά σχόλια και η σύγκριση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία πατέρες

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, με ορισμένους χρήστες να την κατηγορούν ότι είναι εγωίστρια λόγω της ηλικίας της. Η ίδια, ωστόσο, δεν δίστασε να απαντήσει δημόσια στους επικριτές της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν την απασχολούν οι αρνητικές απόψεις.

«Τώρα που επέστρεψα [στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης], θέλω να πω ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους όσοι μου έστειλαν χιλιάδες μηνύματα για να με συγχαρούν για την κόρη που περιμένω! Όσο για τους υπόλοιπους, δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύετε», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X στις 15 Νοεμβρίου.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 17 Νοεμβρίου, επανήλθε στο ζήτημα μέσα από άρθρα της στη Daily Mail και στο GB News, αποκαλύπτοντας περισσότερες λεπτομέρειες για τη μητρότητα και τις προσωπικές της επιλογές. Όπως εξήγησε, απέκτησε το πρώτο της παιδί στα 21 και το δεύτερο στα 51 της χρόνια.

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«Ξέρω ότι υπήρξα καλύτερη μητέρα στα 50 μου απ’ ό,τι όταν ήμουν 21», έγραψε, υποστηρίζοντας ότι η ωριμότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει κανείς τα παιδιά του. «Η ηλικία, η σοφία, η υπομονή και η οικονομική σταθερότητα συμβάλλουν στο να γίνεσαι καλύτερος γονιός», σημείωσε.

Η ίδια χαρακτήρισε «ενδιαφέρουσες» τις αντιδράσεις που προκάλεσε η είδηση της εγκυμοσύνης της, επισημαίνοντας ότι, παρά τα πολλά συγχαρητήρια, δεν έλειψαν και τα ιδιαίτερα σκληρά σχόλια.

«Μαζί με τα ευγενικά μηνύματα, υπήρξαν και χαρακτηρισμοί όπως “αηδιαστικό”, “αποκρουστικό”, “εγωιστικό” και “λάθος”», ανέφερε. Κατά την άποψή της, οι επικρίσεις επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά στην ηλικία της, καθώς «οι αντιρρήσεις φαίνεται να βασίζονται σε έναν αριθμό που αναγράφεται σε ένα πιστοποιητικό γέννησης».

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της διαφορετικής αντιμετώπισης ανδρών και γυναικών που αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Όπως αποκάλυψε, ο πατέρας του μωρού είναι σήμερα 66 ετών, ωστόσο «σχεδόν κανείς» δεν σχολίασε τη δική του ηλικία.

«Χάρη στη φάση της ζωής στην οποία βρίσκεται, έχει τη δυνατότητα να είναι ένας πατέρας ουσιαστικά παρών στην καθημερινότητα του παιδιού του, αντί να είναι απλώς ο άνδρας που φέρνει τα χρήματα στο σπίτι και σπάνια βρίσκεται εκεί», έγραψε.

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Και πρόσθεσε: «Η κοινωνία σπάνια αντιδρά όταν οι άνδρες γίνονται πατέρες στα 70 ή στα 80 τους. Είναι δύσκολο να αγνοήσει κανείς αυτή τη στάση των δύο μέτρων και δύο σταθμών».

TV presenter, 59, announces she’s pregnant with third child pic.twitter.com/oFqiamOOhU — The Sun (@TheSun) November 16, 2026

Εγκυμοσύνη σε μεγάλη ηλικία: Οι κίνδυνοι για τη μητέρα και το μωρό

Η απόκτηση παιδιών μετά τα 40, ακόμη και μετά τα 50, αποτελεί μια τάση που καταγράφεται διεθνώς, με την πρόοδο των τεχνολογιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να διευρύνει τις δυνατότητες για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.

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Ωστόσο, μια εγκυμοσύνη σε προχωρημένη ηλικία συνοδεύεται από αυξημένους ιατρικούς κινδύνους. Σύμφωνα με το Johns Hopkins Medicine, οι γυναίκες που μένουν έγκυες σε μεγαλύτερη ηλικία έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν διαβήτη κύησης και προεκλαμψία, ενώ αυξημένη είναι και η πιθανότητα επιπλοκών που μπορεί να οδηγήσουν στην ανάγκη καισαρικής τομής.

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Παράλληλα, ο κίνδυνος αποβολής μεγαλώνει με την ηλικία, συχνά λόγω χρωμοσωμικών ανωμαλιών στο έμβρυο. Μεγαλύτερες είναι επίσης οι πιθανότητες πρόωρου τοκετού και ενδομήτριου θανάτου.

Οι κίνδυνοι, ωστόσο, δεν αφορούν μόνο τις γυναίκες. Νεότερες έρευνες δείχνουν ότι και η προχωρημένη ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία των παιδιών. Ειδικότερα, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνδρες ενδέχεται να έχουν αυξημένες πιθανότητες να μεταδώσουν γενετικές ασθένειες στους απογόνους τους, με τον σχετικό κίνδυνο να αυξάνεται όσο περνούν οι δεκαετίες.

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