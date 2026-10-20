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Με χιούμορ αντιμετώπισε ο Άδωνις Γεωργιάδης ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό, η viral εμφάνισή του στα Ιωάννινα, όπου φώναζε το σύνθημα «και α και ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ» μαζί με μέλη της ΟΝΝΕΔ, μετατρέπεται σε μια χορευτική παράσταση break dance.

Λοιπόν βάζω στόχο την επόμενη φορά με την ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα να εξελιχθώ τόσο πολύ…! Μου αρέσει το χιούμορ και το απολαμβάνω πολύ να ξέρετε…! #TikTok https://t.co/tqsIANx2tV Advertisement Advertisement October 20, 2026

Ο υπουργός Υγείας αναδημοσίευσε το βίντεο, σχολιάζοντας με αυτοσαρκαστική διάθεση πως θα προσπαθήσει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο την επόμενη φορά που θα βρεθεί με την ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα.

«Λοιπόν βάζω στόχο την επόμενη φορά με την ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα να εξελιχθώ τόσο πολύ…! Μου αρέσει το χιούμορ και το απολαμβάνω πολύ να ξέρετε…!» έγραψε χαρακτηριστικά.