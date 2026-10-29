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Οι δύο πρωταγωνιστές διασταύρωσαν τα ξίφη τους σε μια σειρά θεμάτων, που κυμάνθηκαν από ιστορικά γεγονότα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έως αμφιλεγόμενες υποθέσεις του παρελθόντος, όπως η λίστα Λαγκάρντ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας για αντισημιτικά βιβλία και ναζιστικές ιδέες, ενώ ο κ.

Γεωργιάδης απάντησε χαρακτηρίζοντάς την ως «καλύτερη φίλη» του Ηλία Κασιδιάρη.

Η συζήτηση εκτροχιάστηκε με βαρείς χαρακτηρισμούς και εκατέρωθεν καταγγελίες, με τον υπουργό να κατηγορεί την κ.

Κωνσταντοπούλου για υποκρισία και την ίδια να τον αποκαλεί «θαυμαστή των ναζί», προκαλώντας συνεχή αναταραχή στην αίθουσα.

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Κάθε όριο «έσπασε» η σύγκρουση του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή με «βροχή» προσωπικών και ακραίων χαρακτηρισμών να εκτοξεύονται από την μία πλευρά στην άλλη. Έτσι, η Ολομέλεια μετατράπηκε σε «ροντέο» με τους δυο πρωταγωνιστές να ανταλλάσσουν βολές σε ένα σκηνικό ακραίας πόλωσης και έντασης με το μενού της αντιπαράθεσης να «απλώνεται» από την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το «Όχι» του Μεταξά, να φτάνει στον Εθνάρχη Καραμανλή, στη λίστα Λαγκάρντ αλλά και στον Ηλία Κασιδιάρη και την συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη ανήμερα της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Όλα ξεκίνησαν όταν κατά την παρέμβαση της η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε, για ακόμη μια φορά, τον Άδωνι Γεωργιάδη «τηλεβιβλιοπώλη» ο οποίος πωλούσε «αντισημιτικά βιβλία». Όπως είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «είπατε πως αντιστρατεύεστε τις ιδέες του Κασιδιάρη; Είναι ιδέα ο ναζισμός; Νομίζετε ότι είστε ακόμη στο βιβλιοπωλείο σας και πουλάτε αντισημιτικά βιβλία;». Τον χαρακτήρισε, μάλιστα, ως «υπουργεύοντα», ενώ κατήγγειλε πως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής «έφερε δύο παρεμβάσεις το ’50 για την αποφυλάκιση των ναζί».

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Την ίδια στιγμή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε και πάλι για «μυστική συνάντηση» στην Αθηναϊκή Λέσχη με Ισραηλινούς, αφήνοντας αιχμές κατά της κυβέρνησης, ενώ έβαλε στο στόχαστρο της και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη – ο οποίος νωρίτερα είχε υποστηρίξει πως η Σοβιετική Ένωση συνεργάστηκε αρχικά με τη ναζιστική Γερμανία – κάνοντας λόγο για «αντικομμουνιστικό παραλήρημα».

«Καλύτερη φίλη του Κασιδιάρη στη Βουλή, από την Κωνσταντοπούλου δεν έχει υπάρξει»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας, χαρακτήρισε την Ζωή Κωνσταντοπούλου ως την «καλύτερη φίλη του Ηλία Κασιδιάρη». «Επανέφερε πριν από ένα μήνα σε τηλεοπτική εκπομπή τις κατηγορίες για τη σύζυγό μου, ότι δήθεν εμπλεκόταν με πλάκες χρυσού του πρώην συζύγου της σε θυρίδες και ότι ήταν στη λίστα Λαγκάρντ» είπε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης και συνέχισε: «Είχε θέσει το θέμα τότε στην επιτροπή για τη λίστα Λαγκάρντ, όλη η επιτροπή αποφάσισε πως έπρεπε να παραμείνω στην επιτροπή, πλην Κωνσταντοπούλου και Κασιδιάρη. Καλύτερη φίλη του Ηλία Κασιδιάρη στη Βουλή, από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έχει υπάρξει», υποστηρίζοντας πως η τότε πρόεδρος της Βουλής «έδινε μάχη» για να μην μείνουν οι χρυσαυγίτες εκτός Κοινοβουλίου και πως σήμερα αντιστρατεύεται τον Ηλία Κασιδιάρη μόνο και μόνο επειδή «φοβάται να κατέβει», καθώς – όπως χαρακτηριστικά είπε – «οι μισοί ψηφοφόροι της θα τον ψηφίσουν».

«Δεν φαντάζεσαι πόσο σε σιχαίνομαι, μην πιάνετε στο απύλωτο, βρομερό σας στόμα τον εθνάρχη»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, σε εκείνο το σημείο, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτέθηκε με σφοδρότητα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελέυθερίας. «Σε εμένα κάνει αυτή μαθήματα ναζισμού! Ντρέπεται και η ντροπή, κυρία μου. Είσαι η καλύτερη φίλη του Ηλια Κασιδιαρη. Είσαι υποκριτής, υπερασπιζόσουν βιαστές, διώξατε τις γυναίκες βουλευτές για να βάλετε τους φίλους σας, μέχρι και σύλλογο έχουν κάνει οι κακοποιημένες γυναίκες. Κάνετε μπουλινγκ στην Επιθεώρηση Εργασίας. Και θα έρθετε εδώ εσείς, μην πω τι πραγμα είστε, να μας κάνετε υποδείξεις».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέχισε και με ένταση είπε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Δεν φαντάζεσαι πόσο σε σιχαίνομαι, είσαι ένα ασήμαντο ανθρωπάκι που νομίζει πως είναι και σπουδαία. Και να μην πιάνετε στο στόμα σας, στο απύλωτο, βρωμερό σας στόμα τον εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή. Δεν θα δώσει εξετάσεις σε σας, σε αυτό το υποκείμενο που είστε εσείς. Υποκείμενο! Εμένα θα με βλέπεις και θα φεύγεις!», ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φώναζε και διαμαρτυρόταν για τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της.

«Το κεφάλι σου το κλούβιο που δεν έχω δευτερολογία»

Σε εκείνο το σημείο η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναξε προς τον υπουργό Υγείας πως δεν δικαιούται σύμφωνα με τον Κανονισμό να δευτερολογήσει, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να της απαντά λέγοντας της «το κεφάλι σου το κλούβιο που δεν έχω δευτερολογία! Είσαι πολιτική αρχηγός εσύ; Άσε, που θα σε πω και πολιτική αρχηγό».

Μιλώντας μάλιστα για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε με νόημα πως «αυτό το νομοσχέδιο είναι ακόμα πιο επίκαιρο, επειδή προφανώς υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες» με την Ζωή Κωνσταντοπούλου γεμάτη οργή να αντιδρά από τα έδρανα της Πλεύσης ελευθερίας.

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Σημειώνεται πως στην ομιλία του ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε πως είναι αποδεδειγμένο ιστορικό γεγονός ότι η Σοβιετική Ένωση υπήρξε σύμμαχος με τη ναζιστική Γερμανία στην πρώτη φάση του πολέμου. «Το “ΟΧΙ το είπε ο τότε πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, ούτε η Κωνσταντοπούλου, ούτε ο Καζαμίας ήταν εκεί. Για να τελειώνουμε με τις ιστορικές ανοησίες. Το “ΟΧΙ” του Μεταξά το διατράνωσε ο ελληνικός στρατός και ο λαός», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

«Γκεμπελίσκος, θαυμαστής των ναζί»

Η σύγκρουση συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τον Άδωνι Γεωργιάδη ως «γκεμπελίσκο» και «θαυμαστή των ναζί» ο οποίος «ψυχιατρικοποιεί» την πολιτική αντιπαράθεση. «Θα έπρεπε να έχετε καθαιρεθεί, είναι ανεπίτρεπτο ο υπουργός Υγείας να κάνει πλάκα ψυχιατρικού περιεχομένου», είπε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ επέμεινε να μιλά για την σύζυγο του υπουργού Υγείας.

«Πείτε μας για τις ράβδους χρυσού, που ήταν μέσα στη θυρίδα του Μανωλίδη, του πρώην συζύγου της Ευγενίας Μανωλίδου. Πείτε μας για τη σύζυγό σας, που βρέθηκε ως συνδεδεμένο πρόσωπο στη λίστα Λαγκάρντ. Πείτε μας πως καταφέρατε και ήσασταν αντιπρόεδρος της επιτροπής τότε. Με τον ίδιο τρόπο μάλλον που έκανε τις διαιτησίες ο Λιόλιος», σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

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«Όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται, εγώ δεν αναφέρθηκε σε σας»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πάντως, απέρριψε τις αιτιάσεις περί στοχοποίησης της Ζωής Κωνσταντοπούλου. «Δεν είπα κάτι εγώ για τα ψυχιατρικά σας, εσείς είδατε τον εαυτό σας ως στόχο. Όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται, εγώ δεν αναφέρθηκε σε σας, το ξεκαθαρίζω. Εκπλήσσομαι που βάλατε τον εαυτό σας σε αυτή τη θέση. Δεν την στοχοποίησα ψυχιατρικώς» ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Απαντώντας και στις αιτιάσεις Κωνσταντοπούλου για την Λίστα Λαγκάρντ ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε για ακόμη μια φορά πως μόνο ο Ηλίας Κασιδιάρης τη στήριξε στην αρμόδια επιτροπή του 2015 και πως ακόμη και οι τότε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας και Σταύρος Κοντονής ψήφισαν υπέρ της παραμονής του στο προεδρείο της επιτροπής.

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