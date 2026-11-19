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«Πυρά» κατά του Νίκου Ανδρουλάκη εξεπέλυσε το πρωί της Πέμπτης ο Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να με κατηγορεί εμένα για παλαιότερα (σ.σ. αναφέρεται σε δηλώσεις που έχει κάνει στο παρελθόν) την ημέρα που πήρε την Κασιμάτη που τους έλεγε προδότες».

Τι είπε ο Γεωργιάδης για ΠΑΣΟΚ και Ανδρουλάκη

Η συζήτηση αφορά την αναφορά του υπουργού Υγείας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ για τους νεκρούς στο Πολυτεχνείο, τη Χούντα και το πόρισμα Τσεβά, συζήτηση που είχε κάνει και στη HuffPost Greece.

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«Ο Ανδρουλάκης από την ώρα που δέχθηκε την Κασιμάτη, δεν είναι τόσο εύκολα στο ΠΑΣΟΚ τα πράγματα. Η κυρία Κασιμάτη τους είπε προδότες και τον Γιώργο Παπανδρέου, δολοφόνο, δεν είναι τόσο απλό. Παρακαλώ πολύ να κατεβάσει λίγο τους τόνους και αν θέλει να μιλάμε πολιτικά για τα προβλήματα του κόσμου» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ.

Ερωτηθείς για την ακρίβεια, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ σχολίασε: «Δεν μου λέτε, το ότι πήγε ο Τραμπ και βομβάρδισε το Ιράν ευθύνεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη; Εκλέξτε τον Μητσοτάκη πλανητάρχη να κλείσουν και αυτά τα θέματα. Πώς τον είδες τον Ανδρουλάκη, θα τον δει ο Τραμπ και θα ανοίξει τα Στενά;».

Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά

Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Θεωρώ ότι θα κάνει λάθος αν προχωρήσει σε κόμμα. Θέλετε να θυμίσω τη δυνητική ψήφο που είχε η Καρυστιανού; Η δυνητική ψήφος δεν λέει τίποτα. Ο Σαμαράς μάλλον κάτι φοβάται και δεν ανακοινώνει το κόμμα, ντρέπεται για αυτούς που έχει».

Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε «η χώρα σύμφωνα με τους διεθνείς δείκτες πάει καλύτερα από πριν. Θα το τινάξουμε αυτό στον αέρα για να κάνουμε κυβέρνηση τον συνασπισμό Ζωή- Ανδρουλάκης-Βελόπουλος; Βάσει των δημοσκοπήσεων το μόνο εναλλακτικό σχήμα στην αυτοδύναμη ΝΔ είναι ένας συνασπισμός όλων των υπολοίπων. Έχω πει 200 φορές, δεν υπάρχει καμία περίπτωση κυβερνητικής συνεργασίας ΝΔ με Λατινοπούλου, Βελόπουλο. Δεν γίνεται. Το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να υπάρχει συνεργασία θα ήταν το ΠΑΣΟΚ αλλά έχει πάρει συνεδριάκη απόφαση ότι δεν μας θέλει».

Όπως τόνισε «η κάλπη είναι μια, η ελληνική δημοκρατία δεν έχει εκλογές δύο γύρων, είναι λάθος όλη η συζήτηση. Η ελληνική δημοκρατία έχει μια Κυριακή εκλογών, όλες οι πολιτικές συνέπειες που θα ακολουθήσουν εδράζονται σε αυτή τη μια Κυριακή».

Για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου

Ο κ. Γεωργιάδης τοποθετήθηκε και για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου και είπε «εγώ απάντησα πιστεύω πολύ λογικά ότι με καλύπτει το πόρισμα Τσεβά. Αυτό είναι το επίσημο πόρισμα του κράτους, περιλαμβάνει 34 νεκρούς και πάνω από 1.000- τραυματίες, με βάση αυτό έγινε η δίκη και οι καταδίκες.

Συμπλήρωσε, δε, για την ιστορία «το 1982 μιλάμε για το βαθύ ΠΑΣΟΚ και το λέω για να το μάθει ο Λαλιώτης ο φίλος μου, όταν ο Ανδρέας ανέβηκε στην εξουσία Οκτώβριο του 1981 ανέθεσε στον τότε αστυνομικό διευθυντή Αθηνών, Σαμπάνη, που τον είχε αποτάξει η Χούντα ως δημοκρατικό, τον Μάρτιο του 1982 του ανέθεσε να ελέγξει το πόρισμα Τσεβά. Αυτός κατεβάζει τους νεκρούς στους 12 και τότε σταμάτησε η κουβέντα για το ΠΑΣΟΚ. Και πολύ αργότερα ήρθε το πόρισμα Καλλιβρετάκη που είπε για 24 επιβεβαιωμένους νεκρούς και πιθανόν έναν φοιτητή που πυροβολήθηκε στη Στουρνάρα και πέθανε στο ιατρείο του Πολυτεχνείου».

«Να παραιτηθώ, να εξοριστώ, να αυτοκτονήσω αλλά για κάτι που έκανα και όχι για κάτι που δεν έκανα. Τον σέβομαι τον κ. Λαλιώτη αλλά να μη μου χρεώνει πράγματα που δεν έχω πει. Το Πολυτεχνείο δεν ανήκει στην αριστερά, υπήρχαν και δεξιοί. Εμένα ο πατέρας μου που ήταν βασιλόφρων μπήκε φυλακή, δεν μου αρέσουν οι χούντες» πρόσθεσε για το ίδιο θέμα.