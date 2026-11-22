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Στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, όπου παρέστη στη Θεία Λειτουργία και έπειτα προσκύνησε τον Πανάγιο Τάφο.

Στα Ιεροσόλυμα ο Άδωνις Γεωργιάδης

Στη Θεία Λειτουργία στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα παρέστη σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ στη συνέχεια προσκύνησε τον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

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Η επίσκεψη του Έλληνα υπουργού πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, καθώς συνέπεσε με την ιερά επέτειο της ενθρονίσεως της Αυτού Μακαριότητος, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄.

Χθες, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρευρέθηκε στην Ιερά Μονή των Αγίων Αρχαγγέλων στην Ιόππη (Γιάφα) στο Τελ Αβίβ ενώ επισκέφτηκε μέσα στο campus του Πανεπιστημίου του Tελ Αβίβ, το ANU το Μουσείο του Εβραϊκού Λαού.