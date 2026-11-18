Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στη HuffPost, στους Τέρενς Κουίκ και Αντώνη Φουρλή - 18 Νοεμβρίου 2026

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Η αποκλειστική συνέντευξη (βίντεο) από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στη HuffPost θα δημοσιευθεί το πρωί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου

«Διαματάρης, Λιβανός, Δοξιάδης, Τσαβδαρίδης…Στο τέλος, όλα αυτά αθροιζόμενα σημαίνουν κάτι ή δεν σημαίνουν τίποτα σε σχέση με την διαφθορά;»

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Τέρενς Κουίκ και Αντώνης Φουρλής ρωτούν τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή σειρά υποθέσεων – ορισμένοι τις χαρακτηρίζουν ως σκάνδαλα – που οδήγησαν σε παραιτήσεις ή αποπομπή υπουργών.

«Οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Το λέει πολύ ωραία ο ποιητής Αγάθων τον 5ο π.Χ. αιώνα: Τρία χρη μεμνήσθαι τον άρχοντα». Το πρώτο, λέει, «ανθρώπων άρχεις. Θα πει αυτό: έχουν ανάγκες, φοβίες, κάνουν λάθη. Άνθρωποι είναι», υποστηρίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ συμπληρώνει μεταξύ άλλων: «Η αντίδραση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης ήταν πάντα ακαριαία: ότι εμείς σε ζητήματα ηθικής τάξεως δεν θα διαπραγματευόμαστε. Άρα αυτό που τελικά χαρακτηρίζει την κυβέρνηση είναι ο ηθικός της κώδικας, δεν είναι τα λάθη. Προσέξτε τη διαφορά με το παρελθόν. Στην κυβέρνηση Τσίπρα δεν παραιτήθηκε κανένας ποτέ…»