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Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συνεχάρη τον βουλευτή για την εκλογή του, εξαιρώντας τη συμβολή του στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Ο Μπιλιράκης υπηρετεί αδιάλειπτα στο αμερικανικό Κογκρέσο από το 2007, υποστηρίζοντας σταθερά ελληνικές θέσεις και την αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

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Την επανεκλογή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ εξασφάλισε ο ομογενής Γκας Μπιλιράκης, επικρατώντας στην 12η εκλογική περιφέρεια της Φλόριντα. Η νίκη του προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος τον συνεχάρη δημόσια, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή του στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε την επανεκλογή του Μπιλιράκη «ένα υπέροχο νέο για την Ελλάδα μας». Όπως σημείωσε, ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός έχει δώσει «άπειρες μάχες» για τη βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, με ιδιαίτερη έμφαση στην υπόθεση των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

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Συγχαίρω θερμά τον @RepGusBilirakis για την επανεκλογή του. Ενα υπέροχο νέο για την Ελλάδα μας! Εχει δώσει άπειρες μάχες για τις Ελληνοαμερικανικές Σχέσεις και την βελτίωσης τους και ειδικά για τα F35. Μπράβο Γκας! https://t.co/0Dl7XD5RNZ — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 4, 2026

Ποιος είναι ο Γκας Μπιλιράκης – Η μακρά κοινοβουλευτική πορεία και η στήριξη στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα εκλογικά αποτελέσματα, ο Γκας Μπιλιράκης συγκέντρωσε 145.109 ψήφους και ποσοστό 52,8%, έναντι 126.241 ψήφων και 45,9% της Δημοκρατικής αντιπάλου του, Κίμπερλι Όβερμαν. Ο ανεξάρτητος υποψήφιος Μπράντεν Σκρίβενερ έλαβε 1,3%.

Γιος του πρώην ομοσπονδιακού βουλευτή Μάικλ Μπιλιράκη, εξελέγη για πρώτη φορά στο Κογκρέσο το 2006, διαδεχόμενος τον πατέρα του. Από τον Ιανουάριο του 2007 υπηρετεί αδιάλειπτα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ως μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Another WIN for Florida Republicans! Congratulations to @RepGusBilirakis on your reelection. Thankful for your dedication to keeping Florida the freest state in the nation! 🇺🇸 https://t.co/b4sUGYWzue — Florida GOP (@FloridaGOP) November 4, 2026

Ο Μπιλιράκης διατηρεί στενούς δεσμούς με την ελληνοαμερικανική κοινότητα και έχει αναπτύξει σταθερή δράση υπέρ των ελληνικών θέσεων στην Ουάσινγκτον. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει δείξει για ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ έχει υποστηρίξει την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η νέα εκλογική του νίκη διασφαλίζει τη συνέχιση της παρουσίας του στο αμερικανικό Κογκρέσο και της παρέμβασής του σε θέματα που απασχολούν την ομογένεια.