Συναγερμός στη Βρετανία ενόψει Χριστουγέννων: Προειδοποίηση των ΗΠΑ για τρομοκρατικές επιθέσεις σε πολυσύχναστα σημεία - ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ - Πηγή: iSTOCK

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Σε αυξημένη επαγρύπνηση καλεί τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Βρετανία η αμερικανική πρεσβεία στο Λονδίνο, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων. Η σύσταση αφορά κυρίως χώρους όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός ανθρώπων, όπως χριστουγεννιάτικες αγορές, εμπορικά κέντρα, τουριστικά αξιοθέατα και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Στην ανακοίνωσή της, η πρεσβεία ζητά από τους Αμερικανούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν να προσελκύουν την προσοχή και να παρακολουθούν τις εξελίξεις σχετικά με την ασφάλεια στις περιοχές όπου βρίσκονται.

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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ενδεχόμενο επιθέσεων από μεμονωμένους δράστες, οι οποίοι ενδέχεται να ενεργήσουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή με ελάχιστες ενδείξεις για τις προθέσεις τους.

Συναγερμός στη Βρετανία ενόψει Χριστουγέννων: Προειδοποίηση των ΗΠΑ για τρομοκρατικές επιθέσεις σε πολυσύχναστα σημεία – ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ – Πηγή: iSTOCK

Ποια σημεία θεωρούνται αυξημένου κινδύνου

Η αμερικανική πρεσβεία συνιστά στους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή σε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και αγορές, εμπορικά κέντρα, δημοφιλή τουριστικά σημεία, σιδηροδρομικούς σταθμούς, κόμβους μεταφορών και χώρους λατρείας.

Παράλληλα, προτρέπει τους Αμερικανούς να αποφεύγουν τις διαδηλώσεις και τις περιοχές όπου παρατηρείται έντονη αστυνομική παρουσία, ενώ τους καλεί να είναι προετοιμασμένοι για ενδεχόμενες αιφνίδιες αλλαγές στα μέτρα ασφαλείας.

Στην ίδια προειδοποίηση γίνεται αναφορά και στις πρόσφατες ψευδείς απειλές για τοποθέτηση βομβών σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες προκάλεσαν αναστάτωση και προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις.

Την ίδια ώρα, το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στη Βρετανία παραμένει στο «severe» (σοβαρό), δηλαδή στο τέταρτο από τα συνολικά πέντε επίπεδα συναγερμού. Η συγκεκριμένη βαθμίδα σημαίνει ότι μια τρομοκρατική επίθεση θεωρείται εξαιρετικά πιθανή.

Το επίπεδο αυτό βρίσκεται σε ισχύ από τις 30 Απριλίου και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει αυξηθεί εξαιτίας της νέας προειδοποίησης της αμερικανικής πρεσβείας.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)