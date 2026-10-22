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Πληροφορίες σχετικά με το πόρισμα του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), το οποίο εκδόθηκε έπειτα από τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού, μετά τον εντοπισμό του από το εργαλείο Medwatch, έδωσε το πρωί της Πέμπτης 21 Οκτωβρίου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός κλήθηκε να σχολιάσει τον ισχυρισμό της κυρίας Καρυστιανού, η οποία σε συνέντευξή της στον ΑΝΤ1 είχε αναφέρει ότι «το μηχάνημα βιοανάδρασης είναι νόμιμο και ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί».

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Όπως εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης, είχε λάβει έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, με το οποίο ζητούνταν η γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ, το οποίο υπάγεται στο υπουργείο Υγείας. Συγκεκριμένα, ο ΙΣΘ ζητούσε να διευκρινιστεί εάν τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στο ιατρείο της κυρίας Καρυστιανού επιτρέπονται και εάν η χρήση τους παραβιάζει τον κώδικα δεοντολογίας, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το ΚΕΣΥ απάντησε ότι ο όρος «κβαντική ιατρική» δεν υφίσταται και χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρακτική «τσαρλατανισμό». Παράλληλα, το Συμβούλιο έκρινε ότι τα μηχανήματα βιοσυντονισμού δεν διαθέτουν τεκμηριωμένη θεραπευτική δράση και ότι η χρήση τους αντιβαίνει στον κώδικα δεοντολογίας.

Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει ποια απόφαση θα λάβει τελικά ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Τόνισε, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με το πόρισμα του ΚΕΣΥ, τόσο η διαφήμιση όσο και η λειτουργία των συγκεκριμένων μηχανημάτων στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού αντίκεινται στον κώδικα δεοντολογίας, καθώς δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τη θεραπευτική τους αποτελεσματικότητα.

Κλείνοντας, ο υπουργός Υγείας απάντησε στις αιτιάσεις της κυρίας Καρυστιανού περί στοχοποίησής της, δηλώνοντας: «Για να μην φωνάζει η κυρία Καρυστιανού ότι τη στοχοποιώ, δεν τη στοχοποιώ, εδώ ασκούμε μια τυπική δραστηριότητα».