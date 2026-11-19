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Ο Δημήτρης Παπανώτας κατηγόρησε τις παρουσιάστριες για προσπάθεια λογοκρισίας των απόψεών του σχετικά με σχόλια που έγιναν σε άλλη τηλεοπτική εκπομπή.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η Τίνα Μεσσαροπούλου απέρριψαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η εκπομπή τον έχει υποστηρίξει επανειλημμένα κατά το προηγούμενο διάστημα.

Ο Δημήτρης Παπανώτας απείλησε να αποχωρήσει από το πλατό, ενώ αντέδρασε έντονα στις παρατηρήσεις των συνεργατών του σχετικά με τη συμπεριφορά του.

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Ένα εξαιρετικά αμήχανο σκηνικό διαδραματίστηκε το πρωί της Πέμπτης στον αέρα του Happy Day μετά την έκρηξη του Δημήτρη Παπανώτα εναντίον της Σταματίνας Τσιμτσιλή και της Τίνας Μεσσαροπούλου.

Αφορμή στάθηκε το απόσπασμα από τα δηκτικά σχόλια που είχαν γίνει την προηγούμενη μέρα στο «Πρωινό» εναντίον του Κώστα Τσουρού αλλά και του Νίκου Συρίγου- ο τελευταίος είχε ασκήσει έντονη κριτική στον Δημήτρη Παπανώτα λίγες μέρες πριν από την «υποχρεωτική», όπως ακούγεται, απουσία του από «Χαμογέλα και πάλι».

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Τι προκάλεσε την έκρηξη του Δημήτρη Παπανώτα

Το παράπονο του Δημήτρη Παπανώτα ήταν ότι η εκπομπή προσπάθησε να δικαιολογήσει τα σχόλια που είχε το «Πρωινό» ενώ όταν εκείνος κάνει το ίδιο προσπαθούν να τον λογοκρίνουν. «Δεν είσαι εσύ το θέμα αυτή τη στιγμή» του είπε τότε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Μη μου το ξαναπείτε αυτό γιατί θα σηκωθώ να φύγω, ειλικρινά», απάντησε φωνάζοντας με την Τίνα Μεσσαροπούλου να απαντά: «Με απειλείς εμένα ότι θα φύγεις, σήκω και φύγε».

«Δεν μου αρέσει αυτό που ακούω, σας το λέω δημοσίως. “Δεν είσαι εσύ το θέμα της εκπομπής” μου το έχετε πει 100 φορές τις τελευταίες 10 μέρες. Αν δεν σας αρέσει η άποψή μου, μπορώ να σιωπώ. Δεν θα μου πετάτε αυτήν την κουβέντα γιατί όταν αφορά εσάς μια χαρά απαντάτε, όταν αφορά εμένα εκνευρίζεστε.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον Δημήτρη Παπανώτα, τον Χάρη Σιανίδη και την αρχισυντάκτρια του Happy Day, Μαίρη Παλιαλέξη.

«Εγώ δεν απαντάω ποτέ» σχολίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου. «Εσύ έχεις πάρει προσωπικά τον λόγο και έχεις πει “με συγχωρείτε έχω να δώσω μια απάντηση και έπρεπε να είμαστε με βουλωμένο το στόμα, τα ξεχνάς». «Θα μου πεις εμένα αν απαντάω και αν χρησιμοποιώ την εκπομπή;» ρώτησε τον Δημήτρη Παπανώτα φανερά ενοχλημένη η τελευταία. «Είναι λάθος ότι μου την πέφτετε», απευθύνθηκε και στις δύο εκείνος.

«Κανείς δεν σου την πέφτει, μπαίνεις μόνος σου σε μια θέση άμυνας και σε ένα κυνήγι μαγισσών, δεν σου την έχει πέσει κανείς. Σε αυτή την εκπομπή μόνο σε έχουμε προστατέψει, μόνο σε έχουμε υποστηρίξει, μόνο έχουμε προσπαθήσει να μαλακώσουμε τις γωνίες σου. Και αντί να είσαι ευγνώμων και να ευχαριστείς, πας να βγεις κι από πάνω».

«Τις γωνίες μου, τις λειαίνω μόνος μου γιατί άρχισα πριν από 40 χρόνια όταν εσείς ήσασταν ακόμα στην περπατούρα» ήταν η σκληρή απάντηση του Δημήτρη Παπανώτα. «Δεν μου άρεσε αυτό που ακούω. “Ναι, πάλι για σένα θα μιλήσουμε”. Αν σας ενοχλεί μπορώ και να φύγω. Όταν με προσβάλλετε παίρνω 50 μηνύματα».