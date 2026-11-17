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Στα χέρια των αμερικανικών στρατιωτικών αρχών βρίσκεται πλέον ο 41χρονος αξιωματικός του αμερικανικού στρατού που συνελήφθη στη Βρετανία με υποψίες κατασκοπείας υπέρ της Ρωσίας.

Η βρετανική αντιτρομοκρατική αστυνομία ανακοίνωσε ότι παρέδωσε το φάκελο στην πλευρά των ΗΠΑ, οι οποίες αναλαμβάνουν από εδώ και πέρα τον έλεγχο των ανακριτικών ενεργειών για ενδεχόμενη κατασκοπεία και παραβίαση της εθνικής ασφάλειας.

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Ο αξιωματικός συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα κοντά στο Γκλόστερ, βάσει της βρετανικής νομοθεσίας περί εθνικής ασφάλειας. Οι υποψίες αφορούσαν απόκτηση ή αποκάλυψη προστατευόμενων πληροφοριών, καθώς και παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η υπόθεση από το γεγονός ότι, όπως μετέδωσε το BBC, ο συλληφθείς υπηρετούσε στη βάση Ίμτζιν, όπου εδρεύει το αρχηγείο του Σώματος Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ.

Τη μεταβίβαση της έρευνας στις αμερικανικές αρχές επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της βρετανικής αντιτρομοκρατικής αστυνομίας, Λόρενς Τέιλορ.

Το όνομα του αξιωματικού, όπως και το είδος των πληροφοριών που ενδεχομένως διακινήθηκαν, παραμένουν άγνωστα. Κατηγορίες δεν έχουν απαγγελθεί ακόμη.