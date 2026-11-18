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Η αποκλειστική συνέντευξη (βίντεο) από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στη HuffPost θα δημοσιευθεί το πρωί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απαντά σε όλα τα ερωτήματα και σε όσους αντέδρασαν στις δηλώσεις του σχετικά με την επέτειο και τους νεκρούς στο Πολυτεχνείο, τονίζοντας ότι του αποδίδονται φράσεις που δεν χρησιμοποίησε, ενώ δηλώνει ότι ο ίδιος τιμά την επέτειο και αναγνωρίζει ότι υπήρξαν πολλοί καταγεγραμμένοι και αποδεδειγμένοι νεκροί. Η φράση του είναι «τιμώ το Πολυτεχνείο», ενώ σε άλλο σημείο υπογραμμίζει «ουδέποτε υπήρξα χουντικός και μισώ την Χούντα», ωστόσο οι απαντήσεις του μπορούν να αξιολογηθούν λέξη-λέξη, σε μία αποκλειστική συνέντευξη με ιδιαίτερη σημασία στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

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Επιλέγουμε εδώ ορισμένα σημεία, ωστόσο είναι πολύ ενδιαφέρουσα συνολικά η τοποθέτησή του και έχει σημασία να την παρακολουθήσει καθένας στο πλαίσιο της πλήρους συνέντευξής του…

Α. Γεωργιάδης: Εγώ είπα, παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά.

Τ. Κουίκ: Α, δηλαδή έχει βάλει νεκρούς μέσα…

Α. Γεωργιάδης: 34 νεκρούς έχει και 308 τραυματίες.

Α. Φουρλής: Έχει σημασία αν ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο ή παραδίπλα;

Α. Γεωργιάδης: Πάμε λοιπόν. Χαίρομαι να με ρωτάτε. Για εμένα, καμία. Ένας νεκρός να έχει υπάρξει είναι ένας νεκρός. Και εδώ δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Και είναι αποδεδειγμένοι, καταγεγραμμένοι. Με το πόρισμα Τσεβά έγινε η δίκη ένα χρόνο μετά. Οι καταδίκες αυτών που σκότωσαν στηρίχθηκαν στο Πόρμα Τσεβά. Το πόρισμα Τσεβά είναι το επίσημο πόρισμα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ωραία; Εγώ μπορώ να επικαλούμαι το επίσημο πόρισμα της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ελληνικής Δικαιοσύνης για το Πολυτεχνείο;

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απαντά και στο κομβικό ερώτημα, εάν πιστεύει ότι πρέπει να εορτάζεται στα σχολεία και ευρύτερα η επέτειος του Πολυτεχνείου, όπως σταθερά συμβαίει μέχρι σήμερα. Και απαντά μεταξύ άλλων…