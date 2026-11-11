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Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην καταγγελία που υπέβαλε για την παραβίαση του προσωπικού του email, μέσω του οποίου άγνωστοι φέρονται να πραγματοποίησαν παραγγελίες πολυτελών αυτοκινήτων στο όνομά του.

Ο υπουργός Υγείας εξήγησε παράλληλα τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να δημοσιοποιήσει το περιστατικό. «Έχω κάνει καταγγελία. Με παίρνουν από όλη την Ελλάδα “κράτα μου και εμένα μια Porsche, δήλωσε μου και εμένα μία”, για να είμαι ειλικρινής αν είχα λεφτά, θα ήθελα να πάρω μια Porsche αλλά δεν έχω λεφτά», ανέφερε αρχικά ο Α. Γεωργιάδης.

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Στη συνέχεια, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, εξήγησε ότι «όπως κάθε πρωί όταν ξυπνάω ανοίγω το κινητό μου και σκρολάρω. Ξυπνάω στις 6 και όπως ανοίγω το κινητό βλέπω και τα mail μου. Ανοίγω τα mail και βλέπω ένα mail “συγχαρητήρια για την επιτυχή παραγγελία σας, επεξεργάζεται το τμήμα πωλήσεων για να πάρετε τη Mercedes” παρακάτω “συγχαρητήρια πήρατε την Porsche”».





«Σκέφτηκα, μη βγάλει κανένας τα mail στην τηλεόραση»



Όπως ανέφερε ο υπουργός, ο προσωπικός του λογαριασμός είχε δεχθεί μεγάλο αριθμό μηνυμάτων. Ειδικότερα, σημείωσε ότι «Ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα στο προσωπικό email», προσθέτοντας πως «μου στέλναν οι εταιρείες απάντηση ότι “λάβαμε το mail σας και επεξεργαζόμαστε την παραγγελία σας”. Οπότε το πρώτο που σκέφτηκα είναι μη βγάλει κανένας τα mail στην τηλεόραση ότι “ο Γεωργιάδης παραγγέλνει Porsche ” γιατί μετά δεν με ξεπλένει ούτε ο Ιορδάνης ποταμός. Οπότε έκανα αμέσως την ανάρτηση και έκανα καταγγελία. Το ψάχνει τώρα η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας είχε γνωστοποιήσει πως έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης, καταγγέλλοντας ότι άγνωστοι απέκτησαν πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μέσω του email του πραγματοποιήθηκαν παραγγελίες για 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 καραμπίνες Benelli, καθώς και ένα όπλο Springfield Armory Echelon, με τη χρήση των προσωπικών του στοιχείων.