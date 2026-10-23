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Το κόμμα αμφισβητεί τη νέα γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, υποστηρίζοντας ότι έρχεται σε αντίθεση με προγενέστερη απόφαση του ίδιου οργάνου που αφορούσε τις εν λόγω ιατρικές μεθόδους.

Η ανακοίνωση επικρίνει τον υπουργό για τη χρήση του όρου «τσαρλατανισμός», επισημαίνοντας την ύπαρξη σχετικών κωδικών δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ και την ασφαλιστική κάλυψη υπηρεσιών βιοανάδρασης από τον ΕΟΠΥΥ.

Το κίνημα αποδίδει την κυβερνητική στάση σε προσπάθεια πολιτικής εξόντωσης της κ.

Καρυστιανού, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ανακόψει την άνοδο της επιρροής του κόμματος στην κοινωνία.

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«Πυρά» κατά του Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», αμφισβητώντας τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) για τα μηχανήματα βιοσυντονισμού στο ιατρείο της στη Θεσσαλονίκη.

Υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια πολιτικής στοχοποίησης της Μαρίας Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για «εκτίναξη των ποσοστών» της Ελπίδας για τη Δημοκρατία -η οποία, πάντως, δεν αντικατοπτρίζεται στις δημοσκοπήσεις.

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Στην ανακοίνωσή της, η Μαρία Καρυστιανού στρέφεται εναντίον του υπουργού Υγείας, με αφορμή τον χαρακτηρισμό περί «τσαρλατανισμού» που χρησιμοποίησε εκείνος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφερόμενος στην αποκαλούμενη «κβαντική ιατρική». Μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για «χαμηλότατου επιπέδου εκφράσεις» και κατηγορεί τον υπουργό ότι επικαλείται νέα γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ, η οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ανατρέπει όσα είχε αποφασίσει το ίδιο όργανο τον Φεβρουάριο του 2026.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Με αφορμή τις πρόσφατες ως συνήθως χαμηλότατου επιπέδου εκφράσεις περί “τσαρλατανισμού” του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, με την επίκληση της γνωστής μόνο σε εκείνον και άγνωστης σε όλους εμάς νέας γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), που καταργεί αυτήν που έβγαλε το ίδιο όργανο 8 μήνες πριν, τον 02/2026, για τη χρήση μεθόδων και μηχανημάτων βιοανάδρασης/βιοσυντονισμού, αποκαλύπτεται και πάλι η θεσμική εκτροπή και αυθαιρεσία που πλήττει τη χώρα μας.

Η πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του Μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου της ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και δικηγόρου, Μαρίας Γρατσία στην τηλεόραση του OPEN, έβαλε το δάχτυλο επί τον τύπον των ήλων, και ανέδειξε πώς η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα στρατευμένα δεκανίκια της, καταφεύγουν σε δόλιους αφορισμούς και συκοφαντίες, ισοπεδώνοντας προηγμένες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις πρόληψης, προκειμένου να πλήξουν τη μία και μοναδική πολιτική τους αντίπαλο, που λέγεται ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ.

1. Η «μεταστροφή» του υπαγόμενου στον Υπουργό Υγείας ΚΕΣΥ

Η φτηνή ρητορική περί «τσαρλατανισμού» που υιοθετεί ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Υγείας βάσει όπως λέει του άγνωστου σε όλους μας πορίσματος του ΚΕΣΥ, θα φροντίσουμε να κάνει τον γύρο του κόσμου, ώστε να τεθεί υπ’ όψιν των επιστημονικών ιατρικών κοινοτήτων διεθνώς και έτσι να καταλάβουν όλοι παγκοσμίως τη θεσμική εκτροπή που βιώνουμε στη χώρα μας, μόνο και μόνο για να πληγεί η Maria Karystianou. Επίσης το ΚΕΣΥ θα κληθεί να παρέχει εξηγήσεις για τους λόγους που «μεσολάβησαν» μέσα σε διάστημα 8 μηνών και το οδήγησαν να καταργήσει εσπευσμένα προ ημερών την απόφαση με αριθμό 202/25.02.2026, που είχε λάβει 8 μήνες πριν.

2. Η υποκρισία του Υπουργού Υγείας χτύπησε ταβάνι αφού ο ίδιος ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει ασφαλιστικά υπηρεσίες βιοανάδρασης (biofeedback)

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Ο Υπουργός Υγείας κλήθηκε δημόσια από το Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου μας να απαντήσει, σε εκδήλωση στοιχειώδους σοβαρότητας, πως οι πρόωρες και σκανδαλώδεις δηλώσεις του περί «τσαρλατανισμού» συνάδουν με το γεγονός ότι ο ΕΟΠΠΥ καλύπτει ασφαλιστικά και άρα αποζημιώνει υπηρεσίες με χρήση εξοπλισμού βιοανάδρασης (biofeedback). Καμία απάντηση, καμία ντροπή, μόνο ένοχη σιγή!

3. Η ΑΑΔΕ του κ. Πιτσιλή στριμώχνει άθελά της στη γωνία τον βιαστικό, Άδωνι Γεωργιάδη και την αγαπημένη του – Ματίνα Παγώνη

Καμία απάντηση δεν λάβαμε ούτε και στο δεύτερο ερώτημα που θέσαμε δημόσια πώς είναι δυνατόν η ΑΑΔΕ του κ. Γιώργου Πιτσιλή να δίνει κανονικά ΑΦΜ για παροχή εναλλακτικών ιατρικών υπηρεσιών με επίσημους ΚΑΔ (ΚΑΔ 86.96 κλπ.) και να εισπράττει φόρους από όσους αποκαλεί «τσαρλατάνους», ο Υπουργός των νανογιλέκων, Άδωνις Γεωργιάδης. Από τη μία το Κράτος ευλογεί την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων και εισπράττει έσοδα από αυτές, χαρακτηρίζοντας τις ρητά ως ιατρικές, και από την άλλη ο Υπουργός Υγείας βιάζεται να τις «αφανίσει» για να χτυπήσει την πολιτική του αντίπαλο – Μαρία Καρυστιανού. Θα προτείναμε στην Κυβέρνηση να μην λειτουργεί τόσο παρορμητικά και να γνωρίζει η δεξιά τι ποιεί η αριστερά.

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Αυτός ο πόλεμος της Κυβέρνησης και των συνεργών της αποκαλύπτει και τα νούμερα των αληθινών δημοσκοπήσεων. Διότι μόνο η εκτίναξη των ποσοστών της ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ο πανικός από το ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τη Μαρία Καρυστιανού δικαιολογεί αυτήν τη σύσσωμη επιστράτευση του κυβερνητικού μηχανισμού για να την πλήξει και να την αφανίσει.

Και για να ευθυμήσουμε, σε λίγο το επόμενο που θα ακούσουμε είναι ότι καταργείται και η παιδιατρική! Το δε αμέσως επόμενο ότι απαγορεύεται η χρήση του ονόματος Μαρία!

Όσο και να προσπαθείτε, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Οι πολίτες παίρνουν πλέον τη ζωή τους στα χέρια τους και πολεμούν μαζί με τη Μαρία Καρυστιανού.

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Γραφείο Τύπου του Κινήματος ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ