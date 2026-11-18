Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στη HuffPost, στους Τέρενς Κουίκ και Αντώνη Φουρλή - 18 Νοεμβρίου 2026

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Η αποκλειστική συνέντευξη (βίντεο) από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στη HuffPost θα δημοσιευθεί το πρωί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου

Δύο ρολόγια στον καρπό και δύο κινητά στο τραπέζι…(διακρίνονται καθαρά και στο βίντεο)…

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Στη συνέντευξή του στη HuffPost Greece, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κλήθηκε να εξηγήσει την εικόνα. Το Garmin, λέει, είναι το παλιό του ρολόι, όπου κρατά τα βήματά του. Το Whoop μετράει κυρίως ιατρικά στοιχεία, ενώ το Garmin έχει πιο αθλητική χρήση.

Το Whoop το πήρε μετά την επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μια χώρα που, όπως λέει, «ζει στον 22ο αιώνα». Σύμφωνα με τον υπουργό, οι πολίτες εκεί φορούν τέτοιες συσκευές και τα δεδομένα τους, από τον ύπνο μέχρι το στρες και την ανάρρωση, επεξεργάζονται αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης. Στο απόσπασμα, μάλιστα, εξηγεί ότι με τέτοια εργαλεία γίνεται πρόβλεψη για σοβαρά περιστατικά υγείας σε μία χώρα…