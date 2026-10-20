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Με χιούμορ αντιμετώπισε ο Άδωνις Γεωργιάδης ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό, η viral εμφάνισή του στα Ιωάννινα, όπου φώναζε το σύνθημα «και α και ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ» μαζί με μέλη της ΟΝΝΕΔ, μετατρέπεται σε μια χορευτική παράσταση break dance.

Ο υπουργός Υγείας αναδημοσίευσε το βίντεο, σχολιάζοντας με αυτοσαρκαστική διάθεση πως θα προσπαθήσει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο την επόμενη φορά που θα βρεθεί με την ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα.

@mourlotron έδωσε ρεσιτάλ η υπουργαρα μας ! #viral #fyp #adonis #funny #νδ ♬ original sound – MOURLOTRON

«Λοιπόν βάζω στόχο την επόμενη φορά με την ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα να εξελιχθώ τόσο πολύ…! Μου αρέσει το χιούμορ και το απολαμβάνω πολύ να ξέρετε…!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Αδωνις Γεωργιάδης: Θυμήθηκε τα νιάτα του με φοιτητές της ΔΑΠ στα Γιάννενα – Δείτε βίντεο