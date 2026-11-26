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Ο υπουργός δήλωσε βέβαιος για την αθώωση του δημοσιογράφου και υπογράμμισε τη σημασία του τεκμηρίου της αθωότητας στο κράτος δικαίου.

Παράλληλα, ο κ.

Γεωργιάδης αμφισβήτησε τη νομική εγκυρότητα του εντάλματος σύλληψης, ζητώντας αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα της προληπτικής αυτής ενέργειας.

Τέλος, κατηγόρησε τα πολιτικά κόμματα για εργαλειοποίηση της υπόθεσης με σκοπό να τον πλήξουν πολιτικά, προεξοφλώντας την ενοχή του κατηγορουμένου.

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Δημόσια θέση υπέρ του δημοσιογράφου Γιάννη Κουρτάκη πήρε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνοντας σίγουρος ότι θα καταρριφθούν οι κατηγορίες που του αποδίδονται για την υπόθεση με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης, ενώ αμφισβητεί και τη νομική εγκυρότητα του εντάλματος σύλληψης.

Στο πλευρό του Γιάννη Κουρτάκη ο Άδωνις Γεωργιάδης

Στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, υπογραμμίζει ότι το τεκμήριο της αθωότητας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου και ισχύει ανεξάρτητα από προσωπικές σχέσεις ή πολιτικές αντιπαραθέσεις.

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Την ίδια στιγμή, στρέφει τα βέλη του κατά κομμάτων που, με τις ανακοινώσεις τους, θεωρούν δεδομένη την ενοχή του Γιάννη Κουρτάκη, κατηγορώντας τα για πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης με απώτερο σκοπό να πλήξουν τον ίδιο.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Ο @Johnkourtakis είναι φίλος μου εδώ και πολλά χρόνια και είμαι απολύτως βέβαιος ότι στο τέλος θα αθωωθεί από όλες αυτές τις κατηγορίες εναντίον του. Αλλά και φίλος μου να μήν ήταν, το τεκμήριο της αθωότητας το έχουν στον Δυτικό Κόσμο άπαντες. Το γράφω, διότι είδα δυστυχώς πάλι ανακοινώσεις κομμάτων που προεξοφλούν την ενοχή του, μόνο και μόνο διότι θέλουν να πλήξουν εμάς και ειδικά εμένα. Ως προς τις κατηγορίες αυτές καθαυτές θα απολογηθεί ο ίδιος ο κατηγορούμενος και θα αποφασίσουν για την ποινική του αντιμετώπιση οι αρμόδιες Δικαστικές Αρχές τις οποίες εμπιστεύομαι απολύτως. Αλλά έχω ορισμένα εύλογα ερωτήματα ως προς το ένταλμα σύλληψης. Κατά το νόμο για να γίνει προληπτική σύλληψη ο νόμος απαιτεί σοβαρές ενδείξεις, βασισμένες σε συγκεκριμένα περιστατικά, ότι ο κατηγορούμενος έχει σχεδιάσει είτε τη φυγή του είτε την τέλεση άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Τα περιστατικά αυτά πρέπει να αναγράφονται στο ίδιο το ένταλμα. Με συγχωρείτε αλλά ο κ. Κουρτάκης ερευνάται για το λεγόμενο «σκάνδαλο» με τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης εδώ και πολλούς μήνες, εάν ήθελε να φύγει ή να τελέσει άλλα αδικήματα ή να καταστρέψει ενδεχόμενα πειστήρια δεν θα το είχε κάνει όλο αυτό το διάστημα; Πραγματικά θέλω να μάθω πώς νομικά τεκμηριώνεται η συγκεκριμένη σημερινή εισαγγελική απόφαση. Και μήν χαίρονται κάποιοι ανόητοι με την σημερινή εξέλιξη, διότι η προστασία από την Δικαστική Αυθαιρεσία είναι μεγάλη κατάκτηση του Δυτικού Πολιτισμού ήδη από τον Διαφωτισμό. Περισσότερα για την υπόθεση αυτή θα πω αφού αποφασίσουν επί της σύλληψης οι αρμόδιες Αρχές τις οποίες σέβομαι. Αναρτώ εδώ την ανακοίνωση του ίδιου, διότι την μέρα της ανθρωποφαγίας θα πρέπει να ακούμε και την γνώμη του κατηγορουμένου αλλιώς θα γίνουμε ζούγκλα: https://t.co/0yspuIqEce — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 26, 2026

«Ο @Johnkourtakis είναι φίλος μου εδώ και πολλά χρόνια και είμαι απολύτως βέβαιος ότι στο τέλος θα αθωωθεί από όλες αυτές τις κατηγορίες εναντίον του. Αλλά και φίλος μου να μήν ήταν, το τεκμήριο της αθωότητας το έχουν στον Δυτικό Κόσμο άπαντες. Το γράφω, διότι είδα δυστυχώς πάλι ανακοινώσεις κομμάτων που προεξοφλούν την ενοχή του, μόνο και μόνο διότι θέλουν να πλήξουν εμάς και ειδικά εμένα. Ως προς τις κατηγορίες αυτές καθαυτές θα απολογηθεί ο ίδιος ο κατηγορούμενος και θα αποφασίσουν για την ποινική του αντιμετώπιση οι αρμόδιες Δικαστικές Αρχές τις οποίες εμπιστεύομαι απολύτως. Αλλά έχω ορισμένα εύλογα ερωτήματα ως προς το ένταλμα σύλληψης. Κατά το νόμο για να γίνει προληπτική σύλληψη ο νόμος απαιτεί σοβαρές ενδείξεις, βασισμένες σε συγκεκριμένα περιστατικά, ότι ο κατηγορούμενος έχει σχεδιάσει είτε τη φυγή του είτε την τέλεση άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Τα περιστατικά αυτά πρέπει να αναγράφονται στο ίδιο το ένταλμα. Με συγχωρείτε αλλά ο κ. Κουρτάκης ερευνάται για το λεγόμενο «σκάνδαλο» με τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης εδώ και πολλούς μήνες, εάν ήθελε να φύγει ή να τελέσει άλλα αδικήματα ή να καταστρέψει ενδεχόμενα πειστήρια δεν θα το είχε κάνει όλο αυτό το διάστημα; Πραγματικά θέλω να μάθω πώς νομικά τεκμηριώνεται η συγκεκριμένη σημερινή εισαγγελική απόφαση. Και μήν χαίρονται κάποιοι ανόητοι με την σημερινή εξέλιξη, διότι η προστασία από την Δικαστική Αυθαιρεσία είναι μεγάλη κατάκτηση του Δυτικού Πολιτισμού ήδη από τον Διαφωτισμό. Περισσότερα για την υπόθεση αυτή θα πω αφού αποφασίσουν επί της σύλληψης οι αρμόδιες Αρχές τις οποίες σέβομαι. Αναρτώ εδώ την ανακοίνωση του ίδιου, διότι την μέρα της ανθρωποφαγίας θα πρέπει να ακούμε και την γνώμη του κατηγορουμένου αλλιώς θα γίνουμε ζούγκλα».